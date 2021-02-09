Вопрос о карантине не может быть вынесен на местный референдум, - Стефанчук
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Вопросы, которые могут быть вынесены для обсуждения на местном референдуме, касаются только административных функций громад.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.
"Мы сейчас работаем над вторым пакетом законопроектов о народовластии, где будет закон о местных референдумах. Но, формируя предмет этого закона, мы никоим образом не включаем решения, которые каким-то образом влияют на права человека. А как раз вопросы, связанные с противоэпидемиологическими мерами и тому подобное - это вещи, которые влияют на жизнь, здоровье, безопасность человека. Поэтому они не могут быть предметом местного референдума и даже всеукраинского референдума. Потому что здесь на другой чаше весов лежит жизнь и здоровье гражданина", - отметил Стефанчук.
По словам вице-спикера, вопросы, которые могут быть вынесены для обсуждения на местном референдуме, касаются только административных функций громад.
"На местные референдумы мы можем выносить только вопросы, связанные с административно-хозяйственными функциями соответствующих территориальных громад", - сказал Стефанчук
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но местный референдум о референдуме за карантин можно провести...в один день 2-мя бюллетнями
Украина у нас одна, а непредсказуемый сосед, не так давно слезший с дерева - агрессивное территориальное образование кацапов-людоедов..
только зелёный идиот в таких условиях допустит игры с разумом неокрепшим в жуткую рулетку
И почему, собственно, на референдум можно выносить только 1 вопрос. С учётом множества нерешённых проблем такими темпами, как 1 вопрос за 1 референдум нельзя успеть за появлением новых вопросов.