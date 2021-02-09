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Новости Политика Украины
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К резкому увеличению количества больных COVID-19 Украина готова, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

К резкому увеличению количества больных COVID-19 Украина готова, - Немчинов

Украина достаточно хорошо прошла первый карантин и смогла подготовить медицинскую систему.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фактам" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По словам министра, если посмотреть статистику и динамику до карантина и после, то удалось сбить осенью волну заболеваемости, когда количество больных выросло с 4 до 15 тыс. Сейчас медицинская система подготовлена.

"Однозначно мы готовы к такому развитию событий. Однако должны понимать – наши врачи не роботы, они физически истощаются, ведь работают с большим наплывом больных с марта. Поэтому, когда мы видим 4–5 тысяч заболевших, забываем, что у нас было 10 тыс. и более", - сказал Немчинов, отвечая на вопрос, готова ли Украина к резкому увеличению случаев COVID-19.

"Мы достаточно хорошо прошли первый карантин, весной он был действительно серьезным. Благодаря ему, когда в европейских странах были тысячи умерших за сутки, у нас - сотни заболевших. Тогда мы выиграли время и подготовили медицинскую систему", - добавил министр.

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А його вже на буде, більшість перехворіла!

Містер муділо, а ви про це не знали? Чи припишете собі перемогу над пандемією?
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09.02.2021 17:41 Ответить
Все проблемы с Короной, у вас ещё впереди...
Иначе нужно будет признать, что украинские Граждане, Власть и Медицина -- дисциплинированней, надёжней и эффективней, чем в той же Германии.
Токо Беларусь ещё круче! -- есть Украине к чему стремиться...
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09.02.2021 17:50 Ответить
Не будет проблем, стричье вымерло по экономическим причинам, слабые здоровьем, по тем же причинам. Средний срок жизни ниже плинтуса, остались наиболее приспособленные, естесственный отбор в своем первозданном виде!

Дальше аргументировать?
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09.02.2021 17:53 Ответить
Он явно что - то знает.
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09.02.2021 18:12 Ответить
Вроде везде уровень заболеваемости падает, а Украина готовится к увеличению.
какой то парадокс.
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09.02.2021 18:33 Ответить
До різкого збільшення кількості хворих на COVID-19 Україна готова, - Немчінов - Цензор.НЕТ 4830
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09.02.2021 19:42 Ответить
 
 