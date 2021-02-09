Військова поліція має координуватися МВС, - заступник генпрокурора Якубовський

Військова поліція, законопроєкт про яку готує робоча група в Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, має стати повноцінним правоохоронним органом і координуватися МВС.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник генпрокурора Максим Якубовський, який відповідає за спеціалізовану прокуратуру у військовій і оборонній сфері, коментуючи участь у підготовці документа прокурорів.

"Є різні концепції. На мій погляд, військова поліція має бути повноцінним правоохоронним органом і координуватися Міністерством внутрішніх справ України. Я кажу без прив'язки до персоналій, загалом про ефективну систему державного механізму. Ми часто дискутуємо про персоналії, а не про державний підхід до вирішення проблеми", - підкреслив він.

На його думку, військовій поліції можна віддати злочини невеликої тяжкості. Дезертирство, ухилення від виконання обов'язків військової служби тощо. "Навіщо цим спамити ДБР? Замість цього вони зможуть зосередитися на серйозніших злочинах. Наприклад, на розкраданні військового майна або злочинах, вчинених старшим або вищим офіцерським складом", - вважає Якубовський.

Він також додав, що з часом в країні можуть бути створені і військові суди. "Якщо працюватиме військова поліція і військова прокуратура, вони зможуть забезпечити правопорядок у військових формуваннях. Швидше за все, їхня ефективна робота і доведе необхідність у відновленні системи військових судів. Практика показує, що суддям, які ніколи не стикалися зі специфікою військового права, військової науки, важко розбиратися в таких справах", - підкреслив заступник генпрокурора.