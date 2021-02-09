Рейтинг Зеленського впав до 23%, - опитування Центру Разумкова
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Президент України Володимир Зеленський лідирує в президентському рейтингу, проте проведення дострокових виборів глави держави хочуть 49% українців, як свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого.
Згідно з даними дослідження, Зеленський в разі електорального суперництва в другому турі з п'ятим президентом Петром Порошенком стає переможцем президентських виборів. Зеленського готові підтримати 54% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором, а Порошенка - 46%.
Також у другому турі виборів у разі електорального суперництва з лідером партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрієм Бойком або головою Верховної Ради Дмитром Разумковим Зеленський стає переможцем президентських виборів. Так, Бойка готові підтримати 42% тих, хто братиме участь у виборах і визначився, за кого голосувати, а Зеленського - 58%. Разумкова у другому турі підтримали б 39,9% тих, хто братиме участь у виборах і визначився, за кого голосувати, а Зеленського - 60,1%.
У той же час згідно з дослідження, Разумков перемагає Порошенка і Бойка, а Порошенко перемагає в разі електорального суперництва в другому турі з Бойком.
Зазначається, що дострокове припинення повноважень президента України та проведення дострокових президентських виборів підтримали б 49% респондентів (не підтримали б ˗ 34%).
Загалом, якщо б найближчим часом були президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський (16% всіх опитаних або 23% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати). Мають намір проголосувати за Бойка відповідно 13% і 20% опитаних, за Порошенка ˗ відповідно 12% і 18%, за лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко ˗ відповідно 8% і 11%, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка ˗ відповідно 3,5% і 5%, за лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка ˗ відповідно 2,5% і 3%, за експрем'єра Володимира Гройсмана ˗ відповідно 2% і 3%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка ˗ відповідно 2% і 3%, за Разумкова ˗ відповідно 1% і 2%, за представника Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслана Кошулинського ˗ відповідно 1% і 2%, за лідера Блоку Вілкула "Українська перспектива" Олександра Вілкула ˗ відповідно 1% і 1,5% , за мера Києва Віталія Кличка ˗ відповідно 1% і 1%.
За даними опитування Центру Разумкова в грудні 2020 року за Володимира Зеленського готові були проголосувати 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати.
Дослідження проводилося методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Будь ласка, зачекайте...
Та ж " картина" і серед партій , серед патріотичних партій , проєвропейська ЕС - лідер . .
Про Разумкова - прикольна мулька ,, мовляв -центр Разумкова прогнозує що Разумков вже майже прізідєнт . .
І продаж землі скасує . .
Головне зараз - "підставити плече " вмираючій монобільшості .
Не дарма ж агенти російських спецслужб Порошенко,Зеленський і Вакарчук проголосували разом за продаж української землі
- 17 червня 2014 року, через 10 днів після своєї інавгурації він відвів війська з абсолютно порожнього Луганська і області, оголосивши "перемир'я".
Так ним було створено ЛНР.
- 05 липня 2014 року він пропустив колону російських військ Гіркина в Донецьк, 5 годин забороняючи її обстрілювати артою, і 17 годин - бомбити авіацією.
Так ним було створено ДНР.
- 24 серпня 2014 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Іловайск, що забезпечило стабільність ЛНР.
Це він відмітив парадом, куди зігнав техніку, яка могла захистити останніх бійців, що виходили з котла в зеленому коридорі,
про який він домовився, коли їх впритул розстрілювали російські війська, поки він морочив голови на параді.
Упродовж 7-31 серпня 2014 року загинуло 368 чоловік, тіла 18 чоловік не були взагалі знайдені.
- 18 лютого 2015 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Дебальцево,
що дозволило влаштувати пряму залізничну колію з Луганська в Донецьк, і що забезпечило стабільність ДНР.
В період з 24 січня по 18 лютого 2015 року: 159 загиблих, 118 полонених, 36 зниклих безвісти.
За чіткий аналіз дякую Sergiy Chebozekov.
Источник: https://censor.net/ru/n3246837
за Разумкова ˗ соответственно 1%. В то же время поданным исследования, Разумков побеждает Порошенко (18%) и Бойко (20%).
Кому стукнуло таке в голову. Політика з 1%, який ні за якими розкладами не проходить у другий тур ставити у парі з тими хто проходить. ??? Це як кажуть: "Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти".
Нам слід займатись не рейтингом Клоуна, а тим, що коли в країні прийдуть до влади справжні державники, від перших же реальних реформ їх рейтинг буде дорівнювати "0", а якщо зроблять хоча би половину потрібних реформ, їх буде ненавидіти тотальна більшість "розумного" українського народу. І з цим, слід щось робити...
Разумков пытается дистанцироваться от Зеленского, используя его промахи и ошибки, что уже очевидно. Но и сильно отдаляться тоже не хочется Разумкову. В общем, мечтает карьерист поймать волну, когда Зеленский свалится с доски. Верить ЦР не имеет смысла в силу явной заинтересованности хозяина. Пора сливать такой центр у унитаз.
слова из них не выдавишь.... кароче нальстил как мог насяльнику....
9.02.2021
…
для нас важно научиться думать одновременно хотя бы о двух событиях. И как-то их сопоставлять и пытаться делать выводы.
Ну, к примеру, сопоставить нынешний героический поступок Владимира Зеленского по закрытию медведчуковских каналов и … постоянный отвод войск с линии разграничения.
Или … бардак в системе управления, в армии и спецслужбах. Засилие друзей, одноклассников, «кварталовцев» в высших эшелонах власти. Постоянные странные, нелогичные решения. Постоянную ложь.
…
Парень реально не знает, куда идти, как идти и зачем идти.
И толпа из 73 процентов очень быстро это начинает понимать и злиться.
А Зеленский через каждый шаг падает в яму, и чтобы прикрыть это падение начинает орать нечто бессмысленное, чтобы этот провал поскорее забыли. И движется к следующей яме.
Так и история с закрытием каналов, вполне вероятно вызвана простым желанием погасить нарастающий народный протест в связи с «тарифным геноцидом», полным позором с вакцинированием, убийством экономики …
Печальная участь человека, совершенно не соответствующего своей должности и не понимающего этого. Так что, не спешите аплодировать. Наш Данко еще наломает дров. Боюсь, что даже партнеры не помогут.
https://ord-ua.com/2021/02/09/chto-sluchilos-s-zelenskim-nichego/
Вугілля з ордли купувати в Білорусі по ціні як з Роттердаму, це Зрада, чи знову ваша Мальдівська "перемога"?
При плохом Порошенко я за квартиру платил 2300 и мне 1800 возвращались в виде субсидии(тоесть реальная плата за жкх-всего 500 гривень зимой). При хорошем Зеленском я за квартиру в прошлом месяце заплатил 3300 и получил возврат в виде субсидии аж 1000 гривень. тоесть реальная плата 2300 в январе 2020 года против 500 гривень в январе 2018 года.
Если-бы Зеленский стал Президентом в 14 году и решал вопросы войны в Донбассе ползаньем на коленях перед Путиным и всякми видосами то ЛДНР занимало-бы не половину территории Донбасса а весь Донбасс+еще возможно и Харьковская область и тд. И тем более никакого безвиза и никаких санкций против России. Зеленский получил растущую экономику из рук Порошенко но уже менее чем за 2 года убил ее почти полностью. И продолжает убивать и наращивать госдолг