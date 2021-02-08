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"Миротворець" вніс у свою базу дружину Медведчука Оксану Марченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Центр "Миротворець" вніс у свою базу дружину народного депутата Віктора Медведчука, телеведучу Оксану Марченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані сайту центру "Миротворець".

"Фінансування терористів і російських окупантів. Заперечення російської агресії. Участь в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками", - йдеться на сайті.

Крім того, їй закидають незаконну комерційну діяльність в окупованому російськими загарбниками Криму, участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані російськими окупантами і російсько-терористичними бандформуваннями території України, а також те, що вона є противником незалежності українського православ'я від підконтрольної РФ РПЦ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не тільки Медведчук має привернути увагу спецслужб США. Таких людей в українському парламенті - значно більше, - "слуга народу" Потураєв

Також повідомляється, що Марченко є засновницею, кінцевим бенефіціаром або власником істотної участі в не менш десяти компаніях, які займаються нерухомістю та будівництвом, фінансами, які працюють у сільському господарстві, що заготовлюють ліс, які проводять інженерні вишукування, що працюють у медіа в Україні, Росії та в окупованому російськими загарбниками Криму.

У профілі представлені свідчення причетності подружжя Медведчука до діяльності низки компаній, провідних господарську діяльність у РФ і на окупованих РФ територіях України, а також фрагмент інтерв'ю з нею.

Згідно з опублікованою інформацією, Марченко також належить пакет акцій українського телеканалу "1 + 1".

Нагадаємо, хрещеним батьком дитини Марченко є президент РФ Володимир Путін.

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2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про ZIK: Вони цілу годину брехали, щоб зробити один висновок. Жодної інформації, тільки жахлива пропаганда проти України

Миротворець вніс у свою базу дружину Медведчука Оксану Марченко 01
Миротворець вніс у свою базу дружину Медведчука Оксану Марченко 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
марченко владеет пакетом акций Г+Г.
Когда будут санкции к Г+Г?
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08.02.2021 13:07
+22
Ее не в базу надо вносить, а вместе с муженьком из страны выносить.
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08.02.2021 13:09
+13
"Миротворец" внес в свою базу супругу Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 3548
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08.02.2021 13:12
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марченко владеет пакетом акций Г+Г.
Когда будут санкции к Г+Г?
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08.02.2021 13:07 Відповісти
поставки танкового топлива террористам ОРДЛы
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08.02.2021 13:13 Відповісти
а почему самого Медведчука обхезались вносить?
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08.02.2021 14:08 Відповісти
Ну все, девка, попалась. Как же ты теперь жить-то будешь?
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08.02.2021 13:08 Відповісти
НЕНАКРАШЕННАЯ ТАКАЯ !!!!!

просто издевательство с перекошенной рожей "Миротворець" вніс у свою базу дружину Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 1112
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08.02.2021 13:38 Відповісти
Кто ж теперь Икс-фактер будет вести? "Миротворец" внес в свою базу супругу Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 7091
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08.02.2021 13:09 Відповісти
Хе-хе! А першу ледю слабо за її діяльність в 14 році?
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08.02.2021 13:09 Відповісти
так она ж была ж уже, но зебил порешал
"Миротворец" внес в свою базу супругу Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 1291
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08.02.2021 13:11 Відповісти
"Миротворец" внес в свою базу супругу Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 3548
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08.02.2021 13:12 Відповісти
Я поцупив цю фотку для свого фотоархіву для історії. Дякую.
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08.02.2021 13:23 Відповісти
я такое могу и с порошенком слепить в фотошопе
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08.02.2021 14:13 Відповісти
это п*ц конечно.. и эта семейка руководит теперь Украиной...
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08.02.2021 18:03 Відповісти
"Миротворець" вніс у свою базу дружину Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 1486
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08.02.2021 14:14 Відповісти
Ее не в базу надо вносить, а вместе с муженьком из страны выносить.
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08.02.2021 13:09 Відповісти
выносить в красивых дубовых гробах
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08.02.2021 13:11 Відповісти
мешков достаточно
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08.02.2021 13:23 Відповісти
+++
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08.02.2021 17:33 Відповісти
+++
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08.02.2021 17:33 Відповісти
Оперативненько
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08.02.2021 13:11 Відповісти
Что же вы делаете, изверги?! Вы хотите что бы они из Украины уехали?! Не могут они сейчас, они ребёнку обучение в Печерском колледже до конца года оплатили! Им эти деньги никто не вернёт уже!
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08.02.2021 13:12 Відповісти
"Миротворец" внес в свою базу супругу Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 1165
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08.02.2021 13:13 Відповісти
гоп-ля, війна мусорні з гебнею за годівні території
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08.02.2021 13:13 Відповісти
Миротворец, а чего вы только сейчас отдуплились? Раньше не знали обо всем этом? Или смелость заиграла только после указа президента о блокировке телеканалов?!
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08.02.2021 13:14 Відповісти
А "самого" медведчука, кстати, слабо внести ДО указов президента?!
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08.02.2021 13:16 Відповісти
И что с того? Ей этот миротворец до одного места. Этот сайт давно уже превратился в упоротую помойку... Там даже Юлия Тимошенко есть)))) Когда-то этот сайт заслуживал уважения, изобличал боевиков-террористов на Донбассе. А потом плавно превратился в политический инструмент, который стал активно применяться во внутренне-украинской политике
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08.02.2021 13:16 Відповісти
А там є юля ? Ну якщо є ,то я задоволений. що ця путінська (московська) зозуля там є.
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08.02.2021 13:24 Відповісти
шо-то после громкого закрытия каналов борьба с рос.пропагандой как-то опять затихла.
анал "НАШ" несет такую пургу шо на голову не налазит. аудитория выросла в 4 раза.

Интер обкончался на советский пломбир и Леоньева.
Продолжение будет или все?
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08.02.2021 13:17 Відповісти
А з 2014р були колєги і з песом і з зрадофронтом бу була дружба-жвачка ,а що ж тепер скоїлось пане херащенко? Невже животворящий Байденко так подіяв? "Миротворець" вніс у свою базу дружину Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 3606
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08.02.2021 13:19 Відповісти
"Миротворець" вніс у свою базу дружину Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 7476
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08.02.2021 13:20 Відповісти
Боюсь,що наступна влада буде брати кадровий потенціал з цього "Миротворця"...Готові,перевірені Рюкзаковим люди,не треба шукати...
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08.02.2021 13:20 Відповісти
А чому немає в Миротворцю "першої леді"?
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08.02.2021 13:22 Відповісти
Сжечь ведьму!
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08.02.2021 13:33 Відповісти
А ее там не было? "Миротворець" вніс у свою базу дружину Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 9141 Вообще, заметно интересное отношение к чете Медведчуков. Такое чувство, что нацжены его побаиваются. Не помню ни одного случая, чтобы против Медведчука вышли националисты или те, кто у нас так себя называет. А сам Медведчук на Миротворце есть? Не удивлюсь, если нет. "Миротворець" вніс у свою базу дружину Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 7406
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08.02.2021 13:36 Відповісти
сделали раз. Теперь надо сделать раз+раз. Только вот беня против. Он будет делать, а не его
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08.02.2021 13:49 Відповісти
Что же случилось?
До сих пор была ... "Миротворець" вніс у свою базу дружину Медведчука Оксану Марченко - Цензор.НЕТ 687
Теперь её не пустят в Украину, или не выпустят?
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08.02.2021 13:51 Відповісти
Курву-на ровер и...пинкарями взад в Раху!
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08.02.2021 14:04 Відповісти
Треба її та Медведчука в тюрьму садити за таке. Чому вони ще досі не покарані?
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08.02.2021 14:04 Відповісти
Яке ж воно убоге!!! За гроші до такого "урода" скакнуло у постіль! ЖАХ!!!
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08.02.2021 14:09 Відповісти
а чого її в базу? Вона ж в Україні, беріть і сажайте разом з чоловіком
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08.02.2021 14:13 Відповісти
В сайт Миротворець треба ще внести як мінімум весь блок ЗАЖОПу
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08.02.2021 14:48 Відповісти
Во ***, дає! А сам медведик ще геройствує???
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08.02.2021 15:10 Відповісти
В статье:"участия в менее десяти компаниях" Источник: https://censor.net/ru/n3246608. А перечислено более десяти.
По сути -что дает ( или отбирает) включение в базу" миротворца"? Санкции? - я правда не знаю.
Может при таком наборе пора не в "Миротворец", а уголовное дело и в СИЗО с арестом мужа и имущества?
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08.02.2021 17:34 Відповісти
я уже обожаю Байдена.. давай Байден дави этих пи*арасов
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08.02.2021 18:04 Відповісти
паломніца НА BMW

шльондра мертвечука задєлалась паломніцей москальського сатанату...

https://youtu.be/9IkKP039X60

.
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08.02.2021 20:23 Відповісти
А сколько там жополизов в комментах. Прямо мать-тереза. Заходите туда пишите настоящие комменты и ставьте дизлайки. Пусть чертяка чувствует заботу
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11.05.2021 23:39 Відповісти
 
 