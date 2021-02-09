Питання про карантин не може бути винесено на місцевий референдум, - Стефанчук

Питання, які можуть бути винесені для обговорення на місцевому референдумі, стосуються тільки адміністративних функцій громад.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це сказав перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Ми зараз працюємо над другим пакетом законопроєктів про народовладдя, де буде закон про місцеві референдуми. Але, формуючи предмет цього закону, ми жодним чином не включаємо рішення, які якимось чином впливають на права людини. А саме питання, пов'язані з протиепідеміологічними заходами тощо - це речі, які впливають на життя, здоров'я, безпеку людини. Тому вони не можуть бути предметом місцевого референдуму і навіть всеукраїнського референдуму. Тому що тут на іншій шальці терезів лежить життя і здоров'я громадянина", - зазначив Стефанчук.

За словами віцеспікера, питання, які можуть бути винесені для обговорення на місцевому референдумі, стосуються тільки адміністративних функцій громад.

"На місцеві референдуми ми можемо виносити тільки питання, пов'язані з адміністративно-господарськими функціями відповідних територіальних громад", - сказав Стефанчук