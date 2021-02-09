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Против "Интера" санкции не планируются, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Против "Интера" санкции не планируются, - Малюська

Украинские власти не планируют вводить санкции против телеканала "Интер", даже если США добьются экстрадиции владельца телехолдинга Inter Media Group Дмитрия Фирташа по коррупционному делу.

Об этом сказал во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council, министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я не жду этого ... Мы не имеем возможностей блокировать или вводить санкции против телеканалов в случае обвинения владельца в коррупции", - сказал министр на вопрос модератора о возможных санкциях против "Интера".

Малюська пояснил, что единственная возможность для того, чтобы ввести ограничения в соответствии с законом о санкциях, в том числе против СМИ - это связь с террористической деятельностью. При этом министр заметил, что у него лично нет информации о том, что Фирташ поддерживает российскую агрессию против Украины или другую террористическую деятельность.

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"Поэтому я не жду этого (введения санкций против" Интера". - Ред.) в ближайшем будущем", - сказал министр юстиции.

Кроме того, Малюська отметил, что введение санкций против трех пророссийских телеканалов и их владельца Тараса Козака полностью соответствует украинскому законодательству, как бы его ни критиковали оппоненты.

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Он напомнил, что введение государством санкций против собственных граждан не является чем-то новым: "Более 60 граждан Украины оказались под санкциями на протяжении последних пяти лет". Кроме того, по его словам, СНБО и Президент Украины за это время ввели ограничения для более чем 260 украинских компаний.

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Топ комментарии
+24
Против "Интера" санкции не планируются, - Малюська - Цензор.НЕТ 7888
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09.02.2021 20:13
+6
Сиджу в селі, нудно, роблю екскурс по українським телеканалам, Інтер ( дуже незвично) -нахвалює Українську Армію і розхвалює стандарти НАТО, спільні україно-американські цінності..цікава для Інтера зміна риторики

Байден животворящий? Против "Интера" санкции не планируются, - Малюська - Цензор.НЕТ 5159
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09.02.2021 20:19
+5
А жаль не менше лайно.
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09.02.2021 20:16
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Против "Интера" санкции не планируются, - Малюська - Цензор.НЕТ 7888
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09.02.2021 20:13 Ответить
А чего это? Заблокировать, вместе с 1+1, 2+2, тв1000. Шоб всем показать.
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09.02.2021 20:13 Ответить
Наш Інтер 1+1....вимкнути!
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09.02.2021 20:16 Ответить
хаха.. а що - кремль не дає дозвіл, чі вони не перетягують до себе зебілів від шмарклі?))
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09.02.2021 20:15 Ответить
А жаль не менше лайно.
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09.02.2021 20:16 Ответить
хе-хе-хе, или зебилам вход запрещен
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09.02.2021 20:17 Ответить
Сиджу в селі, нудно, роблю екскурс по українським телеканалам, Інтер ( дуже незвично) -нахвалює Українську Армію і розхвалює стандарти НАТО, спільні україно-американські цінності..цікава для Інтера зміна риторики

Байден животворящий? Против "Интера" санкции не планируются, - Малюська - Цензор.НЕТ 5159
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09.02.2021 20:19 Ответить
Та, там вже і Кравчук раптово змінив курс. Думаю, тільки Байден тому першоджерело. Против "Интера" санкции не планируются, - Малюська - Цензор.НЕТ 3179
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09.02.2021 20:20 Ответить
сейчас самый опасный - 1+1. Интер и "наш" пока на втором плане.
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09.02.2021 20:24 Ответить
Ну з новинами вони мені здається завжди були обережні. Їхня головна фішка це усілякі концерти з побєдобесієм і дідами на палках, ну і усілякі повалій і типу того.

Вони на 23 февраля, як забабахають концерт з мокшанськими півунами...
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09.02.2021 20:29 Ответить
Это да, там пропаганда в основном на старичков направлена и делается все довольно осторожно. В отличие от плюсов: они затрагивают все слои. И не стесняются. Ни в чем. Это их конек.
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09.02.2021 20:32 Ответить
Інтер закодували .. купив платний віасат ??
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09.02.2021 21:04 Ответить
В собственниках одни патриоты...

Против "Интера" санкции не планируются, - Малюська - Цензор.НЕТ 8469
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09.02.2021 20:19 Ответить
А Г+Г?
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09.02.2021 20:20 Ответить
Вопрос к Малюське - вы уверены, что нынешние власти украинские?
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09.02.2021 20:21 Ответить
Даже сами нынешние власти в этом не уверены.
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09.02.2021 20:22 Ответить
питання до тебе: А ти впевнений що Малюська український патріот? Він землю під в'язницями продає.
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09.02.2021 20:44 Ответить
Мой вопрос не касался патриотизма.
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09.02.2021 20:51 Ответить
Хочу висловити свою власну думку, що після того, як Інтеру підсмажили одне місце, редакційна політика змінилася в кращу сторону. Там ще є лайно, проте смердить вже менше.
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09.02.2021 20:25 Ответить
на інтері залишились самі делетанти,котрим треба якось залишитись в 'етері! Вони всі одразу 'коли що''..'забрало своє фарбують у національні кольори'''! ска., від виборів до виборів, 'паразити '" .****..!? їх не 'вимикати, а палити тре..!

Дай Боже здоров"я Джо Байдену! Против "Интера" санкции не планируются, - Малюська - Цензор.НЕТ 5824
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09.02.2021 20:31 Ответить
Це для США Коломойський і Фірташ злочинці і повинні бути покарані, а для Клоуна - це бізнес-партнери)
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09.02.2021 22:01 Ответить
Не закрывать, но держать на мушке.
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09.02.2021 22:07 Ответить
Які санкції?! Інтер - це ж святе! На ньому ж "Вечірній квартал" починав))
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09.02.2021 22:42 Ответить
 
 