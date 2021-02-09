Военная полиция должна координироваться МВД, - замгенпрокурора Якубовский

Военная полиция, законопроект о которой готовится рабочей группой в Комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, должна стать полноценным правоохранительным органом и координироваться МВД.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель генпрокурора Максим Якубовский, который отвечает за специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере, комментируя участие в подготовке документа прокуроров.

"Есть разные концепции. На мой взгляд, военная полиция должна быть полноценным правоохранительным органом и координироваться Министерством внутренних дел Украины. Я говорю без привязки к персоналиям, в общем об эффективной системе государственного механизма. Мы часто дискутируем о персоналиях, а не о государственном подходе к решению проблемы", - подчеркнул он.

По его мнению, военной полиции можно отдать преступления небольшой тяжести. Дезертирство, уклонение от исполнения обязанностей военной службы и тому подобное. "Зачем этим спамить ГБР? Вместо этого они смогут сосредоточиться на более серьезных преступлениях. Например, на хищении военного имущества или преступлениях, совершенных старшим или высшим офицерским составом", - считает Якубовский.

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Он также добавил, что со временем в стране могут быть созданы и военные суды. "Если будут работать военная полиция и военная прокуратура, они смогут обеспечить правопорядок в воинских формированиях. Скорее всего, их эффективная работа и докажет необходимость в восстановлении системы военных судов. Практика показывает, что судьям, которые никогда не сталкивались со спецификой военного права, военной науки, трудно разбираться в таких делах", - подчеркнул заместитель генпрокурора.