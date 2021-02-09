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Новини Політика України
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Байден (1343) Кузьмін (68) Новіков (100) Обама (349) Порошенко (8313) пропаганда (1132) Росія (26948) США (6785) Пригожин Євген (14) Головань Ігор (87)

Заява Кузьміна, за якою відкривали справу проти Порошенка, Обами і Байдена, базується на вкиданні з ресурсу кремлівського пропагандиста Пригожина, - адвокати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заява Кузьміна, за якою відкривали справу проти Порошенка, Обами і Байдена, базується на вкиданні з ресурсу кремлівського пропагандиста Пригожина, - адвокати

Кримінальне провадження, яке було відкрито проти п'ятого Президента Порошенка, президентів США Обами і Байдена за заявою Рената Кузьміна та інших нардепів від ОПЗЖ, базувалося на інформаційному вкиданні одного з російських сайтів. За цим ресурсом стоїть кремлівський пропагандист Пригожин, більше відомий як організатор "фабрики тролів" в Ольгино і спонсор ПВК "Вагнер".

Про це під час пресконференції повідомили адвокати п'ятого Президента Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань. Вони також зазначили, що справу, яку відкрили 17 грудня 2019 року, було закрито НАБУ 25 січня 2021 р., передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Ця історія – яскравий приклад того, як фабрикуються провокаційні заяви, провадження агентами впливу РФ за допомогою мешканців владних кабінетів України", – говорить Головань.

"Коли народний депутат виступає фактично принтером і листоношею для пригожинського ресурсу – це соромно. Ще більше соромно, коли цим займається група народних депутатів", – говорить Ілля Новіков.

Очевидна абсурдність заяви нардепів з ОПЗЖ не завадила більше року витрачати величезні ресурси з державного бюджету на це начебто розслідування, яке зрештою було закрите, – наголошують адвокати. Вони також звертають увагу на те, що найбільше асбурдних справ проти Порошенка "наплодило" Державне бюро розслідувань.

"У ДБР є явний запит на будь-які заяви щодо Порошенка. І якщо там написаний абсурд – неважливо, тим краще, тому що абсурд простіше розслідувати, ніж правдоподібну історію. Коли розслідуєш абсурд – більше місця для маневру, і ти можеш робити що хочеш. Бо якщо керівництво це схвалює, воно скаже, що ти молодець, працюй ще. Працюють за державні кошти", – наголошує Ілля Новіков.

"ДБР наполягає на тому, щоб за будь-яку ціну залишатися на території Печерського суду. Їх не влаштовує жоден суд Києва, а конкретно Шевченківський, який вони мали б вважати своїм судом. Печерський суд демонструє двоякий підхід. Завжди, коли подається заява проти Порошенка, це заява, яку необхідно розслідувати", – каже Новіков.

Натомість ДБР закрило провадження проти самого Рената Кузьміна, якого треба притягнути до відповідальності через неправдиве повідомлення про злочин – кажуть адвокати.

"На сторожі інтересів російських агентів впливу як завжди у нас стоїть ДБР, яке закрило провадження стосовно Кузьміна. Ми зараз оскаржуємо це закриття. Ми стверджуємо і домагаємося, що ця група народних депутатів вчинила завідомо неправдиве повідомлення про злочин", – наголошує Ігор Головань.

"Це – яскравий приклад кримінального провадження проти п’ятого Президента. Воно базується на подібному інсайті, вкинутому агентами впливу РФ, підтримане відповідними українськими парламентарями і закрите після довготривалого розслідування з боку українських органів з витратою шалених ресурсів. Але ми ще раз наголошуємо, що ми не дозволимо, щоб це так і завершилося. Люди, які підписали цей папірець на підставі цих послань, повинні понести відповідальність за те, що скоїли", – резюмує Ігор Головань.

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Топ коментарі
+18
Кузьмин сам по себе-кацапский вброс,которому место на нарах.
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09.02.2021 13:58
+18
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2703
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09.02.2021 13:59
+18
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2085
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09.02.2021 14:08
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Кузьмин сам по себе-кацапский вброс,которому место на нарах.
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09.02.2021 13:58 Відповісти
Ну да, прокурор, який Мурку грає, - це взагалі ганьба!
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09.02.2021 14:01 Відповісти
шо там нардепы.. 73% зебилов не только верят в кацапскую пропаганду, но и с пеной у рта отстаивают её..
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09.02.2021 14:14 Відповісти
коментар відмічено як спам
О! Стаття з хрестиками замість коментарів Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 4576 Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 439
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09.02.2021 13:58 Відповісти
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2703
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09.02.2021 13:59 Відповісти
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2085
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09.02.2021 14:08 Відповісти
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та ніколи фуйло не було проти порошенки
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09.02.2021 14:21 Відповісти
ТОБІ ВІРЮ ЯК
НІКОМУ !!!!!!!
)))))))
Заява Кузьміна, за якою відкривали справу проти Порошенка, Обами і Байдена, базується на вкиданні з ресурсу кремлівського пропагандиста Пригожина, - адвокати - Цензор.НЕТ 8566
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09.02.2021 14:31 Відповісти
Ну ,шо як після себе послід їсти ? )))) Лошара !
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09.02.2021 14:33 Відповісти
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ти просто тупий дятел
під час ковіду, економіка Європи просіла на 30-50 і навіть в деяких галузях на 70%
в Україні приблизно 10-15%
це про що говорить? якраз про те, що я був правий
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09.02.2021 14:37 Відповісти
Самокритично :
Заява Кузьміна, за якою відкривали справу проти Порошенка, Обами і Байдена, базується на вкиданні з ресурсу кремлівського пропагандиста Пригожина, - адвокати - Цензор.НЕТ 7161
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09.02.2021 14:39 Відповісти
Заява Кузьміна, за якою відкривали справу проти Порошенка, Обами і Байдена, базується на вкиданні з ресурсу кремлівського пропагандиста Пригожина, - адвокати - Цензор.НЕТ 4723
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09.02.2021 14:43 Відповісти
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економіку Європи? ти точно придурок
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09.02.2021 14:48 Відповісти
Заява Кузьміна, за якою відкривали справу проти Порошенка, Обами і Байдена, базується на вкиданні з ресурсу кремлівського пропагандиста Пригожина, - адвокати - Цензор.НЕТ 9078
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09.02.2021 14:59 Відповісти
Мафия Коломойского против Порошенко Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!". По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58.
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09.02.2021 14:04 Відповісти
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 914
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09.02.2021 14:07 Відповісти
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"Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь..."
знову обкурився? що ти верзеш?
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09.02.2021 14:23 Відповісти
"Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь..." знову обкурився? що ти верзеш?- Много пьёшь. Пить надо меньше./ Иван Петрович Сидоров пацан чоткий. Конкретный. Реальный. Пургу не гонит. За базар отвечает . 13.11.19 15:00 От планов по "Приватбанку" не откажусь. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский.
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09.02.2021 14:35 Відповісти
Ну на таких фейках і приходять до влади клоуни та диктатори. Мудрий нарід так нічому й не навчився.
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09.02.2021 14:04 Відповісти
"мудрий" Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 1957 ... дурний як ступа - гарна знахідка для ворогів України.
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09.02.2021 14:07 Відповісти
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 861
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09.02.2021 14:08 Відповісти
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 9209
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09.02.2021 14:09 Відповісти
Зелін колега по роялю.
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2235 Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2235
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09.02.2021 14:04 Відповісти
Справа на 100 міліардів доларів.... дибіли які подавали, дибіли які відкривали справу, хоч мають опосередковане розуміння цієї суми??? вкравши 100 міліардів в Україні залишились би тільки голі степи, які нічим бу лоб орати..., пусті міста, в яких не було б де працювати й неможливо жити... все влізло б і той мішок і в ту суму "вкраденого"...
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09.02.2021 14:05 Відповісти
Отэта тролльчатня наворотила!!! ))) Только все закончилось жестким аналом для староникаф рускава мира...
Зеля, ты понял, с чьей подачи ты, чучело инфантильное, патриотов плющишь?
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09.02.2021 14:05 Відповісти
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Так был же принят закон о заочном судебном производстве. Надо было расследовать деятельность рыговского прокурора, вынести судебное решение с положенным сроком и склеить ему ласты, когда он вылез из самолёта из Мацквы. Почему Югий Витальевич Луценко этого не сделал?
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09.02.2021 14:05 Відповісти
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Конечно сфабрикованное и тарифы тоже, это все приснилось. Кто сейчас поверит, что при Пети было подорожание газа?
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09.02.2021 14:05 Відповісти
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 7667
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09.02.2021 14:10 Відповісти
Не плутай зефілітіків з ольгінськими ботами. Бо в таких ************** одне завдання - провокації і брехня відповідно до ольгінських методичок. І окремі з них (зокрема, di Carmine, вище), в цих брудних справах володіють неабиякою майстерністю. Такі завжди застосують методички для дискредитації як певних осіб, так і програмних засад політики проєвропейських політичних сил.

Найкращий вихід - знищити цього ворога. Найкраще - фізично, бо він є ворог; а на війні, як на війні. Хоча, тут, з форуму - нереально. Навіть адмінам (які останнім часом стали нашими союзниками). Але в багатьох випадках правила форуму не дозволяють адмінам знищити такі акаунти висококваліфікованих ворогів, вони не підставляються... Тому єдиний вихід нам - спамити таких ботів пригожинських; і правила форуму дозволяють в таких випадках спамити.
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09.02.2021 14:21 Відповісти
При Пети, дядя, началась война. Забыло, одноклеточное? Напоминаю. 25% ВВП ********** в один момент, а гривня падала до 42 за доллар. И тогда подорожало сразу ВСЕ. Но Пети передал твоему тупому писюнисту профицитный бюджет и рост ВВП в 3%. Где все это, зелебобик?! Ты не хочешь порыться в бениных карманах, поискать спижженное?
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09.02.2021 14:11 Відповісти
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 857
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09.02.2021 14:14 Відповісти
Аффтар написал не "Петя начал" а "при Пете началась". Такшта...
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09.02.2021 14:16 Відповісти
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 1393
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09.02.2021 14:19 Відповісти
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То есть кацапы напали аккурат после пэцеинаугурации? Вот это новость!
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09.02.2021 14:20 Відповісти
Я НАПОМНЮ ЯК ПОЧАЛАСЬ ВІЙНА НА ДОНБАСІ :

Заява Кузьміна, за якою відкривали справу проти Порошенка, Обами і Байдена, базується на вкиданні з ресурсу кремлівського пропагандиста Пригожина, - адвокати - Цензор.НЕТ 4967
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09.02.2021 14:24 Відповісти
І ЯК В КРИМУ :

Заява Кузьміна, за якою відкривали справу проти Порошенка, Обами і Байдена, базується на вкиданні з ресурсу кремлівського пропагандиста Пригожина, - адвокати - Цензор.НЕТ 4959
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09.02.2021 14:25 Відповісти
Та ну ты смешной! Любой зелебобик знает, что войну начал соевый барыга Порошенко. Лишь бы не он!!!
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09.02.2021 14:26 Відповісти
наштопай заяву в ДБР на "что при Пети было подорожание газа". Вони ******* таких
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09.02.2021 14:12 Відповісти
тупый кацап.. ти хоть знаєш що при Порохе газ був у світі по 250..300 доларів, а при шмарклі - по 50..100..
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09.02.2021 14:16 Відповісти
И както невдобно получилось што Байден в президенты прошёл Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 9636
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09.02.2021 14:13 Відповісти
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 6923
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09.02.2021 14:13 Відповісти
Порядочные люди не могут отличить Голобородько от Зеленского... А ты тут с правдой.
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09.02.2021 14:28 Відповісти
ПОРОХОБОТ!!! Заява Кузьміна, за якою відкривали справу проти Порошенка, Обами і Байдена, базується на вкиданні з ресурсу кремлівського пропагандиста Пригожина, - адвокати - Цензор.НЕТ 5406
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09.02.2021 14:29 Відповісти
И заказчик этому хремлядь.Про российские депутаты,агитаторы *русского мира*,пропогандисты,любитили совковой жизни,большинство слуг народа во главе с президентом и со всеми услужливыми являются исполнителями этого заказа.
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09.02.2021 14:25 Відповісти
У нас не Панама, де проти Портнова порушили справу.
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09.02.2021 14:59 Відповісти
Да. Так уж вышло, что с апреля 2019-го года ЗЕленая Малоросия сливается даже Панаме.
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09.02.2021 15:12 Відповісти
Ну так этот чёрт уже примерял на ногу браслет, ему будет знакомо. Лавры Дубика примерит со 111й заодно.
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09.02.2021 17:02 Відповісти
 
 