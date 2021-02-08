"Миротворець" вніс у свою базу дружину Медведчука Оксану Марченко
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Центр "Миротворець" вніс у свою базу дружину народного депутата Віктора Медведчука, телеведучу Оксану Марченко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані сайту центру "Миротворець".
"Фінансування терористів і російських окупантів. Заперечення російської агресії. Участь в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками", - йдеться на сайті.
Крім того, їй закидають незаконну комерційну діяльність в окупованому російськими загарбниками Криму, участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані російськими окупантами і російсько-терористичними бандформуваннями території України, а також те, що вона є противником незалежності українського православ'я від підконтрольної РФ РПЦ.
Також повідомляється, що Марченко є засновницею, кінцевим бенефіціаром або власником істотної участі в не менш десяти компаніях, які займаються нерухомістю та будівництвом, фінансами, які працюють у сільському господарстві, що заготовлюють ліс, які проводять інженерні вишукування, що працюють у медіа в Україні, Росії та в окупованому російськими загарбниками Криму.
У профілі представлені свідчення причетності подружжя Медведчука до діяльності низки компаній, провідних господарську діяльність у РФ і на окупованих РФ територіях України, а також фрагмент інтерв'ю з нею.
Згідно з опублікованою інформацією, Марченко також належить пакет акцій українського телеканалу "1 + 1".
Нагадаємо, хрещеним батьком дитини Марченко є президент РФ Володимир Путін.
2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про ZIK: Вони цілу годину брехали, щоб зробити один висновок. Жодної інформації, тільки жахлива пропаганда проти України
Будь ласка, зачекайте...
Когда будут санкции к Г+Г?
просто издевательство с перекошенной рожей
анал "НАШ" несет такую пургу шо на голову не налазит. аудитория выросла в 4 раза.
Интер обкончался на советский пломбир и Леоньева.
Продолжение будет или все?
До сих пор была ...
Теперь её не пустят в Украину, или не выпустят?
По сути -что дает ( или отбирает) включение в базу" миротворца"? Санкции? - я правда не знаю.
Может при таком наборе пора не в "Миротворец", а уголовное дело и в СИЗО с арестом мужа и имущества?
шльондра мертвечука задєлалась паломніцей москальського сатанату...
https://youtu.be/9IkKP039X60
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