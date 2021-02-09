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До різкого збільшення кількості хворих на COVID-19 Україна готова, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До різкого збільшення кількості хворих на COVID-19 Україна готова, - Немчінов

Україна досить добре пройшла перший карантин і змогла підготувати медичну систему.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фактам" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

За словами міністра, якщо подивитися статистику і динаміку до карантину і після, то вдалося збити восени хвилю захворюваності, коли кількість хворих зросла з 4 до 15 тис. Зараз медична система підготовлена.

"Однозначно ми готові до такого розвитку подій. Однак маємо розуміти - наші лікарі не роботи, вони фізично виснажуються, адже працюють із великим напливом хворих з березня. Тому, коли ми бачимо 4-5 тисяч хворих, забуваємо, що у нас було 10 тис. і більше", - сказав Немчінов, відповідаючи на запитання, чи готова Україна до різкого збільшення випадків COVID-19.

"Ми досить добре пройшли перший карантин, навесні він був справді серйозним. Завдяки йому, коли в європейських країнах були тисячі померлих за добу, у нас - сотні хворих. Тоді ми виграли час і підготували медичну систему", - додав міністр

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А його вже на буде, більшість перехворіла!

Містер муділо, а ви про це не знали? Чи припишете собі перемогу над пандемією?
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09.02.2021 17:41 Відповісти
Все проблемы с Короной, у вас ещё впереди...
Иначе нужно будет признать, что украинские Граждане, Власть и Медицина -- дисциплинированней, надёжней и эффективней, чем в той же Германии.
Токо Беларусь ещё круче! -- есть Украине к чему стремиться...
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09.02.2021 17:50 Відповісти
Не будет проблем, стричье вымерло по экономическим причинам, слабые здоровьем, по тем же причинам. Средний срок жизни ниже плинтуса, остались наиболее приспособленные, естесственный отбор в своем первозданном виде!

Дальше аргументировать?
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09.02.2021 17:53 Відповісти
Он явно что - то знает.
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09.02.2021 18:12 Відповісти
Вроде везде уровень заболеваемости падает, а Украина готовится к увеличению.
какой то парадокс.
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09.02.2021 18:33 Відповісти
До різкого збільшення кількості хворих на COVID-19 Україна готова, - Немчінов - Цензор.НЕТ 4830
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09.02.2021 19:42 Відповісти
 
 