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Новини Політика України
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Бойко (283) Зеленський (10071) Порошенко (8313) рейтинг (502) Центр Разумкова (104)

Рейтинг Зеленського впав до 23%, - опитування Центру Разумкова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг Зеленського впав до 23%, - опитування Центру Разумкова

Президент України Володимир Зеленський лідирує в президентському рейтингу, проте проведення дострокових виборів глави держави хочуть 49% українців, як свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого.

Згідно з даними дослідження, Зеленський в разі електорального суперництва в другому турі з п'ятим президентом Петром Порошенком стає переможцем президентських виборів. Зеленського готові підтримати 54% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором, а Порошенка - 46%.

Також у другому турі виборів у разі електорального суперництва з лідером партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрієм Бойком або головою Верховної Ради Дмитром Разумковим Зеленський стає переможцем президентських виборів. Так, Бойка готові підтримати 42% тих, хто братиме участь у виборах і визначився, за кого голосувати, а Зеленського - 58%. Разумкова у другому турі підтримали б 39,9% тих, хто братиме участь у виборах і визначився, за кого голосувати, а Зеленського - 60,1%.

У той же час згідно з дослідження, Разумков перемагає Порошенка і Бойка, а Порошенко перемагає в разі електорального суперництва в другому турі з Бойком.

Також читайте: Рейтинг партій: 5-відсотковий бар'єр долають чотири партії. "Слуга народу" більше не лідер, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Зазначається, що дострокове припинення повноважень президента України та проведення дострокових президентських виборів підтримали б 49% респондентів (не підтримали б ˗ 34%).

Загалом, якщо б найближчим часом були президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський (16% всіх опитаних або 23% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати). Мають намір проголосувати за Бойка відповідно 13% і 20% опитаних, за Порошенка ˗ відповідно 12% і 18%, за лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко ˗ відповідно 8% і 11%, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка ˗ відповідно 3,5% і 5%, за лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка ˗ відповідно 2,5% і 3%, за експрем'єра Володимира Гройсмана ˗ відповідно 2% і 3%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка ˗ відповідно 2% і 3%, за Разумкова ˗ відповідно 1% і 2%, за представника Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслана Кошулинського ˗ відповідно 1% і 2%, за лідера Блоку Вілкула "Українська перспектива" Олександра Вілкула ˗ відповідно 1% і 1,5% , за мера Києва Віталія Кличка ˗ відповідно 1% і 1%.

За даними опитування Центру Разумкова в грудні 2020 року за Володимира Зеленського готові були проголосувати 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати.

Дослідження проводилося методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Читайте: Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі
+44
Рейтинг Зеленского упал до 23%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8963
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09.02.2021 12:45
+39
Та же фотка в твите мендель:

Рейтинг Зеленского упал до 23%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 5825
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09.02.2021 12:32
+37
И это значит что тарифы ещё можно поднимать....
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09.02.2021 12:27
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Шо упало, те пропало. (Народне прислів"я)
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09.02.2021 13:21 Відповісти
Ослик приуныл,он узнал,что он Осел.
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09.02.2021 13:27 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/53360

Рейтинг Зеленського впав до 23%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1522
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10.02.2021 00:20 Відповісти
И это еще 15% лести Зеле( как минимум ) от Разумкова.
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09.02.2021 13:27 Відповісти
Вава ****@й нах@й! Рейтинг Зеленського впав до 23%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4253
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09.02.2021 13:31 Відповісти
центр разумкова говорит, что "никак не связанный с этим центром" разумков хотел бы посидеть в президентском кресле раз вы готовы голосовать за любую табуретку с обещаниями колбасы по 2.20
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09.02.2021 13:35 Відповісти
Если посадит Медведчука и всю агентурную сеть Кремля внутри Украины, то я пойду и проголосую за Зеленского на второй срок! И Олигархов тоже посадить!
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09.02.2021 13:41 Відповісти
Куди там посадити олігархів! Тут Вовка ніяк в суд не приведуть.
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09.02.2021 14:40 Відповісти
Фабрики рабочим, землю крестьянам, быдлу73 боярышник!
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09.02.2021 22:27 Відповісти
Ну ,в загальному , " картина" все не міняється ,, а найрейтинговішим політиком ( серед патріотичних ) залишається Порошенко .
Та ж " картина" і серед партій , серед патріотичних партій , проєвропейська ЕС - лідер . Рейтинг Зеленського впав до 23%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2737 .

Про Разумкова - прикольна мулька ,, мовляв -центр Разумкова прогнозує що Разумков вже майже прізідєнт . Рейтинг Зеленського впав до 23%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9118 .
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09.02.2021 13:42 Відповісти
Розумков рыг был и он за коллаборантов топит - Медведчука и рыгов.
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09.02.2021 13:42 Відповісти
Юлія Тимошенко І знову про тарифи. 460 місцевих рад по всій країні ухвалили звернення до уряду з вимогою негайного зниження тарифів. Це станом на сьогодні, і процес триває. Дякую місцевим депутатам за те, що відгукнулися на цю мою ініціативу!Це найпереконливіший доказ того, що люди розуміють - влада їх дурить. Ніякого реального зниження тарифів не відбулося. Українців змушують платити 9 гривень за кубометр газу, ціна якого насправді не перевищує 3 гривні.
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09.02.2021 13:43 Відповісти
Нічого , ось ВОНЯ створить зі слугами кааліцию , і тарифи знизить Рейтинг Зеленського впав до 23%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9870 ..

І продаж землі скасує . Рейтинг Зеленського впав до 23%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1193 .
Головне зараз - "підставити плече " вмираючій монобільшості .
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09.02.2021 14:07 Відповісти
Турчинов запропонував Порошенко на пост Прем"єр- міністра.
Не дарма ж агенти російських спецслужб Порошенко,Зеленський і Вакарчук проголосували разом за продаж української землі
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11.02.2021 13:38 Відповісти
Дивно, що 3 гривні, а не 2,20 як ковбаса у совку. Заберіть у неї газ, тарифи і землю і не буде на чому піаритись.
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09.02.2021 14:49 Відповісти
А,хто забороняє піаритись агенту російських спецслужб Порошенко?
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11.02.2021 13:32 Відповісти
Асоціація з ЄС, Безвіз, НАТО, Томос, Армія, Мова, Віра, міжнародна коаліція за Україну проти путіна, санкції проти росії. Більше б таких агентів.
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11.02.2021 14:05 Відповісти
Справжня роль Порошенка на посту Головнокомандуючого, коротко і по суті:
- 17 червня 2014 року, через 10 днів після своєї інавгурації він відвів війська з абсолютно порожнього Луганська і області, оголосивши "перемир'я".
Так ним було створено ЛНР.
- 05 липня 2014 року він пропустив колону російських військ Гіркина в Донецьк, 5 годин забороняючи її обстрілювати артою, і 17 годин - бомбити авіацією.
Так ним було створено ДНР.
- 24 серпня 2014 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Іловайск, що забезпечило стабільність ЛНР.
Це він відмітив парадом, куди зігнав техніку, яка могла захистити останніх бійців, що виходили з котла в зеленому коридорі,
про який він домовився, коли їх впритул розстрілювали російські війська, поки він морочив голови на параді.
Упродовж 7-31 серпня 2014 року загинуло 368 чоловік, тіла 18 чоловік не були взагалі знайдені.
- 18 лютого 2015 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Дебальцево,
що дозволило влаштувати пряму залізничну колію з Луганська в Донецьк, і що забезпечило стабільність ДНР.
В період з 24 січня по 18 лютого 2015 року: 159 загиблих, 118 полонених, 36 зниклих безвісти.
За чіткий аналіз дякую Sergiy Chebozekov.
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15.02.2021 14:17 Відповісти
Не ломайте стрелы, у нас есть СТАРЫЙ ДЖО, кого захочет, того и поставит.
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09.02.2021 13:53 Відповісти
И ждет нас судьба ФРГ и Южной Кореи. Ой, бяда, бяда!
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10.02.2021 01:19 Відповісти
Знову олігархи витягують з нафталіна Грицика і протеже Д.Гордона радника П.Порошенко І.Смешко.

Источник: https://censor.net/ru/n3246837
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09.02.2021 13:53 Відповісти
Не знаю сколько процентов натянули Нелоху в центре Разумкова, но в реальности для него цифра намного хуже.
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09.02.2021 13:53 Відповісти
Ну, короче - ниже плинтуса...
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09.02.2021 23:04 Відповісти
Оптимісти))) Ще нехай досидить до кінця першого терміну.
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09.02.2021 13:57 Відповісти
Краще на пляшці з під шампанського.
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09.02.2021 19:04 Відповісти
Проведите опрос на переферии, результат будет ой какой. Многим здесь не понравится.
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09.02.2021 13:58 Відповісти
Скоро будет "0", а с лета "-".
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09.02.2021 14:05 Відповісти
тобиш на полшестого
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09.02.2021 14:29 Відповісти
Дуже цікаве "соцопитування".

за Разумкова ˗ соответственно 1%. В то же время поданным исследования, Разумков побеждает Порошенко (18%) и Бойко (20%).
Рейтинг Зеленського впав до 23%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1575
Кому стукнуло таке в голову. Політика з 1%, який ні за якими розкладами не проходить у другий тур ставити у парі з тими хто проходить. ??? Це як кажуть: "Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти".
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09.02.2021 14:32 Відповісти
Високий антирейтинг, більшість проголосує не тому що за, а тому що проти.
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09.02.2021 15:19 Відповісти
20-23% це стабільний рейтинг для будь якого нашого президента. 20-25% це завжди ті хто жопу примостив біля корита і хрюкає разом з босом. А решта 75 % виють. Суспільна піраміда. Може бути +-, але в середньому десь так завжди.
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09.02.2021 14:38 Відповісти
11% жульчинмх, 5% смешка і 3% гриценка гарантовано у другому турі відходять до зеленського. На минулих виборах Кошулинський закликав своїх не голосувати за Порошенка, про Зеленського не казав нічого, а це означало що можна "за". Як на цей раз поведе себе "Свобода"? Однозначно Кошулинський не буде закликати голосувати за Порошенка. Але чи закличе він своїх виборців не голосувати за Зеленського?
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09.02.2021 14:44 Відповісти
А що вам Свобода винна? Ви їй в борг давали? Вам минулий раз послугу зробили, яку ви не ціните. Вдячні маєте бути і за те що вже зробили.
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09.02.2021 15:21 Відповісти
Не "Свобода" мені, а я "Свободі" зробив послугу багато разів, коли голосував за неї ще тоді, коли такі як ви голосували за ригів.
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09.02.2021 15:34 Відповісти
Схоже ваші послуги нікому на користь не йдуть.
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09.02.2021 16:14 Відповісти
Завдяки моєму голосу партія "Свобода" і її депутат мажоритарник від мого округу сиділи у Верховній Раді до тих пір поки не пішли на колаборацію з клоунами. Наразі виглядає так, що ваші послуги ідуть на користь тільки ворогам української держави.
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09.02.2021 16:42 Відповісти
Вибори без графи "не підтримую нікого" це не вибори.
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09.02.2021 14:53 Відповісти
Ну, якщо ви нікого не підтримуєте то вам, яка різниця?
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09.02.2021 15:22 Відповісти
Соціологічні служби в нас такі ж об'єктивні, як і телеканали, бо власники в них однакові. Результати досліджень ЦР і Рейтинга свідчать, що опитували людей вони на різних планетах. У другому турі Рейтинга найменше від усіх програє Зеленському Тимошенко, а в Розумкова її взагалі не видно, бо місце зайняв черговий фаворит цієї контори. Як колись суперполітик Вакарчук.
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09.02.2021 15:08 Відповісти
Рейтинг Зеленського впав до 23%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4601
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09.02.2021 15:13 Відповісти
Ну, крім Фрейда є ще й Кіркергард.
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09.02.2021 15:23 Відповісти
У чому новина? Він брехав під час виборів і тим і іншим. За нього проголосували люди із взаємовиключним світоглядом, сподіваючись, що він обманює опонентів, бо інакше ж у цій країні до влади не прийдеш.

Нам слід займатись не рейтингом Клоуна, а тим, що коли в країні прийдуть до влади справжні державники, від перших же реальних реформ їх рейтинг буде дорівнювати "0", а якщо зроблять хоча би половину потрібних реформ, їх буде ненавидіти тотальна більшість "розумного" українського народу. І з цим, слід щось робити...
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09.02.2021 15:38 Відповісти
Справжні державники, тобто націоналісти, у нас носять тавро фошиздів і гестаповців. І заодно прихованих огентів кремля, які роБЛЯТЬ картінку для раша-ЗМІ. Державник має бути націоналістом. По-іншому не буває. Але люди правильної національності, які верховодять в Україні, гудять ВО Свободу аж з трусів вискакують, бо знають, що націоналісти відберуть напижжене нєпосільним трудом.
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09.02.2021 19:14 Відповісти
з фрази "Дещо частіше порівняно з іншими політиками довіра висловлюється Д. Разумкову (йому довіряють 32% опитаних, однак не довіряють - 53%)" я зробив висновок, хто замовник цього "опитування разумкова"
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09.02.2021 15:49 Відповісти
вова, ты думал закрою каналы и сразу рейтинг до луны? каналы это что был пик твоей антирашистской деятельности? дальше что ничего не будет? сцыкотно???? а мы так ждем! слабо мертвечуа с рабиновичем на кичу, калосыйского передать в Штаты, разогнать осиное гнездо в оп, построить стену с лугандой..... и т.д. а мы так ждем и даже обрадовались..... сразу вспомнилась шансонная - что ты фрает сдал назад! каналы, этого мало вова......
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09.02.2021 16:00 Відповісти
Центр Разумкова показывает, что Разумков опережает Зеленского. Рейтинг Зеленського впав до 23%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7881 Смешно.
Разумков пытается дистанцироваться от Зеленского, используя его промахи и ошибки, что уже очевидно. Но и сильно отдаляться тоже не хочется Разумкову. В общем, мечтает карьерист поймать волну, когда Зеленский свалится с доски. Верить ЦР не имеет смысла в силу явной заинтересованности хозяина. Пора сливать такой центр у унитаз.
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09.02.2021 16:14 Відповісти
Не переймайтесь ви так за рейтинг Зеленського все буде добре!
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09.02.2021 17:11 Відповісти
чому буде? бене уже хорошо. А "буде" - это для дураков.
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09.02.2021 17:22 Відповісти
Короче, все ясно с бубиным рейтингом...полшестого))
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09.02.2021 17:20 Відповісти
Бубочка, надо кого-то закрывать: дибо Разумкова, либо центр Разумкова. Иначе закроют тебя
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09.02.2021 17:23 Відповісти
вован если не найдеш у себя в спальне масло РОШЭН -- БУДЭ ЛЫХО -- совсем упадет и уже не встанет --- рейтинг твой захудалый
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09.02.2021 17:47 Відповісти
опрос проводили в опе небось ??? из тех кого знаю членов группы 73% вообще молчат уже и
слова из них не выдавишь.... кароче нальстил как мог насяльнику....
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09.02.2021 18:01 Відповісти
Рейтинг Разумкова упал до 0%, - опрос Центра Зеленского Рейтинг Зеленського впав до 23%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9609 Рейтинг Зеленського впав до 23%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5443
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09.02.2021 18:13 Відповісти
Рейтинг свідчить про великий відсоток дебільного населення, яке треба лишити права голосу,після відповідного тестування на розумові здібності.
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09.02.2021 19:11 Відповісти
Посадив кремлевскую агентуру в тюрьму, Зеленский обеспечит себе второй президентский срок!
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09.02.2021 19:29 Відповісти
А СКОРО БУДЕТ 3% ))
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09.02.2021 21:18 Відповісти
неЧму слід дбати не про рейтинги, але про загрозу майже неминучого для себе п3д*ца
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09.02.2021 22:09 Відповісти
Что случилось с Зеленским? Ничего
9.02.2021

для нас важно научиться думать одновременно хотя бы о двух событиях. И как-то их сопоставлять и пытаться делать выводы.
Ну, к примеру, сопоставить нынешний героический поступок Владимира Зеленского по закрытию медведчуковских каналов и … постоянный отвод войск с линии разграничения.
Или … бардак в системе управления, в армии и спецслужбах. Засилие друзей, одноклассников, «кварталовцев» в высших эшелонах власти. Постоянные странные, нелогичные решения. Постоянную ложь.

Парень реально не знает, куда идти, как идти и зачем идти.
И толпа из 73 процентов очень быстро это начинает понимать и злиться.
А Зеленский через каждый шаг падает в яму, и чтобы прикрыть это падение начинает орать нечто бессмысленное, чтобы этот провал поскорее забыли. И движется к следующей яме.
Так и история с закрытием каналов, вполне вероятно вызвана простым желанием погасить нарастающий народный протест в связи с «тарифным геноцидом», полным позором с вакцинированием, убийством экономики …
Печальная участь человека, совершенно не соответствующего своей должности и не понимающего этого. Так что, не спешите аплодировать. Наш Данко еще наломает дров. Боюсь, что даже партнеры не помогут.
https://ord-ua.com/2021/02/09/chto-sluchilos-s-zelenskim-nichego/
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09.02.2021 22:25 Відповісти
Вы Видно не очень понимаете Украину. А за зека-рецидивиста проголосовало ещё больше. И Ющенко с Потрошенко делали все чтобы Янека прошёл в президенты. Трёх процентов не хватило Тимохе и были бы сейчас и с Крымом и с Донбассом. Да где там, об этой подлости «патриотичных» Иуд мало кто уже помнит. Все заняты спасением сучьего Потроха. Титаник никого ничему не научил.
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10.02.2021 05:00 Відповісти
А тем временем на конюшне навоз некому выгребать...
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09.02.2021 23:10 Відповісти
порохоботня безіменна, поясніть навіщо ваш хазяїн витияг у владу кума пуйла й замутив разом з пуйлом котли для добробатів і ЗСУ?
Вугілля з ордли купувати в Білорусі по ціні як з Роттердаму, це Зрада, чи знову ваша Мальдівська "перемога"?
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09.02.2021 23:59 Відповісти
К Порошенко у меня куча претензий. Но он находясь в куда более сложных политических и экономических условиях 14-15 годов сумел сохранить Украину,восстановить армию ,отвоевать честь территории Донбасса,сделал Безвиз,Томос и рост экономики Украины последние 3 года Президентства.
При плохом Порошенко я за квартиру платил 2300 и мне 1800 возвращались в виде субсидии(тоесть реальная плата за жкх-всего 500 гривень зимой). При хорошем Зеленском я за квартиру в прошлом месяце заплатил 3300 и получил возврат в виде субсидии аж 1000 гривень. тоесть реальная плата 2300 в январе 2020 года против 500 гривень в январе 2018 года.
Если-бы Зеленский стал Президентом в 14 году и решал вопросы войны в Донбассе ползаньем на коленях перед Путиным и всякми видосами то ЛДНР занимало-бы не половину территории Донбасса а весь Донбасс+еще возможно и Харьковская область и тд. И тем более никакого безвиза и никаких санкций против России. Зеленский получил растущую экономику из рук Порошенко но уже менее чем за 2 года убил ее почти полностью. И продолжает убивать и наращивать госдолг
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10.02.2021 01:34 Відповісти
Нет смысла отвечать этим прокацапленным комментаторам. Просто в спам.
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10.02.2021 04:41 Відповісти
Рейтинг Зеленського впав до 23%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8071
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10.02.2021 00:25 Відповісти
Украине уже сейчас нужен адекватный и умный патриот- кандидат в Президенты. Второй срок Зеленского Украина точно не переживет. Как и Президента от ОПЗЖ-в этом случае снова начнется война и агрессия со стороны Рашки. Так как ОПЗЖисты (бывшие ПР) умеют раскачивать Украину-так никто не может.
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10.02.2021 01:25 Відповісти
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