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Новини Політика України
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МВС (1950) Правоохоронні органи (2312) військова поліція (7) Якубовський (14)

Військова поліція має координуватися МВС, - заступник генпрокурора Якубовський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Військова поліція має координуватися МВС, - заступник генпрокурора Якубовський

Військова поліція, законопроєкт про яку готує робоча група в Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, має стати повноцінним правоохоронним органом і координуватися МВС.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник генпрокурора Максим Якубовський, який відповідає за спеціалізовану прокуратуру у військовій і оборонній сфері, коментуючи участь у підготовці документа прокурорів.

"Є різні концепції. На мій погляд, військова поліція має бути повноцінним правоохоронним органом і координуватися Міністерством внутрішніх справ України. Я кажу без прив'язки до персоналій, загалом про ефективну систему державного механізму. Ми часто дискутуємо про персоналії, а не про державний підхід до вирішення проблеми", - підкреслив він.

На його думку, військовій поліції можна віддати злочини невеликої тяжкості. Дезертирство, ухилення від виконання обов'язків військової служби тощо. "Навіщо цим спамити ДБР? Замість цього вони зможуть зосередитися на серйозніших злочинах. Наприклад, на розкраданні військового майна або злочинах, вчинених старшим або вищим офіцерським складом", - вважає Якубовський.

Він також додав, що з часом в країні можуть бути створені і військові суди. "Якщо працюватиме військова поліція і військова прокуратура, вони зможуть забезпечити правопорядок у військових формуваннях. Швидше за все, їхня ефективна робота і доведе необхідність у відновленні системи військових судів. Практика показує, що суддям, які ніколи не стикалися зі специфікою військового права, військової науки, важко розбиратися в таких справах", - підкреслив заступник генпрокурора.

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Топ коментарі
+9
Интересно, а кто будет "координировать" само МВД и Авакова лично? Слишком много власти для одного персонажа с весьма сомнительными результатами деятельности
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09.02.2021 19:52
+6
Військові-під мєнтами ? Щось новеньке в світовій практиці. В Авака пика не лусне ?
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09.02.2021 19:59
+4
она потому и военная что курировать ее должно МО. Зачем авакяну еще одна "полиция" с контролем над военньіми?
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09.02.2021 19:53
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Так хай они между собой и договариваются. При чем тут замгенпрокурора?
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09.02.2021 19:47 Відповісти
А може відразу з офісу зеленого чмошника?
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09.02.2021 19:47 Відповісти
Интересно, а кто будет "координировать" само МВД и Авакова лично? Слишком много власти для одного персонажа с весьма сомнительными результатами деятельности
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09.02.2021 19:52 Відповісти
она потому и военная что курировать ее должно МО. Зачем авакяну еще одна "полиция" с контролем над военньіми?
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09.02.2021 19:53 Відповісти
Військові-під мєнтами ? Щось новеньке в світовій практиці. В Авака пика не лусне ?
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09.02.2021 19:59 Відповісти
Боитесь "военного переворота",сучьи дети?
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09.02.2021 20:18 Відповісти
Бояться що військові стануть на бік протестувальників
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09.02.2021 22:17 Відповісти
А сколько ему лет, этому кнуру? Ищь, как на казённых то харчах и неказённых "плюшках" раздобрел. Хряк да и только.
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09.02.2021 20:22 Відповісти
Уберите это жирное небодобство,портит картинку сайта,тьфу...
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09.02.2021 21:24 Відповісти
А в США и странах НАТО она тоже .....Думаю только министерство юстиции...МВД - это совсем друная структура...
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09.02.2021 20:28 Відповісти
Гниль,разложение и коррупционность МВД они хотят распространить и на Армию-единственную,на данный момент,силу противостоящую агрессии Кремля и мешающую "украинским гнидам",вроде этого "прокурорского",окончательно передать страну врагу!
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09.02.2021 20:31 Відповісти
Приберіть слово "Військова" і можете забрати її собі...до МВС..
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09.02.2021 20:33 Відповісти
Правильно! Майже не можливо проводити розслідування злочинів тих, кому підпорядкований.
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09.02.2021 20:50 Відповісти
Ага, если МВД полиционирует ВСУ( Сами не могут), то Хто будет полиционировать МВД?
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09.02.2021 22:01 Відповісти
Що означає " поліціонірувати" ВСУ? Мова йде виключно про військову поліцію (ВП) , як складову МВС.
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09.02.2021 22:58 Відповісти
Вот именно "про неї і йде". Еще только милиционеров в ВСУ не хватало. Это должно быть структурное подразделение Минобороны. Там и так уже сидят особисты из СБУ. А как раз милиционеров, кроме патрульной полиции надо раза в 2 сократить. Как минимум. Занимаются только вымогательством.
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10.02.2021 08:07 Відповісти
Залишайтеся зі своїми розуміннями. Але не має ще прикладу того, щоб керівник відомства наказав підконтрольним органам накопати недоліки на своє відомство і притягнути себе до відповідальності за недоліки в роботі.
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10.02.2021 10:00 Відповісти
Микола! Выпей зеленки!
1. Про какие "недоліки" ты толкуешь? Речь идет только о правонарушениях а не об непонятных "недоліках".
2. И в МВД И СБУ И Фискальной службе и в ГБР- есть ВНУТРЕННЯ БЕЗОПАСНОСТЬ! ТЫ слышал такой термин?
3. Не знаю, ты топишь за милицию по службе, или маленький уродился?
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10.02.2021 11:43 Відповісти
Якщо ти уродився таким великим, то міг би замінити слова " недоліки" на "правопорушення" і до тебе б дійшло. Суть від цього не міняється. З роботою органів ВБ знайомий і тобі, як дуже великому, відкрию таємницю: в Збройних силах її ніколи не було. "Усёк"? А якщо і говорити про ВБ інших структур, то в основному, це "пугало" для низових структур відомства.
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10.02.2021 13:49 Відповісти
Микола! Так и смысл Милитари полис-только как пугало, для серьезных правонарушений существует ГБР. Все по аналогии с прочими силовиками. Только многочисленным лоббистам из МВД надо обязательно еще одну кормушку найти. Вот и вбрасывают очередную полову.
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10.02.2021 14:11 Відповісти
Все возможно. Лоббирование интересов в том числе. Но все это наши предположения. Посмотрим. Был бы толк, а в структуре какого органа будет ВП -не суть важно. Вон сколько у нас понасоздавали всякого, только результаты и через лупу не проглядываются
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10.02.2021 14:52 Відповісти
Важно в структуре чего будет находится военная полиция. Уже есть особисты СБУ в ВСУ. Точно так же ГБР будет расследовать преступлления в армии. Будет внутренняя служба правопорядка. Милиционеры, кроме патрульной полиции-идут лесом. Их и так нужно минимум в 2 раза нужно посокращать. Они уже не знают в какую дырку жало пристроить -где очердную кормушку найти.
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10.02.2021 15:14 Відповісти
СБУ в армії виконує функції контрозвідки і захисту таємниць, але аж ніяк не злочинами, повязаними з порушниками старутів, в/ дисципліни, самодурством командирів і начальників, порушенням порядку несення служби і т.п.
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10.02.2021 16:18 Відповісти
Несешь околесицу. Бороться с "самодурством начальства"в армии с помощью милиционера?
Парень, ты хоть каким-либо коллективом людей или бизнесом управлял? Или только на клавишах стучать и анекдоты травить?
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10.02.2021 16:46 Відповісти
Ты снова пытаешься продемонстрировать свое "величие", намекая на опыт управления"хоть каким-либо коллективом".Да флаг тебе в руки! Самодурство начальника в армии почти всегда граничит с воинским преступлением. Пример: мудак в полковничьих погонах в Черниговском ОВК... Пример далеко не единичный. А еще тебе, великому управляющему напоминаю, что речь идет о ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ( ане твое идиотское "милиции) в структуре правохранительной системы орган.
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10.02.2021 17:30 Відповісти
Счаз, все упис.ся от умиления! Не просто милиционер а цельный "военный милиционер", будет подменять собою всю управленческую военную машину. Блиин! Чего проще-приставь к кажному военначальнику по милиционеру-враз все заработает, шо и в Америке не видали. Ты видать точно по анекдотам.
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10.02.2021 17:45 Відповісти
Упис...ся!!! Может полегчает. Я понимаю природу твоей иронии и откровенного стёба; сказать по сути нечего! Вот и юродствуешь.
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10.02.2021 18:08 Відповісти
сотрудничать. да, а подчиняться нет. и так у одного человека и менты и нагвардия. не дохрена ли???
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09.02.2021 21:29 Відповісти
подчините авакову еще суд и прокуратуру и выборы больше не нужны как и конституция
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09.02.2021 21:34 Відповісти
Аваков все до своїх лап загрібає, щей мабуть і армію тероборони захоче. А попа у поліцаїв не злипнеться? У всьому світі воєнна поліція це военна МР (мілітарі поліція), а не МВС і Аваков.
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10.02.2021 06:35 Відповісти
 
 