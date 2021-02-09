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В центре Киева без водоснабжения остались 14 жилых домов, - "Киевводоканал"

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В центре Киева без водоснабжения остались 14 жилых домов, - "Киевводоканал"

Сегодня, 9 февраля, в Печерском районе Киева без водоснабжения осталось 14 жилых домов.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Согласно сообщению, это произошло из-за повреждения арматуры диаметром 150 мм на пересечении улиц Бассейной и Шелковичной.

Отмечается, что авария оставила без воды дома по адресам: улица Бассейная, 3-а, 3-б, 5-а, 5-б, 7, 9, 9-в, 11-а, 11-б, 13, 15, 15-а, 17, 19-а. Отмечается, что восстановить водоснабжение там планируют в ближайшее время.

"Из-за неблагоприятных погодных условий выполнять аварийно-восстановительные работы очень сложно, но мы планируем ликвидировать аварию ориентировочно за 3 часа", - говорится в сообщении ведомства.

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Таки выпили... В центре Киева без водоснабжения остались 14 жилых домов, - "Киевводоканал" - Цензор.НЕТ 5842
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09.02.2021 15:03 Ответить
"арена" без воды и не туды, и не сюды..
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09.02.2021 15:32 Ответить
 
 