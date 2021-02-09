До різкого збільшення кількості хворих на COVID-19 Україна готова, - Немчінов

Україна досить добре пройшла перший карантин і змогла підготувати медичну систему.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фактам" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

За словами міністра, якщо подивитися статистику і динаміку до карантину і після, то вдалося збити восени хвилю захворюваності, коли кількість хворих зросла з 4 до 15 тис. Зараз медична система підготовлена.

"Однозначно ми готові до такого розвитку подій. Однак маємо розуміти - наші лікарі не роботи, вони фізично виснажуються, адже працюють із великим напливом хворих з березня. Тому, коли ми бачимо 4-5 тисяч хворих, забуваємо, що у нас було 10 тис. і більше", - сказав Немчінов, відповідаючи на запитання, чи готова Україна до різкого збільшення випадків COVID-19.

"Ми досить добре пройшли перший карантин, навесні він був справді серйозним. Завдяки йому, коли в європейських країнах були тисячі померлих за добу, у нас - сотні хворих. Тоді ми виграли час і підготували медичну систему", - додав міністр