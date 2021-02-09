Против "Интера" санкции не планируются, - Малюська

Украинские власти не планируют вводить санкции против телеканала "Интер", даже если США добьются экстрадиции владельца телехолдинга Inter Media Group Дмитрия Фирташа по коррупционному делу.

Об этом сказал во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council, министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я не жду этого ... Мы не имеем возможностей блокировать или вводить санкции против телеканалов в случае обвинения владельца в коррупции", - сказал министр на вопрос модератора о возможных санкциях против "Интера".

Малюська пояснил, что единственная возможность для того, чтобы ввести ограничения в соответствии с законом о санкциях, в том числе против СМИ - это связь с террористической деятельностью. При этом министр заметил, что у него лично нет информации о том, что Фирташ поддерживает российскую агрессию против Украины или другую террористическую деятельность.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Участники пикета в поддержку телеканалов Медведчука рассказали, что им платили по 200-500 грн. ВИДЕО

"Поэтому я не жду этого (введения санкций против" Интера". - Ред.) в ближайшем будущем", - сказал министр юстиции.

Кроме того, Малюська отметил, что введение санкций против трех пророссийских телеканалов и их владельца Тараса Козака полностью соответствует украинскому законодательству, как бы его ни критиковали оппоненты.

Также на Цензор.НЕТ: "Миротворец" внес в свою базу супругу Медведчука Оксану Марченко

Он напомнил, что введение государством санкций против собственных граждан не является чем-то новым: "Более 60 граждан Украины оказались под санкциями на протяжении последних пяти лет". Кроме того, по его словам, СНБО и Президент Украины за это время ввели ограничения для более чем 260 украинских компаний.