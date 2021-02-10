Рейтинг Зеленского упал до 23%, - опрос Центра Разумкова
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Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, однако проведения досрочных выборов главы государства хотят 49% украинцев, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного соцслужбой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля.
Согласно данным исследования, Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с пятым президентом Петром Порошенко становится победителем президентских выборов. Зеленского готовы поддержать 54% среди респондентов, которые определились со своим выбором, а Порошенко – 46%.
Также во втором туре выборов в случае электорального соперничества с лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрием Бойко или председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым Зеленский становится победителем президентских выборов. Так, Бойко готовы поддержать 42% тех, кто будет принимать участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Зеленского – 58%. Разумкова во втором туре поддержали бы 39,9% тех, кто будет принимать участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Зеленского – 60,1%.
В то же время поданным исследования, Разумков побеждает Порошенко и Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Бойко.
Отмечается, что досрочное прекращение полномочий президента Украины и проведение досрочных президентских выборов поддержали бы 49% респондентов (не поддержали бы ˗ 34%).
В целом, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский (16% всех опрошенных или 23% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). Намерены проголосовать за Бойко соответственно 13% и 20% опрошенных, за Порошенко ˗ соответственно 12% и 18%, за лидера "Батьвищины" Юлию Тимошенко ˗ соответственно 8% и 11%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко ˗ соответственно 3,5% и 5%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко ˗ соответственно 2,5% и 3%, за экс-премьера Владимира Гройсмана˗ соответственно 2% и 3%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко˗ соответственно 2% и 3%, за Разумкова ˗ соответственно 1% и 2%, за представителя Всеукраинского объединения "Свобода" Руслана Кошулинского˗ соответственно 1% и 2%, за лидера Блока Вилкула "Украинская перспектива" Александра Вилкула˗ соответственно 1% и 1,5%, за мэра Киева Виталия Кличко ˗ соответственно 1% и 1%.
По данным опроса Центра Разумкова в декабре 2020 года за Владимира Зеленского готовы были проголосовать 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.
Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Пожалуйста, подождите...
Та ж " картина" і серед партій , серед патріотичних партій , проєвропейська ЕС - лідер . .
Про Разумкова - прикольна мулька ,, мовляв -центр Разумкова прогнозує що Разумков вже майже прізідєнт . .
І продаж землі скасує . .
Головне зараз - "підставити плече " вмираючій монобільшості .
Не дарма ж агенти російських спецслужб Порошенко,Зеленський і Вакарчук проголосували разом за продаж української землі
- 17 червня 2014 року, через 10 днів після своєї інавгурації він відвів війська з абсолютно порожнього Луганська і області, оголосивши "перемир'я".
Так ним було створено ЛНР.
- 05 липня 2014 року він пропустив колону російських військ Гіркина в Донецьк, 5 годин забороняючи її обстрілювати артою, і 17 годин - бомбити авіацією.
Так ним було створено ДНР.
- 24 серпня 2014 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Іловайск, що забезпечило стабільність ЛНР.
Це він відмітив парадом, куди зігнав техніку, яка могла захистити останніх бійців, що виходили з котла в зеленому коридорі,
про який він домовився, коли їх впритул розстрілювали російські війська, поки він морочив голови на параді.
Упродовж 7-31 серпня 2014 року загинуло 368 чоловік, тіла 18 чоловік не були взагалі знайдені.
- 18 лютого 2015 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Дебальцево,
що дозволило влаштувати пряму залізничну колію з Луганська в Донецьк, і що забезпечило стабільність ДНР.
В період з 24 січня по 18 лютого 2015 року: 159 загиблих, 118 полонених, 36 зниклих безвісти.
За чіткий аналіз дякую Sergiy Chebozekov.
Источник: https://censor.net/ru/n3246837
за Разумкова ˗ соответственно 1%. В то же время поданным исследования, Разумков побеждает Порошенко (18%) и Бойко (20%).
Кому стукнуло таке в голову. Політика з 1%, який ні за якими розкладами не проходить у другий тур ставити у парі з тими хто проходить. ??? Це як кажуть: "Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти".
Нам слід займатись не рейтингом Клоуна, а тим, що коли в країні прийдуть до влади справжні державники, від перших же реальних реформ їх рейтинг буде дорівнювати "0", а якщо зроблять хоча би половину потрібних реформ, їх буде ненавидіти тотальна більшість "розумного" українського народу. І з цим, слід щось робити...
Разумков пытается дистанцироваться от Зеленского, используя его промахи и ошибки, что уже очевидно. Но и сильно отдаляться тоже не хочется Разумкову. В общем, мечтает карьерист поймать волну, когда Зеленский свалится с доски. Верить ЦР не имеет смысла в силу явной заинтересованности хозяина. Пора сливать такой центр у унитаз.
слова из них не выдавишь.... кароче нальстил как мог насяльнику....
9.02.2021
…
для нас важно научиться думать одновременно хотя бы о двух событиях. И как-то их сопоставлять и пытаться делать выводы.
Ну, к примеру, сопоставить нынешний героический поступок Владимира Зеленского по закрытию медведчуковских каналов и … постоянный отвод войск с линии разграничения.
Или … бардак в системе управления, в армии и спецслужбах. Засилие друзей, одноклассников, «кварталовцев» в высших эшелонах власти. Постоянные странные, нелогичные решения. Постоянную ложь.
…
Парень реально не знает, куда идти, как идти и зачем идти.
И толпа из 73 процентов очень быстро это начинает понимать и злиться.
А Зеленский через каждый шаг падает в яму, и чтобы прикрыть это падение начинает орать нечто бессмысленное, чтобы этот провал поскорее забыли. И движется к следующей яме.
Так и история с закрытием каналов, вполне вероятно вызвана простым желанием погасить нарастающий народный протест в связи с «тарифным геноцидом», полным позором с вакцинированием, убийством экономики …
Печальная участь человека, совершенно не соответствующего своей должности и не понимающего этого. Так что, не спешите аплодировать. Наш Данко еще наломает дров. Боюсь, что даже партнеры не помогут.
https://ord-ua.com/2021/02/09/chto-sluchilos-s-zelenskim-nichego/
Вугілля з ордли купувати в Білорусі по ціні як з Роттердаму, це Зрада, чи знову ваша Мальдівська "перемога"?
При плохом Порошенко я за квартиру платил 2300 и мне 1800 возвращались в виде субсидии(тоесть реальная плата за жкх-всего 500 гривень зимой). При хорошем Зеленском я за квартиру в прошлом месяце заплатил 3300 и получил возврат в виде субсидии аж 1000 гривень. тоесть реальная плата 2300 в январе 2020 года против 500 гривень в январе 2018 года.
Если-бы Зеленский стал Президентом в 14 году и решал вопросы войны в Донбассе ползаньем на коленях перед Путиным и всякми видосами то ЛДНР занимало-бы не половину территории Донбасса а весь Донбасс+еще возможно и Харьковская область и тд. И тем более никакого безвиза и никаких санкций против России. Зеленский получил растущую экономику из рук Порошенко но уже менее чем за 2 года убил ее почти полностью. И продолжает убивать и наращивать госдолг