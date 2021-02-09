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Питання про карантин не може бути винесено на місцевий референдум, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання про карантин не може бути винесено на місцевий референдум, - Стефанчук

Питання, які можуть бути винесені для обговорення на місцевому референдумі, стосуються тільки адміністративних функцій громад.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це сказав перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Ми зараз працюємо над другим пакетом законопроєктів про народовладдя, де буде закон про місцеві референдуми. Але, формуючи предмет цього закону, ми жодним чином не включаємо рішення, які якимось чином впливають на права людини. А саме питання, пов'язані з протиепідеміологічними заходами тощо - це речі, які впливають на життя, здоров'я, безпеку людини. Тому вони не можуть бути предметом місцевого референдуму і навіть всеукраїнського референдуму. Тому що тут на іншій шальці терезів лежить життя і здоров'я громадянина", - зазначив Стефанчук.

За словами віцеспікера, питання, які можуть бути винесені для обговорення на місцевому референдумі, стосуються тільки адміністративних функцій громад.

"На місцеві референдуми ми можемо виносити тільки питання, пов'язані з адміністративно-господарськими функціями відповідних територіальних громад", - сказав Стефанчук

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Топ коментарі
+4
Почему? Если 73 % хотят отмены карантина, то почему бы и нет? Вопрос о карантине не может быть вынесен на местный референдум, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9893
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09.02.2021 16:07
+3
Да мы в курсе что вас ковидная мафия крепко за яйца держит. Ни война, ни другие проблемы вас не беспокоят кроме ковидошизы. Ущербы.
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09.02.2021 16:12
+3
не так страшен чорт как его малюют, ведь настоящая пандемия это когда трупы на улицах валяются и их некому убирать. Да, вирус есть, но он не страшнее инфаркта или инсульта, или онкологии...
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09.02.2021 16:16
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Почему? Если 73 % хотят отмены карантина, то почему бы и нет? Вопрос о карантине не может быть вынесен на местный референдум, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9893
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09.02.2021 16:07 Відповісти
У Сефончука как в кино "Тут помню, а тут не помню. А тут я с полки упал."
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09.02.2021 16:34 Відповісти
Карантин - нарицательное слово.
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09.02.2021 16:08 Відповісти
необоснованный карантин - это зло, это смерть малому и среднему бизнесу, недоимки налогов и т.д.
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09.02.2021 16:12 Відповісти
Да мы в курсе что вас ковидная мафия крепко за яйца держит. Ни война, ни другие проблемы вас не беспокоят кроме ковидошизы. Ущербы.
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09.02.2021 16:12 Відповісти
не так страшен чорт как его малюют, ведь настоящая пандемия это когда трупы на улицах валяются и их некому убирать. Да, вирус есть, но он не страшнее инфаркта или инсульта, или онкологии...
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09.02.2021 16:16 Відповісти
Це що виходить - самі слуги народу бояться референдуму, як каже Зеленський? Чи референдум має бути тільки з клоунськими питаннями - по типу скорочення ВР чи довічного ув'язнення за корупцію
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09.02.2021 16:15 Відповісти
- Это, как его, - волюнтаризьм.
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09.02.2021 16:17 Відповісти
стефанчук сказал
но местный референдум о референдуме за карантин можно провести...в один день 2-мя бюллетнями
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09.02.2021 17:28 Відповісти
это наверное вовочка придумал и очередной опрос толкнуть хочет..
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09.02.2021 16:37 Відповісти
73%ные зебилам референдумы вообще противопоказаны..
Украина у нас одна, а непредсказуемый сосед, не так давно слезший с дерева - агрессивное территориальное образование кацапов-людоедов..
только зелёный идиот в таких условиях допустит игры с разумом неокрепшим в жуткую рулетку
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09.02.2021 16:51 Відповісти
Если ВР зассала принять решение о карантине и локдауне, почему граждане не могут решить этот вопрос на референдуме?
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09.02.2021 16:54 Відповісти
Який все-таки мудрий цей Стефанчук!!!
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09.02.2021 17:29 Відповісти
Стаття 29. КарантинКарантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України.-ЗАКОН УКРАЇНИПро захист населення від інфекційних хвороб
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09.02.2021 17:30 Відповісти
Огласите весь списссок, пожлста! Хотя, не надо! Потому, что, если он и есть, его нельзя назвать легитимным. Сначала надо провести референдум о том, какие вопросы могут быть предметом референдума, а какие не могут. Без него называть тот или иной вопрос не подлежащим рассмотрению на референдуме является самоуправством.
И почему, собственно, на референдум можно выносить только 1 вопрос. С учётом множества нерешённых проблем такими темпами, как 1 вопрос за 1 референдум нельзя успеть за появлением новых вопросов. Питання про карантин не може бути винесено на місцевий референдум, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3857
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09.02.2021 18:24 Відповісти
 
 