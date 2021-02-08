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Новости Политика Украины
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"Миротворец" внес в свою базу супругу Медведчука Оксану Марченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Центр "Миротворец" внес в свою базу супругу народного депутата Виктора Медведчука, телеведущую Оксану Марченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные сайта центра "Миротворец".

"Финансирование террористов и российских оккупантов. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", - говорится на сайте.

Кроме того ей вменяют незаконную коммерческую деятельность в оккупированном российскими захватчиками Крыму, участие в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные российскими оккупантами и российско-террористическими бандформированиями территории Украины, а также то, что она является противником независимости украинского православия от подконтрольной РФ РПЦ.

Также сообщается, что Марченко является основательницей, конечным бенефициаром или собственником существенного участия в менее десяти компаниях, которые занимаются недвижимостью и строительством, финансами, работающими в сельском хозяйстве, заготавливающие лес, проводящие инженерные изыскания, работающие в медиа в Украине, России и в оккупированном российскими захватчиками Крыму.

В профиле представлены свидетельства причастности супруги Медведчука к деятельности ряда компаний, ведущих хозяйственную деятельность в РФ и на оккупированных РФ территориях Украины, а также фрагмент интервью с ней.

Согласно опубликованной информации, Марченко также принадлежит пакет акций украинского телеканала "1+1".

Напомним, крестным отцом ребенка Марченко является президент РФ Владимир Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супруга кума Путина Медведчука Марченко стала владелицей строительной фирмы в Москве, - "Схемы". ДОКУМЕНТ

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Миротворец внес в свою базу супругу Медведчука Оксану Марченко 01
Миротворец внес в свою базу супругу Медведчука Оксану Марченко 02

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Топ комментарии
+23
марченко владеет пакетом акций Г+Г.
Когда будут санкции к Г+Г?
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08.02.2021 13:07
+22
Ее не в базу надо вносить, а вместе с муженьком из страны выносить.
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08.02.2021 13:09
+13
"Миротворец" внес в свою базу супругу Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 3548
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08.02.2021 13:12
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марченко владеет пакетом акций Г+Г.
Когда будут санкции к Г+Г?
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08.02.2021 13:07 Ответить
поставки танкового топлива террористам ОРДЛы
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08.02.2021 13:13 Ответить
а почему самого Медведчука обхезались вносить?
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08.02.2021 14:08 Ответить
Ну все, девка, попалась. Как же ты теперь жить-то будешь?
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08.02.2021 13:08 Ответить
НЕНАКРАШЕННАЯ ТАКАЯ !!!!!

просто издевательство с перекошенной рожей "Миротворець" вніс у свою базу дружину Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 1112
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08.02.2021 13:38 Ответить
Кто ж теперь Икс-фактер будет вести? "Миротворец" внес в свою базу супругу Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 7091
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08.02.2021 13:09 Ответить
Хе-хе! А першу ледю слабо за її діяльність в 14 році?
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08.02.2021 13:09 Ответить
так она ж была ж уже, но зебил порешал
"Миротворец" внес в свою базу супругу Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 1291
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08.02.2021 13:11 Ответить
"Миротворец" внес в свою базу супругу Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 3548
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08.02.2021 13:12 Ответить
Я поцупив цю фотку для свого фотоархіву для історії. Дякую.
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08.02.2021 13:23 Ответить
я такое могу и с порошенком слепить в фотошопе
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08.02.2021 14:13 Ответить
это п*ц конечно.. и эта семейка руководит теперь Украиной...
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08.02.2021 18:03 Ответить
"Миротворець" вніс у свою базу дружину Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 1486
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08.02.2021 14:14 Ответить
Ее не в базу надо вносить, а вместе с муженьком из страны выносить.
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08.02.2021 13:09 Ответить
выносить в красивых дубовых гробах
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08.02.2021 13:11 Ответить
мешков достаточно
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08.02.2021 13:23 Ответить
+++
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08.02.2021 17:33 Ответить
+++
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08.02.2021 17:33 Ответить
Оперативненько
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08.02.2021 13:11 Ответить
Что же вы делаете, изверги?! Вы хотите что бы они из Украины уехали?! Не могут они сейчас, они ребёнку обучение в Печерском колледже до конца года оплатили! Им эти деньги никто не вернёт уже!
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08.02.2021 13:12 Ответить
"Миротворец" внес в свою базу супругу Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 1165
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08.02.2021 13:13 Ответить
гоп-ля, війна мусорні з гебнею за годівні території
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08.02.2021 13:13 Ответить
Миротворец, а чего вы только сейчас отдуплились? Раньше не знали обо всем этом? Или смелость заиграла только после указа президента о блокировке телеканалов?!
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08.02.2021 13:14 Ответить
А "самого" медведчука, кстати, слабо внести ДО указов президента?!
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08.02.2021 13:16 Ответить
И что с того? Ей этот миротворец до одного места. Этот сайт давно уже превратился в упоротую помойку... Там даже Юлия Тимошенко есть)))) Когда-то этот сайт заслуживал уважения, изобличал боевиков-террористов на Донбассе. А потом плавно превратился в политический инструмент, который стал активно применяться во внутренне-украинской политике
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08.02.2021 13:16 Ответить
А там є юля ? Ну якщо є ,то я задоволений. що ця путінська (московська) зозуля там є.
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08.02.2021 13:24 Ответить
шо-то после громкого закрытия каналов борьба с рос.пропагандой как-то опять затихла.
анал "НАШ" несет такую пургу шо на голову не налазит. аудитория выросла в 4 раза.

Интер обкончался на советский пломбир и Леоньева.
Продолжение будет или все?
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08.02.2021 13:17 Ответить
А з 2014р були колєги і з песом і з зрадофронтом бу була дружба-жвачка ,а що ж тепер скоїлось пане херащенко? Невже животворящий Байденко так подіяв? "Миротворець" вніс у свою базу дружину Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 3606
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08.02.2021 13:19 Ответить
"Миротворець" вніс у свою базу дружину Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 7476
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08.02.2021 13:20 Ответить
Боюсь,що наступна влада буде брати кадровий потенціал з цього "Миротворця"...Готові,перевірені Рюкзаковим люди,не треба шукати...
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08.02.2021 13:20 Ответить
А чому немає в Миротворцю "першої леді"?
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08.02.2021 13:22 Ответить
Сжечь ведьму!
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08.02.2021 13:33 Ответить
А ее там не было? "Миротворець" вніс у свою базу дружину Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 9141 Вообще, заметно интересное отношение к чете Медведчуков. Такое чувство, что нацжены его побаиваются. Не помню ни одного случая, чтобы против Медведчука вышли националисты или те, кто у нас так себя называет. А сам Медведчук на Миротворце есть? Не удивлюсь, если нет. "Миротворець" вніс у свою базу дружину Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 7406
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08.02.2021 13:36 Ответить
сделали раз. Теперь надо сделать раз+раз. Только вот беня против. Он будет делать, а не его
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08.02.2021 13:49 Ответить
Что же случилось?
До сих пор была ... "Миротворець" вніс у свою базу дружину Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 687
Теперь её не пустят в Украину, или не выпустят?
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08.02.2021 13:51 Ответить
Курву-на ровер и...пинкарями взад в Раху!
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08.02.2021 14:04 Ответить
Треба її та Медведчука в тюрьму садити за таке. Чому вони ще досі не покарані?
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08.02.2021 14:04 Ответить
Яке ж воно убоге!!! За гроші до такого "урода" скакнуло у постіль! ЖАХ!!!
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08.02.2021 14:09 Ответить
а чого її в базу? Вона ж в Україні, беріть і сажайте разом з чоловіком
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08.02.2021 14:13 Ответить
В сайт Миротворець треба ще внести як мінімум весь блок ЗАЖОПу
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08.02.2021 14:48 Ответить
Во ***, дає! А сам медведик ще геройствує???
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08.02.2021 15:10 Ответить
В статье:"участия в менее десяти компаниях" Источник: https://censor.net/ru/n3246608. А перечислено более десяти.
По сути -что дает ( или отбирает) включение в базу" миротворца"? Санкции? - я правда не знаю.
Может при таком наборе пора не в "Миротворец", а уголовное дело и в СИЗО с арестом мужа и имущества?
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08.02.2021 17:34 Ответить
я уже обожаю Байдена.. давай Байден дави этих пи*арасов
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08.02.2021 18:04 Ответить
паломніца НА BMW

шльондра мертвечука задєлалась паломніцей москальського сатанату...

https://youtu.be/9IkKP039X60

.
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08.02.2021 20:23 Ответить
А сколько там жополизов в комментах. Прямо мать-тереза. Заходите туда пишите настоящие комменты и ставьте дизлайки. Пусть чертяка чувствует заботу
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11.05.2021 23:39 Ответить
 
 