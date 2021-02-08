"Миротворец" внес в свою базу супругу Медведчука Оксану Марченко

Центр "Миротворец" внес в свою базу супругу народного депутата Виктора Медведчука, телеведущую Оксану Марченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные сайта центра "Миротворец".

"Финансирование террористов и российских оккупантов. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", - говорится на сайте.

Кроме того ей вменяют незаконную коммерческую деятельность в оккупированном российскими захватчиками Крыму, участие в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные российскими оккупантами и российско-террористическими бандформированиями территории Украины, а также то, что она является противником независимости украинского православия от подконтрольной РФ РПЦ.

Также сообщается, что Марченко является основательницей, конечным бенефициаром или собственником существенного участия в менее десяти компаниях, которые занимаются недвижимостью и строительством, финансами, работающими в сельском хозяйстве, заготавливающие лес, проводящие инженерные изыскания, работающие в медиа в Украине, России и в оккупированном российскими захватчиками Крыму.

В профиле представлены свидетельства причастности супруги Медведчука к деятельности ряда компаний, ведущих хозяйственную деятельность в РФ и на оккупированных РФ территориях Украины, а также фрагмент интервью с ней.

Согласно опубликованной информации, Марченко также принадлежит пакет акций украинского телеканала "1+1".

Напомним, крестным отцом ребенка Марченко является президент РФ Владимир Путин.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.



