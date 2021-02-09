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Новини Економіка
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опитування (811) Центр Разумкова (104)

Економічну ситуацію в Україні вважають поганою майже 70% громадян, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Економічну ситуацію в Україні вважають поганою майже 70% громадян, - опитування. ІНФОГРАФІКА

69% українців оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "доволі погану".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на результати опитування, проведеного соціологічною службою "Центр Разумкова" з 29 січня по 3 лютого 2021 року тільки 2% опитаних оцінили економічну ситуацію в країні як "хорошу" або "дуже добру", а 26% - як "не погану і не хорошу".

Економічну ситуацію в Україні вважають поганою майже 70% громадян, - опитування 01

Рівень добробуту своєї родини як "не поганий і не хороший" оцінює 46% українців, і лише 7% - як "хороший" або "дуже хороший".

Менше 14% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі, тоді як майже 70% дотримуються думки, що напрям неправильний.

Економічну ситуацію в Україні вважають поганою майже 70% громадян, - опитування 02

Люди не дуже вірять у швидкі зміни в економічній сфері: тільки 7% респондентів вважають, що в найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще.

Економічну ситуацію в Україні вважають поганою майже 70% громадян, - опитування 03

Як зазначають соціологи, українці помітно частіше стали очікувати в найближчі місяці погіршення ситуації: 32% вважають, що в найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 24% - що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини.

Однак найбільш поширена думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться (відповідно 48% і 53% не очікують змін в цих сферах).

Водночас очікування змін в економічній сфері є менш песимістичними, ніж у грудні минулого року (тоді погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих 3 місяців очікував 41% опитаних, а погіршення добробуту власної сім'ї - 32%).

Також читайте: Рейтинг Зеленського впав до 23%, - опитування Центру Разумкова

16% опитаних вважають, що Україна здатна подолати нинішні проблеми і труднощі протягом найближчих декількох років, 51% - що вона здатна подолати їх в більш віддаленій перспективі, а 20% - що не здатна їх подолати.

Опитування було проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Топ коментарі
+15
Экономическую ситуацию в Украине считают плохой почти 70% граждан, - опрос - Цензор.НЕТ 580
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09.02.2021 16:14
+13
и 23% по-прежнему готовы голосовать за зелю. Нормально, "полет" продолжается.
Экономическую ситуацию в Украине считают плохой почти 70% граждан, - опрос - Цензор.НЕТ 6315
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09.02.2021 16:16
+12
Экономическую ситуацию в Украине считают плохой почти 70% граждан, - опрос - Цензор.НЕТ 6870
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09.02.2021 16:13
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Экономическую ситуацию в Украине считают плохой почти 70% граждан, - опрос - Цензор.НЕТ 6870
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09.02.2021 16:13 Відповісти
Экономическую ситуацию в Украине считают плохой почти 70% граждан, - опрос - Цензор.НЕТ 580
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09.02.2021 16:14 Відповісти
Экономическую ситуацию в Украине считают плохой почти 70% граждан, - опрос - Цензор.НЕТ 6689
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09.02.2021 16:15 Відповісти
Вимагають так само як з будь кого, хто в керманичі зголосився та кого обрали.
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09.02.2021 19:30 Відповісти
РОЗУМНА людина (чоловік чи дружина) сягнувши повного усвідомлення, що їх "половинка" = п'яниця, гульвіса, тупа й ледацюга, нероба, садист, марнотратник, яка не думає ні про сім'ю, ні про майбутнє дітей - не чекала б і не мучилася б... а зробила б рішучий крок у вірному напрямку! А в Україні - сорок мільйонів людей, які постійно піддаються садистським знущанням, грабежу... і терплять На що ж вони надіються, чи їм пофіг що з ними далі творитимуть? Як в домі терпимості... Так повіям - за любі витівки клієнта, він хоча б платить...
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09.02.2021 16:44 Відповісти
и 23% по-прежнему готовы голосовать за зелю. Нормально, "полет" продолжается.
Экономическую ситуацию в Украине считают плохой почти 70% граждан, - опрос - Цензор.НЕТ 6315
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09.02.2021 16:16 Відповісти
Характеристика экономической ситуации как плохой и готовность за кого либо голосовать как бы разные вещи. За кого голосовать будет зависеть от житейских и политических раскладов на момент голосования.
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09.02.2021 19:32 Відповісти
А связи между ситуацией в стране, в т.ч. экономической, и работой руководства страны - презом, КМ, ВР нет?
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09.02.2021 19:36 Відповісти
Вот честно скажу из собственных наблюдений. То что Вы перечислили безусловно скорее всего связано и безусловно скорее всего влияет. Только вот разницы в зависимости от персоналий, занимающих данные должности, особо не заметно. Все одинаково херово.
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09.02.2021 19:47 Відповісти
Уменьшение роли личности в истории характерный признак марксистко-ленинской философии. Но. Все эти Юлии, Константины, Чингисханы, Наполеоны, Гитлеры, Сталины и даже В.В,Хуйло доказывают обратное.. При всех негативах бывших украинских президентов, Зеленский самый ...... Дальше можете дописать самостоятельно. Но ведь он тоже уже часть истории Украины
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09.02.2021 19:53 Відповісти
Я уже написал то что считал относительно данного вопроса. Еще раз повторить могу - от персоналий наша экономика к сожалению не зависит. Ситуация стабильно херовая.
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09.02.2021 19:56 Відповісти
коментар відмічено як спам
Починаючи з 2008 усе гірше та гірше.
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09.02.2021 16:16 Відповісти
Невдаха і шлімазл.
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09.02.2021 16:25 Відповісти
Ми чудово впоралися з епідемією. На самому початку ми продали маски до Іспанії: заробили гроші й українці почали хворіти. Потім ми сіли, склавши лапки, й робили м'які локдауни в перервах між виступами "Кварталу". "Квартал" заробив гроші, а в Україні епідемія стала масовою. Потім ми стали занижувати більш, ніж удвічі, кількість хворих та померлих, аби на нас не звертали уваги, й роздерибанили ковідний фонд. Ми заробили гроші, а епідемія нібито послабкішала. Потім ми зробили вигляд, що хочемо купити китайську вакцину, загнали 500 мільйонів до фірми-прокладки, а вакцину не купили. Ми заробили гроші, а ковід продовжується...
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09.02.2021 16:32 Відповісти
Мене не цікавлять коменти від репостера каракая- ви обидва дебіли.
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09.02.2021 17:10 Відповісти
Та мені байдуже, хто ти є. Аби від мене подалі трималося, чмо.
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09.02.2021 17:09 Відповісти
Прямо какое то магическое число!!! А эти 70% случайно не знают почему это происходит???
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09.02.2021 16:18 Відповісти
Економічну ситуацію в Україні вважають поганою майже 70% громадян, - опитування - Цензор.НЕТ 5544
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09.02.2021 16:19 Відповісти
Знают -- потому что, КПУ запрещена...
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09.02.2021 16:20 Відповісти
Економічну ситуацію в Україні вважають поганою майже 70% громадян, - опитування - Цензор.НЕТ 6241
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09.02.2021 16:21 Відповісти
Не получается у мафии Коломойского построение украинцам светлого будущего.Как не получилось сто лет назад у мафии где то Бланка.
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09.02.2021 16:19 Відповісти
Всё у коммуняк получилось -- они щас, и кэруют, и жируют, и внукам ихним хватит.
А украинцы? -- прекрасные холопы, в своём подавляющем здравый смысл большинстве...
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09.02.2021 16:23 Відповісти
А украинцы? -- прекрасные холопы/ У мигрантов от забугорной колбасы в мозгах образуется метан.
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09.02.2021 16:25 Відповісти
Я где-то неправильно оценил обстановку в Украине?
...от колбасы за 20 -- 30 евр. кг., нихто б не отказался -- даже Ваня Сидоров...*)
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09.02.2021 16:32 Відповісти
Я просто это здесь оставлю относительно цен в Германии в 2020 году. Я Вас наверное удивлю, но в Украине цена колбасы практически такая же.
Економічну ситуацію в Україні вважають поганою майже 70% громадян, - опитування - Цензор.НЕТ 3774Економічну ситуацію в Україні вважають поганою майже 70% громадян, - опитування - Цензор.НЕТ 222
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09.02.2021 19:39 Відповісти
Всё это у тебя дешёвка для бедных из Пенни маркта или Нормы.
И ещё -- удиви меня -- сделай себе вид, шо меня нету... ...а то, ещё вазелином обмажешься, шо б залезть ко мне в базар...*)
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09.02.2021 19:47 Відповісти
Ожидаю деликатесы германского производства для богатых заробитчан. Что, неудобное фото? Економічну ситуацію в Україні вважають поганою майже 70% громадян, - опитування - Цензор.НЕТ 8941 Економічну ситуацію в Україні вважають поганою майже 70% громадян, - опитування - Цензор.НЕТ 2205
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09.02.2021 19:54 Відповісти
Экономическую ситуацию в Украине считают плохой почти 70% граждан, - опрос.

Але 43% продовжують чекати мани небесної від ЗЕЖОПінців.
Навіть *божа роса* не допомогає відкрити очі(
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09.02.2021 16:20 Відповісти
-- после воров и бандюков, к Власти приходят коммуняки... -- Диалектика стрёмого и дешёвого популизма.
И только после коммуняк, есть окно -- точнее форточка -- шоб протиснуться в нормальную жизнь...
Ждёмс!
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09.02.2021 16:27 Відповісти
Наївність - не порок.

Я вам так відповім - серед, як ви сказали крадіїв та бандюків, знаходиться 50% бувших комуняк та будівників комунізму комсомольців.

Навести приклад? Йуля... Чому тільки вона? Їх багато, але в даному випадку, це класичний приклад. Люблю я її, до нестями)
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09.02.2021 16:39 Відповісти
Я ж говорю: форточка -- для худых, злых и честных. Полстопузые и вислозадые жулики в неё не пролезут... -- в идеале, конечно...*)
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09.02.2021 16:47 Відповісти
Ви самі дали відповідь - *
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09.02.2021 16:50 Відповісти
Приятно пообщаться с редким тут единомышленником...*)
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09.02.2021 16:53 Відповісти
Не знаю, как вы, я из реалистов и выхода пока не вижу(

Приятно было обменяться мнениями). Хотя приятного в выводах мало(
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09.02.2021 16:57 Відповісти
Согласен.

Но больше всего мне не нравится, что судьба Украины завистит от того, как договорятся, между собой США и Россия.
И от того ещё, что все тупо мечтают, что они вдруг не договорятся... ...но тоже в пользу Украины.
Бляха-муха -- то капець, то капець... (с)
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09.02.2021 17:02 Відповісти
А кули остается делать хомячкам, если своих мозгов нет?

Вопрос риторический.
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09.02.2021 17:05 Відповісти
НІКОЛИ, повторюю НІКОЛИ, НІЯКИМ ЧИНОМ ЦЯ СВОРА НЕ ВІДДАСТЬ КЕРМО КРАЇНИ.
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09.02.2021 16:42 Відповісти
А кому отдавать и брать? -- нету ж никого -- ни Личности, ни Партии, ни Программы... -- вообще ничего нету, окромя радикально-патриотических электронных колебаний в интернете.
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09.02.2021 16:58 Відповісти
70% очень даже коррелируются с 73% Економічну ситуацію в Україні вважають поганою майже 70% громадян, - опитування - Цензор.НЕТ 9584
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09.02.2021 16:25 Відповісти
От перемены мест в названиях, сумма не меняется...*)
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09.02.2021 16:28 Відповісти
Порохоботы, однозначно!😁😁😁😁
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09.02.2021 16:33 Відповісти
Начали понимать .но поздно ждать еще до выборов долго ))
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09.02.2021 16:59 Відповісти
"...оценили экономическую ситуацию в стране как как "не плохую и не хорошую". Економічну ситуацію в Україні вважають поганою майже 70% громадян, - опитування - Цензор.НЕТ 5627 Економічну ситуацію в Україні вважають поганою майже 70% громадян, - опитування - Цензор.НЕТ 6352 Економічну ситуацію в Україні вважають поганою майже 70% громадян, - опитування - Цензор.НЕТ 6352

Економічну ситуацію в Україні вважають поганою майже 70% громадян, - опитування - Цензор.НЕТ 196
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09.02.2021 17:18 Відповісти
а при чем тут яурей зиленский?
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09.02.2021 17:26 Відповісти
Не .... хорошая.
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09.02.2021 17:52 Відповісти
Сходили на выборы по-приколу, теперь недовольны ситуацией! Надо было думать в апреле 2019-го, а сейчас уже позно!
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09.02.2021 19:39 Відповісти
нужно чтобы у последнего ФОПа на рынке кончились деньги, чтобы водителей чмырили мусора на дорогах без причины, о том, как выросли цены я молчу (например видеокарта стоила 6000 грн, сейчас 24000 грн)

Зеля уже сейчас кучу наших положил - кого ковидом, кого всеосяжным перемирйам. Теперь на очереди пенсионеры - правительство разрабатывает законопроект, чтобы перестать платить пенсии.

Денег-то нет
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09.02.2021 23:39 Відповісти
 
 