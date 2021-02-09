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Новости Политика Украины
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МВД (3236) правоохранительные органы (2482) военная полиция (7) Якубовский (15)

Военная полиция должна координироваться МВД, - замгенпрокурора Якубовский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Военная полиция должна координироваться МВД, - замгенпрокурора Якубовский

Военная полиция, законопроект о которой готовится рабочей группой в Комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, должна стать полноценным правоохранительным органом и координироваться МВД.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель генпрокурора Максим Якубовский, который отвечает за специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере, комментируя участие в подготовке документа прокуроров.

"Есть разные концепции. На мой взгляд, военная полиция должна быть полноценным правоохранительным органом и координироваться Министерством внутренних дел Украины. Я говорю без привязки к персоналиям, в общем об эффективной системе государственного механизма. Мы часто дискутируем о персоналиях, а не о государственном подходе к решению проблемы", - подчеркнул он.

По его мнению, военной полиции можно отдать преступления небольшой тяжести. Дезертирство, уклонение от исполнения обязанностей военной службы и тому подобное. "Зачем этим спамить ГБР? Вместо этого они смогут сосредоточиться на более серьезных преступлениях. Например, на хищении военного имущества или преступлениях, совершенных старшим или высшим офицерским составом", - считает Якубовский.

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Он также добавил, что со временем в стране могут быть созданы и военные суды. "Если будут работать военная полиция и военная прокуратура, они смогут обеспечить правопорядок в воинских формированиях. Скорее всего, их эффективная работа и докажет необходимость в восстановлении системы военных судов. Практика показывает, что судьям, которые никогда не сталкивались со спецификой военного права, военной науки, трудно разбираться в таких делах", - подчеркнул заместитель генпрокурора.

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Топ комментарии
+9
Интересно, а кто будет "координировать" само МВД и Авакова лично? Слишком много власти для одного персонажа с весьма сомнительными результатами деятельности
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09.02.2021 19:52
+6
Військові-під мєнтами ? Щось новеньке в світовій практиці. В Авака пика не лусне ?
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09.02.2021 19:59
+4
она потому и военная что курировать ее должно МО. Зачем авакяну еще одна "полиция" с контролем над военньіми?
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09.02.2021 19:53
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Так хай они между собой и договариваются. При чем тут замгенпрокурора?
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09.02.2021 19:47 Ответить
А може відразу з офісу зеленого чмошника?
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09.02.2021 19:47 Ответить
Интересно, а кто будет "координировать" само МВД и Авакова лично? Слишком много власти для одного персонажа с весьма сомнительными результатами деятельности
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09.02.2021 19:52 Ответить
она потому и военная что курировать ее должно МО. Зачем авакяну еще одна "полиция" с контролем над военньіми?
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09.02.2021 19:53 Ответить
Військові-під мєнтами ? Щось новеньке в світовій практиці. В Авака пика не лусне ?
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09.02.2021 19:59 Ответить
Боитесь "военного переворота",сучьи дети?
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09.02.2021 20:18 Ответить
Бояться що військові стануть на бік протестувальників
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09.02.2021 22:17 Ответить
А сколько ему лет, этому кнуру? Ищь, как на казённых то харчах и неказённых "плюшках" раздобрел. Хряк да и только.
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09.02.2021 20:22 Ответить
Уберите это жирное небодобство,портит картинку сайта,тьфу...
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09.02.2021 21:24 Ответить
А в США и странах НАТО она тоже .....Думаю только министерство юстиции...МВД - это совсем друная структура...
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09.02.2021 20:28 Ответить
Гниль,разложение и коррупционность МВД они хотят распространить и на Армию-единственную,на данный момент,силу противостоящую агрессии Кремля и мешающую "украинским гнидам",вроде этого "прокурорского",окончательно передать страну врагу!
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09.02.2021 20:31 Ответить
Приберіть слово "Військова" і можете забрати її собі...до МВС..
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09.02.2021 20:33 Ответить
Правильно! Майже не можливо проводити розслідування злочинів тих, кому підпорядкований.
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09.02.2021 20:50 Ответить
Ага, если МВД полиционирует ВСУ( Сами не могут), то Хто будет полиционировать МВД?
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09.02.2021 22:01 Ответить
Що означає " поліціонірувати" ВСУ? Мова йде виключно про військову поліцію (ВП) , як складову МВС.
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09.02.2021 22:58 Ответить
Вот именно "про неї і йде". Еще только милиционеров в ВСУ не хватало. Это должно быть структурное подразделение Минобороны. Там и так уже сидят особисты из СБУ. А как раз милиционеров, кроме патрульной полиции надо раза в 2 сократить. Как минимум. Занимаются только вымогательством.
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10.02.2021 08:07 Ответить
Залишайтеся зі своїми розуміннями. Але не має ще прикладу того, щоб керівник відомства наказав підконтрольним органам накопати недоліки на своє відомство і притягнути себе до відповідальності за недоліки в роботі.
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10.02.2021 10:00 Ответить
Микола! Выпей зеленки!
1. Про какие "недоліки" ты толкуешь? Речь идет только о правонарушениях а не об непонятных "недоліках".
2. И в МВД И СБУ И Фискальной службе и в ГБР- есть ВНУТРЕННЯ БЕЗОПАСНОСТЬ! ТЫ слышал такой термин?
3. Не знаю, ты топишь за милицию по службе, или маленький уродился?
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10.02.2021 11:43 Ответить
Якщо ти уродився таким великим, то міг би замінити слова " недоліки" на "правопорушення" і до тебе б дійшло. Суть від цього не міняється. З роботою органів ВБ знайомий і тобі, як дуже великому, відкрию таємницю: в Збройних силах її ніколи не було. "Усёк"? А якщо і говорити про ВБ інших структур, то в основному, це "пугало" для низових структур відомства.
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10.02.2021 13:49 Ответить
Микола! Так и смысл Милитари полис-только как пугало, для серьезных правонарушений существует ГБР. Все по аналогии с прочими силовиками. Только многочисленным лоббистам из МВД надо обязательно еще одну кормушку найти. Вот и вбрасывают очередную полову.
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10.02.2021 14:11 Ответить
Все возможно. Лоббирование интересов в том числе. Но все это наши предположения. Посмотрим. Был бы толк, а в структуре какого органа будет ВП -не суть важно. Вон сколько у нас понасоздавали всякого, только результаты и через лупу не проглядываются
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10.02.2021 14:52 Ответить
Важно в структуре чего будет находится военная полиция. Уже есть особисты СБУ в ВСУ. Точно так же ГБР будет расследовать преступлления в армии. Будет внутренняя служба правопорядка. Милиционеры, кроме патрульной полиции-идут лесом. Их и так нужно минимум в 2 раза нужно посокращать. Они уже не знают в какую дырку жало пристроить -где очердную кормушку найти.
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10.02.2021 15:14 Ответить
СБУ в армії виконує функції контрозвідки і захисту таємниць, але аж ніяк не злочинами, повязаними з порушниками старутів, в/ дисципліни, самодурством командирів і начальників, порушенням порядку несення служби і т.п.
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10.02.2021 16:18 Ответить
Несешь околесицу. Бороться с "самодурством начальства"в армии с помощью милиционера?
Парень, ты хоть каким-либо коллективом людей или бизнесом управлял? Или только на клавишах стучать и анекдоты травить?
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10.02.2021 16:46 Ответить
Ты снова пытаешься продемонстрировать свое "величие", намекая на опыт управления"хоть каким-либо коллективом".Да флаг тебе в руки! Самодурство начальника в армии почти всегда граничит с воинским преступлением. Пример: мудак в полковничьих погонах в Черниговском ОВК... Пример далеко не единичный. А еще тебе, великому управляющему напоминаю, что речь идет о ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ( ане твое идиотское "милиции) в структуре правохранительной системы орган.
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10.02.2021 17:30 Ответить
Счаз, все упис.ся от умиления! Не просто милиционер а цельный "военный милиционер", будет подменять собою всю управленческую военную машину. Блиин! Чего проще-приставь к кажному военначальнику по милиционеру-враз все заработает, шо и в Америке не видали. Ты видать точно по анекдотам.
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10.02.2021 17:45 Ответить
Упис...ся!!! Может полегчает. Я понимаю природу твоей иронии и откровенного стёба; сказать по сути нечего! Вот и юродствуешь.
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10.02.2021 18:08 Ответить
сотрудничать. да, а подчиняться нет. и так у одного человека и менты и нагвардия. не дохрена ли???
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09.02.2021 21:29 Ответить
подчините авакову еще суд и прокуратуру и выборы больше не нужны как и конституция
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09.02.2021 21:34 Ответить
Аваков все до своїх лап загрібає, щей мабуть і армію тероборони захоче. А попа у поліцаїв не злипнеться? У всьому світі воєнна поліція це военна МР (мілітарі поліція), а не МВС і Аваков.
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10.02.2021 06:35 Ответить
 
 