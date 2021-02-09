Акція під офісом каналу "Наш": втретє за тиждень його вимагають закрити

Біля будівлі телеканалу "Наш" проходить акція з вимогою закрити канал.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Біля будівлі зібралося кілька десятків протестувальників. Вони розмахують державними прапорами і прапорами з символікою "Правого сектора" і вигукують "Русский, здавайся!".

Також учасники акції запалили фаєри.

На місці чергують представники поліції.

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