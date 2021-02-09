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Вопрос о карантине не может быть вынесен на местный референдум, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вопрос о карантине не может быть вынесен на местный референдум, - Стефанчук

Вопросы, которые могут быть вынесены для обсуждения на местном референдуме, касаются только административных функций громад.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Мы сейчас работаем над вторым пакетом законопроектов о народовластии, где будет закон о местных референдумах. Но, формируя предмет этого закона, мы никоим образом не включаем решения, которые каким-то образом влияют на права человека. А как раз вопросы, связанные с противоэпидемиологическими мерами и тому подобное - это вещи, которые влияют на жизнь, здоровье, безопасность человека. Поэтому они не могут быть предметом местного референдума и даже всеукраинского референдума. Потому что здесь на другой чаше весов лежит жизнь и здоровье гражданина", - отметил Стефанчук.

По словам вице-спикера, вопросы, которые могут быть вынесены для обсуждения на местном референдуме, касаются только административных функций громад.

"На местные референдумы мы можем выносить только вопросы, связанные с административно-хозяйственными функциями соответствующих территориальных громад", - сказал Стефанчук

Также читайте: Законопроект о местном референдуме начнем обрабатывать поэтапно на следующей неделе, - Стефанчук

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Топ комментарии
+4
Почему? Если 73 % хотят отмены карантина, то почему бы и нет? Вопрос о карантине не может быть вынесен на местный референдум, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9893
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09.02.2021 16:07
+3
Да мы в курсе что вас ковидная мафия крепко за яйца держит. Ни война, ни другие проблемы вас не беспокоят кроме ковидошизы. Ущербы.
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09.02.2021 16:12
+3
не так страшен чорт как его малюют, ведь настоящая пандемия это когда трупы на улицах валяются и их некому убирать. Да, вирус есть, но он не страшнее инфаркта или инсульта, или онкологии...
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09.02.2021 16:16
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Почему? Если 73 % хотят отмены карантина, то почему бы и нет? Вопрос о карантине не может быть вынесен на местный референдум, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9893
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09.02.2021 16:07 Ответить
У Сефончука как в кино "Тут помню, а тут не помню. А тут я с полки упал."
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09.02.2021 16:34 Ответить
Карантин - нарицательное слово.
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09.02.2021 16:08 Ответить
необоснованный карантин - это зло, это смерть малому и среднему бизнесу, недоимки налогов и т.д.
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09.02.2021 16:12 Ответить
Да мы в курсе что вас ковидная мафия крепко за яйца держит. Ни война, ни другие проблемы вас не беспокоят кроме ковидошизы. Ущербы.
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09.02.2021 16:12 Ответить
не так страшен чорт как его малюют, ведь настоящая пандемия это когда трупы на улицах валяются и их некому убирать. Да, вирус есть, но он не страшнее инфаркта или инсульта, или онкологии...
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09.02.2021 16:16 Ответить
Це що виходить - самі слуги народу бояться референдуму, як каже Зеленський? Чи референдум має бути тільки з клоунськими питаннями - по типу скорочення ВР чи довічного ув'язнення за корупцію
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09.02.2021 16:15 Ответить
- Это, как его, - волюнтаризьм.
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09.02.2021 16:17 Ответить
стефанчук сказал
но местный референдум о референдуме за карантин можно провести...в один день 2-мя бюллетнями
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09.02.2021 17:28 Ответить
это наверное вовочка придумал и очередной опрос толкнуть хочет..
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09.02.2021 16:37 Ответить
73%ные зебилам референдумы вообще противопоказаны..
Украина у нас одна, а непредсказуемый сосед, не так давно слезший с дерева - агрессивное территориальное образование кацапов-людоедов..
только зелёный идиот в таких условиях допустит игры с разумом неокрепшим в жуткую рулетку
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09.02.2021 16:51 Ответить
Если ВР зассала принять решение о карантине и локдауне, почему граждане не могут решить этот вопрос на референдуме?
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09.02.2021 16:54 Ответить
Який все-таки мудрий цей Стефанчук!!!
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09.02.2021 17:29 Ответить
Стаття 29. КарантинКарантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України.-ЗАКОН УКРАЇНИПро захист населення від інфекційних хвороб
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09.02.2021 17:30 Ответить
Огласите весь списссок, пожлста! Хотя, не надо! Потому, что, если он и есть, его нельзя назвать легитимным. Сначала надо провести референдум о том, какие вопросы могут быть предметом референдума, а какие не могут. Без него называть тот или иной вопрос не подлежащим рассмотрению на референдуме является самоуправством.
И почему, собственно, на референдум можно выносить только 1 вопрос. С учётом множества нерешённых проблем такими темпами, как 1 вопрос за 1 референдум нельзя успеть за появлением новых вопросов. Питання про карантин не може бути винесено на місцевий референдум, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3857
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09.02.2021 18:24 Ответить
 
 