Економічну ситуацію в Україні вважають поганою майже 70% громадян, - опитування. ІНФОГРАФІКА

69% українців оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "доволі погану".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на результати опитування, проведеного соціологічною службою "Центр Разумкова" з 29 січня по 3 лютого 2021 року тільки 2% опитаних оцінили економічну ситуацію в країні як "хорошу" або "дуже добру", а 26% - як "не погану і не хорошу".

Рівень добробуту своєї родини як "не поганий і не хороший" оцінює 46% українців, і лише 7% - як "хороший" або "дуже хороший".

Менше 14% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі, тоді як майже 70% дотримуються думки, що напрям неправильний.

Люди не дуже вірять у швидкі зміни в економічній сфері: тільки 7% респондентів вважають, що в найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще.

Як зазначають соціологи, українці помітно частіше стали очікувати в найближчі місяці погіршення ситуації: 32% вважають, що в найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 24% - що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини.

Однак найбільш поширена думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться (відповідно 48% і 53% не очікують змін в цих сферах).

Водночас очікування змін в економічній сфері є менш песимістичними, ніж у грудні минулого року (тоді погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих 3 місяців очікував 41% опитаних, а погіршення добробуту власної сім'ї - 32%).

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16% опитаних вважають, що Україна здатна подолати нинішні проблеми і труднощі протягом найближчих декількох років, 51% - що вона здатна подолати їх в більш віддаленій перспективі, а 20% - що не здатна їх подолати.

Опитування було проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.