Економічну ситуацію в Україні вважають поганою майже 70% громадян, - опитування. ІНФОГРАФІКА
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69% українців оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "доволі погану".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на результати опитування, проведеного соціологічною службою "Центр Разумкова" з 29 січня по 3 лютого 2021 року тільки 2% опитаних оцінили економічну ситуацію в країні як "хорошу" або "дуже добру", а 26% - як "не погану і не хорошу".
Рівень добробуту своєї родини як "не поганий і не хороший" оцінює 46% українців, і лише 7% - як "хороший" або "дуже хороший".
Менше 14% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі, тоді як майже 70% дотримуються думки, що напрям неправильний.
Люди не дуже вірять у швидкі зміни в економічній сфері: тільки 7% респондентів вважають, що в найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще.
Як зазначають соціологи, українці помітно частіше стали очікувати в найближчі місяці погіршення ситуації: 32% вважають, що в найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 24% - що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини.
Однак найбільш поширена думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться (відповідно 48% і 53% не очікують змін в цих сферах).
Водночас очікування змін в економічній сфері є менш песимістичними, ніж у грудні минулого року (тоді погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих 3 місяців очікував 41% опитаних, а погіршення добробуту власної сім'ї - 32%).
16% опитаних вважають, що Україна здатна подолати нинішні проблеми і труднощі протягом найближчих декількох років, 51% - що вона здатна подолати їх в більш віддаленій перспективі, а 20% - що не здатна їх подолати.
Опитування було проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Будь ласка, зачекайте...
А украинцы? -- прекрасные холопы, в своём подавляющем здравый смысл большинстве...
...от колбасы за 20 -- 30 евр. кг., нихто б не отказался -- даже Ваня Сидоров...*)
И ещё -- удиви меня -- сделай себе вид, шо меня нету... ...а то, ещё вазелином обмажешься, шо б залезть ко мне в базар...*)
Але 43% продовжують чекати мани небесної від ЗЕЖОПінців.
Навіть *божа роса* не допомогає відкрити очі(
И только после коммуняк, есть окно -- точнее форточка -- шоб протиснуться в нормальную жизнь...
Ждёмс!
Я вам так відповім - серед, як ви сказали крадіїв та бандюків, знаходиться 50% бувших комуняк та будівників комунізму комсомольців.
Навести приклад? Йуля... Чому тільки вона? Їх багато, але в даному випадку, це класичний приклад. Люблю я її, до нестями)
Приятно было обменяться мнениями). Хотя приятного в выводах мало(
Но больше всего мне не нравится, что судьба Украины завистит от того, как договорятся, между собой США и Россия.
И от того ещё, что все тупо мечтают, что они вдруг не договорятся... ...но тоже в пользу Украины.
Бляха-муха -- то капець, то капець... (с)
Вопрос риторический.
Зеля уже сейчас кучу наших положил - кого ковидом, кого всеосяжным перемирйам. Теперь на очереди пенсионеры - правительство разрабатывает законопроект, чтобы перестать платить пенсии.
Денег-то нет