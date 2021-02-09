У центрі Києва без водопостачання залишилися 14 житлових будинків, - "Київводоканал"

Сьогодні, 9 лютого, в Печерському районі Києва без водопостачання залишилося 14 житлових будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".

Згідно з повідомленням, це сталося через пошкодження арматури діаметром 150 мм на перетині вулиць Басейної та Шовковичній.

Зазначається, що аварія залишила без води будинки за адресами: вулиця Басейна, 3-а, 3-б, 5-а, 5-б, 7, 9, 9-в, 11-а, 11-б, 13, 15, 15-а, 17, 19-а. Зазначається, що відновити водопостачання там планують найближчим часом.

"Через несприятливі погодні умови виконувати аварійно-відновлювальні роботи дуже складно, але ми плануємо ліквідувати аварію орієнтовно за 3 години", - йдеться в повідомленні відомства.

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