Рейтинг Зеленського впав до 23%, - опитування Центру Разумкова

Президент України Володимир Зеленський лідирує в президентському рейтингу, проте проведення дострокових виборів глави держави хочуть 49% українців, як свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого.

Згідно з даними дослідження, Зеленський в разі електорального суперництва в другому турі з п'ятим президентом Петром Порошенком стає переможцем президентських виборів. Зеленського готові підтримати 54% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором, а Порошенка - 46%.

Також у другому турі виборів у разі електорального суперництва з лідером партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрієм Бойком або головою Верховної Ради Дмитром Разумковим Зеленський стає переможцем президентських виборів. Так, Бойка готові підтримати 42% тих, хто братиме участь у виборах і визначився, за кого голосувати, а Зеленського - 58%. Разумкова у другому турі підтримали б 39,9% тих, хто братиме участь у виборах і визначився, за кого голосувати, а Зеленського - 60,1%.

У той же час згідно з дослідження, Разумков перемагає Порошенка і Бойка, а Порошенко перемагає в разі електорального суперництва в другому турі з Бойком.

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Зазначається, що дострокове припинення повноважень президента України та проведення дострокових президентських виборів підтримали б 49% респондентів (не підтримали б ˗ 34%).

Загалом, якщо б найближчим часом були президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський (16% всіх опитаних або 23% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати). Мають намір проголосувати за Бойка відповідно 13% і 20% опитаних, за Порошенка ˗ відповідно 12% і 18%, за лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко ˗ відповідно 8% і 11%, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка ˗ відповідно 3,5% і 5%, за лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка ˗ відповідно 2,5% і 3%, за експрем'єра Володимира Гройсмана ˗ відповідно 2% і 3%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка ˗ відповідно 2% і 3%, за Разумкова ˗ відповідно 1% і 2%, за представника Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслана Кошулинського ˗ відповідно 1% і 2%, за лідера Блоку Вілкула "Українська перспектива" Олександра Вілкула ˗ відповідно 1% і 1,5% , за мера Києва Віталія Кличка ˗ відповідно 1% і 1%.

За даними опитування Центру Разумкова в грудні 2020 року за Володимира Зеленського готові були проголосувати 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати.

Дослідження проводилося методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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