К резкому увеличению количества больных COVID-19 Украина готова, - Немчинов

Украина достаточно хорошо прошла первый карантин и смогла подготовить медицинскую систему.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фактам" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По словам министра, если посмотреть статистику и динамику до карантина и после, то удалось сбить осенью волну заболеваемости, когда количество больных выросло с 4 до 15 тыс. Сейчас медицинская система подготовлена.

"Однозначно мы готовы к такому развитию событий. Однако должны понимать – наши врачи не роботы, они физически истощаются, ведь работают с большим наплывом больных с марта. Поэтому, когда мы видим 4–5 тысяч заболевших, забываем, что у нас было 10 тыс. и более", - сказал Немчинов, отвечая на вопрос, готова ли Украина к резкому увеличению случаев COVID-19.

"Мы достаточно хорошо прошли первый карантин, весной он был действительно серьезным. Благодаря ему, когда в европейских странах были тысячи умерших за сутки, у нас - сотни заболевших. Тогда мы выиграли время и подготовили медицинскую систему", - добавил министр.

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