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Інтер (149) санкції (2917) телебачення (413) Малюська Денис (237)

Проти "Інтера" санкції не плануються, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Проти "Інтера" санкції не плануються, - Малюська

Українська влада не планує запроваджувати санкції проти телеканалу "Інтер", навіть якщо Сполучені Штати доб’ються екстрадиції власника телехолдингу Inter Media Group Дмитра Фірташа по корупційній справі.

Про це сказав під час онлайн-конференції, організованої американським аналітичним центром Atlantic Council міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я не очікую цього… Ми не маємо можливостей блокувати або вводити санкції проти телеканалів у випадку звинувачень власника в корупції", - зазначив міністр на запитання модератора щодо можливих санкцій проти "Інтера".

Малюська пояснив, що єдина можливість для того, щоби запровадити обмеження відповідно до закону про санкції, у тому числі проти ЗМІ – це наявний зв’язок із терористичною діяльністю. При цьому Малюська зауважив, що він особисто не має інформації зі справи Фірташа, що він якимось чином підтримує російську агресію проти України або іншу терористичну діяльність.

"Отже, я не очікую цього (введення санкцій проти "Інтера" - ред.) у ближчому майбутньому", - сказав міністр юстиції.

Окрім того, Малюська зазначив, що запровадження санкцій проти трьох проросійських телеканалів та їхнього власника Тараса Козака цілком відповідає українському законодавству, як би його не критикували опоненти.

Він нагадав, що введення Українською державою санкцій проти власних громадян не є чимось новим: "Більше як 60 громадян України опинилися під санкціями впродовж останніх п’яти років". Крім того, за його словами, РНБО і Президент за цей час запровадили обмеження для понад 260 українських компаній.

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Топ коментарі
+24
Против "Интера" санкции не планируются, - Малюська - Цензор.НЕТ 7888
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09.02.2021 20:13
+6
Сиджу в селі, нудно, роблю екскурс по українським телеканалам, Інтер ( дуже незвично) -нахвалює Українську Армію і розхвалює стандарти НАТО, спільні україно-американські цінності..цікава для Інтера зміна риторики

Байден животворящий? Против "Интера" санкции не планируются, - Малюська - Цензор.НЕТ 5159
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09.02.2021 20:19
+5
А жаль не менше лайно.
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09.02.2021 20:16
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Против "Интера" санкции не планируются, - Малюська - Цензор.НЕТ 7888
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09.02.2021 20:13 Відповісти
А чего это? Заблокировать, вместе с 1+1, 2+2, тв1000. Шоб всем показать.
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09.02.2021 20:13 Відповісти
Наш Інтер 1+1....вимкнути!
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09.02.2021 20:16 Відповісти
хаха.. а що - кремль не дає дозвіл, чі вони не перетягують до себе зебілів від шмарклі?))
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09.02.2021 20:15 Відповісти
А жаль не менше лайно.
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09.02.2021 20:16 Відповісти
хе-хе-хе, или зебилам вход запрещен
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09.02.2021 20:17 Відповісти
Сиджу в селі, нудно, роблю екскурс по українським телеканалам, Інтер ( дуже незвично) -нахвалює Українську Армію і розхвалює стандарти НАТО, спільні україно-американські цінності..цікава для Інтера зміна риторики

Байден животворящий? Против "Интера" санкции не планируются, - Малюська - Цензор.НЕТ 5159
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09.02.2021 20:19 Відповісти
Та, там вже і Кравчук раптово змінив курс. Думаю, тільки Байден тому першоджерело. Против "Интера" санкции не планируются, - Малюська - Цензор.НЕТ 3179
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09.02.2021 20:20 Відповісти
сейчас самый опасный - 1+1. Интер и "наш" пока на втором плане.
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09.02.2021 20:24 Відповісти
Ну з новинами вони мені здається завжди були обережні. Їхня головна фішка це усілякі концерти з побєдобесієм і дідами на палках, ну і усілякі повалій і типу того.

Вони на 23 февраля, як забабахають концерт з мокшанськими півунами...
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09.02.2021 20:29 Відповісти
Это да, там пропаганда в основном на старичков направлена и делается все довольно осторожно. В отличие от плюсов: они затрагивают все слои. И не стесняются. Ни в чем. Это их конек.
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09.02.2021 20:32 Відповісти
Інтер закодували .. купив платний віасат ??
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09.02.2021 21:04 Відповісти
В собственниках одни патриоты...

Против "Интера" санкции не планируются, - Малюська - Цензор.НЕТ 8469
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09.02.2021 20:19 Відповісти
А Г+Г?
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09.02.2021 20:20 Відповісти
Вопрос к Малюське - вы уверены, что нынешние власти украинские?
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09.02.2021 20:21 Відповісти
Даже сами нынешние власти в этом не уверены.
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09.02.2021 20:22 Відповісти
питання до тебе: А ти впевнений що Малюська український патріот? Він землю під в'язницями продає.
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09.02.2021 20:44 Відповісти
Мой вопрос не касался патриотизма.
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09.02.2021 20:51 Відповісти
Хочу висловити свою власну думку, що після того, як Інтеру підсмажили одне місце, редакційна політика змінилася в кращу сторону. Там ще є лайно, проте смердить вже менше.
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09.02.2021 20:25 Відповісти
на інтері залишились самі делетанти,котрим треба якось залишитись в 'етері! Вони всі одразу 'коли що''..'забрало своє фарбують у національні кольори'''! ска., від виборів до виборів, 'паразити '" .****..!? їх не 'вимикати, а палити тре..!

Дай Боже здоров"я Джо Байдену! Против "Интера" санкции не планируются, - Малюська - Цензор.НЕТ 5824
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09.02.2021 20:31 Відповісти
Це для США Коломойський і Фірташ злочинці і повинні бути покарані, а для Клоуна - це бізнес-партнери)
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09.02.2021 22:01 Відповісти
Не закрывать, но держать на мушке.
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09.02.2021 22:07 Відповісти
Які санкції?! Інтер - це ж святе! На ньому ж "Вечірній квартал" починав))
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09.02.2021 22:42 Відповісти
 
 