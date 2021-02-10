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Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Третій день у Києві йде сильний снігопад, який супроводжується морозом і вітром. У місті введено оперативне положення для громадського транспорту.

Про це повідомляє пресслужба "Київавтодору", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, рух транспорту зараз без дотримання графіка руху.

"Введено оперативне положення №4 на всі види громадського транспорту у зв'язку з складними погодними умовами", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Через сильний снігопад у Києві задіяли БТР, на в'їзді стоїть 1400 фур. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також припинено рух автобусів №64. На місце спрямована відповідальна служба міста. Крім того, "Київпастранс" попереджає, що затримується рух тролейбусів №16, 23, 35.

Відео ТСН

За даними онлайн-сервісів, станом на 8:25 Київ став у заторах.

Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту 01
Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту 02
Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту 03

Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту 04
Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту 05
Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту 06
Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту 07
Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту 08
Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту 09
Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту 10
Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту 11
Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту 12
Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту 13
Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту 14

Пресслужба "Укравтодору" повідомляє, що погіршення погоди спостерігається і в інших регіонах. Значний, місцями сильний сніг (приріст снігу 5-10 см) у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській областях за температури повітря -5-7.

Сніг із дощем, місцями крижаний дощ, у Вінницькій, Київській областях.

Стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей засніжений.

На перевальних ділянках доріг Львівської та Івано-Франківської областей сніг (за ніч від 10 до 25 см), у Закарпатській - дощ. Покриття доріг місцями засніжене та мокре відповідно. Температура повітря 0-4.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Сказано сто раз-не выезжайте без надобности на авто,дайте почистить город. Нет,каждый считает себя умнее всех и ложил болт. Все сильно занятые. Не провезут свою важную жопу в метро и на маршрутке. Дебилы,блеать.
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10.02.2021 08:38
+12
Вот сейчас вдоль обочин машины стоят припаркованные . Кто их сдвинет, чтобы полосу почистить ? вот тут нужны штрафы на стекло и срок оплаты 10 дней
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10.02.2021 08:34
+12
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта - Цензор.НЕТ 6587
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10.02.2021 08:37
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Начнём с того, что РАНЬШЕ , при Кучме, в городе сташевский проводил ночные штабы .надо например в 12-00 штаб в мэрии , потом все замы не по домам , а по своим районам куролесят . В 4 утра опять штаб и отчеты , потом опять все едут в город
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10.02.2021 08:32 Відповісти
Вот сейчас вдоль обочин машины стоят припаркованные . Кто их сдвинет, чтобы полосу почистить ? вот тут нужны штрафы на стекло и срок оплаты 10 дней
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10.02.2021 08:34 Відповісти
можно просто гвоздем нацарапать матерное слово 😇.
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10.02.2021 08:39 Відповісти
Можно просто слово, матерное, и не одно, добавит владелец машины...
Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту - Цензор.НЕТ 7008
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10.02.2021 09:23 Відповісти
Он этих жлобов сдвинет.
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта - Цензор.НЕТ 3092
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10.02.2021 08:39 Відповісти
😀😀😀
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10.02.2021 09:22 Відповісти
Горнуть вместе с машинами.
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10.02.2021 08:39 Відповісти
Засыпать снегом. Весной растает.
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10.02.2021 08:50 Відповісти
Спокойно бестолковые! Уже вторые сутки кричат ,что в городе работает Зеленый БТР!!!......зачем вы еще на своих тазиках в город претесь?
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10.02.2021 09:12 Відповісти
И что смешно - все эти тазики кацапского производства 😀😀😀
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10.02.2021 09:21 Відповісти
смешные фантазии
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10.02.2021 09:54 Відповісти
Потому как у нас паркинги строить не принято. А там, где люди стоят, парковка не запрещена.
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10.02.2021 09:53 Відповісти
лопатой по стеклу !
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10.02.2021 09:59 Відповісти
Я извиняюсь, но имею таки спросить, за когда Кучма был мэром города Киева. Или я, что то пропустил за последнии 30 лет и выборы Кучмы в мэры Киева прошли мимо меня?
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10.02.2021 10:20 Відповісти
Хм. А у нас третій день поспіль ні тепла ні холоду зранку. Нуль. В обід +2,+3, без опадів.
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10.02.2021 08:36 Відповісти
Де, в нас? Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту - Цензор.НЕТ 3521
Поважайте авторські права А. П. Чехова, фраза " На деревне(ю) в дедушки" належить йому!
Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту - Цензор.НЕТ 9042
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10.02.2021 09:26 Відповісти
Тут маже всі знають де це, а ти не знаєш..
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10.02.2021 09:39 Відповісти
Не всі, вчора це питання теж звучало, і так само як і сьогодні на нього не відповіли.
От люди пішли! Іван Суліма, з власної ініціативи обіцяє мішок пряників, але за базар не відповідає і не віддає. 5 копійок, живе в такому відомі місці що його аж ніхто не знає...Жах!
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10.02.2021 10:06 Відповісти
а я вже замахався розкапувати свою хату
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10.02.2021 12:03 Відповісти
Бог в поміч. Вже почало дощити. За вікном +4.
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10.02.2021 12:28 Відповісти
Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта - Цензор.НЕТ 6587
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10.02.2021 08:37 Відповісти
Сказано сто раз-не выезжайте без надобности на авто,дайте почистить город. Нет,каждый считает себя умнее всех и ложил болт. Все сильно занятые. Не провезут свою важную жопу в метро и на маршрутке. Дебилы,блеать.
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10.02.2021 08:38 Відповісти
Ты уже отстоял очередь на загрузку в транспорт?
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10.02.2021 10:30 Відповісти
Да. Для тебя это западло?
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10.02.2021 11:00 Відповісти
Для всех уважающих себя людей это западло Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту - Цензор.НЕТ 4644
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10.02.2021 11:16 Відповісти
Не знал,что "уважающие себя люди"-это обычное быдло. А других уважать? Не,не слышали? Вообще-то речь идет об экстремальной ситуации в Киеве а не летнем авторалли.
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10.02.2021 11:26 Відповісти
"Да. Для тебя это западло?" - я не пользуюсь таким слэнгом. Это как раз для быдла.

"Вообще-то речь идет об экстремальной ситуации" - вообще-то, снег зимой в средних широтах, это не экстремальная ситуация. Но быдлу по тиливизеру сказали - значить так и есть.
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10.02.2021 11:49 Відповісти
Быдло не видит что за окном? Похмелье что ли?
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10.02.2021 11:54 Відповісти
Да ты холоп не уймешься! Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту - Цензор.НЕТ 7572 Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту - Цензор.НЕТ 7051
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10.02.2021 11:56 Відповісти
Иди-броди,чучело.
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10.02.2021 11:58 Відповісти
За окном полностью провалена работа коммунальных служб и графа в платежке "за утримання прибудинкової території"
Перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:

1 Прибирання прибудинкової території
.......

14 Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами
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10.02.2021 12:10 Відповісти
Кааак можно убирать, если пробка? Подскажите варианты. Быдло создало затор, оно ехало на работу... а стоит в пробке. Оно "себя уважает" и делает невозможным уборку улиц, а потом скулит, что на работу так и не попало. Это быки колхозные, а не горожане.
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10.02.2021 13:48 Відповісти
Не видел пробок ни в 2:00, ни в 6:00. Вы на какой планете?
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11.02.2021 10:23 Відповісти
И насчёт сленга-не надо. Может ты ещё матерных слов не знаешь?
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10.02.2021 11:56 Відповісти
Отчего же, знаю. И даже употребляю, но исключительно к месту.
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10.02.2021 12:19 Відповісти
Как раз наоборот Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту - Цензор.НЕТ 8545 Но думаю ты и так об этом догадывался Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту - Цензор.НЕТ 2112
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10.02.2021 11:55 Відповісти
Да я уже обо всём догадался.)
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10.02.2021 11:57 Відповісти
Моя телега второй день во дворе стоит. Смысл рыпаться,если со двора даже выехать нельзя,такие сугробы. Езжу на метро.
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10.02.2021 08:41 Відповісти
Ну ты жук и богатый, ездишь на собственном метро... Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту - Цензор.НЕТ 3922
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10.02.2021 09:28 Відповісти
Щас самое время погонять на Ферарти! ну..чайники..вперед!
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10.02.2021 08:44 Відповісти
Наконец справедливость. Вышел в магазин в своем райцентре, а разницы нет, вроде как в Киеве.
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10.02.2021 08:53 Відповісти
Я, в ещё лучшем положении, теперь у меня в селе, как в твоем райцентре... Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту - Цензор.НЕТ 8604
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10.02.2021 09:30 Відповісти
Только городской транспорт едет с сидячи и все. Попробуйте в маршрутку втиснуться с Троещины или Виноградаря
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10.02.2021 09:12 Відповісти
Пробовал. Вместе с жигулями, точно влезть не получается... Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту - Цензор.НЕТ 9510
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10.02.2021 09:31 Відповісти
Борщаговка вся стоит снег во дворах не убирается 3 сутки
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10.02.2021 09:19 Відповісти
вот с*ка такая, цей сніг... нє убіраєцца васваясі... удівітєльно просто Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту - Цензор.НЕТ 9358
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10.02.2021 09:27 Відповісти
взяли осбб и прилегающие территории убрали. Нет - терпите терпилы, может за вас кто-то сделает....
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10.02.2021 09:31 Відповісти
Удивлен,что до сих пор никто в снегопаде не обвинил Зеленского и 73% избирателей,
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10.02.2021 09:38 Відповісти
всі вже давно зрозуміли, що воно малохольне і ніза що не відповідає
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10.02.2021 11:59 Відповісти
..так Порох же гадить Зе.... Он які катаклізми вставляє у колеса.....)))
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10.02.2021 13:18 Відповісти
Кому война а кому и мать родная. Пока киевляне стоят в пробках и сами чистят снег, городские чиновники существенно улучшают своё материальное положение... чему несказанно рады дилеры элитных авто и продавцы недвижимости..
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10.02.2021 09:40 Відповісти
Хватіт скігліти,берітє лопіту і копайте сніг😀
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10.02.2021 09:42 Відповісти
лопатою по склу !
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10.02.2021 10:02 Відповісти
...розкапуйте вагіни, що рібітнікі зміглі дістатися ріботи
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10.02.2021 12:00 Відповісти
Куда пойти работать слугам Медведчука (на правах рекламы)

здається, вузька спеціалізація хвойд із мертвечуківських каналів дозволяє їм працювати на рудниках в Жовтих Водах

Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту - Цензор.НЕТ 9075

А могут и в Киеве остаться -- лопат на всех хватит.
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10.02.2021 09:46 Відповісти
Просто киянам треба обирати мера,який знає,чим відрізняється трактор від лопати...
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10.02.2021 10:30 Відповісти
это ты про притулу с донецкой тёщей?
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10.02.2021 11:18 Відповісти
Який же тупенький народ ці українці... Знаючи, що буде страждати, виїжджає на авто в снігопад, голосує за клоуна....
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10.02.2021 11:16 Відповісти
Читаєш що Кличко такий поганий. Дороги не чищені і тд. і тп. А техніка повинна телепортуватися через пробки?! Сиди вдома, або якщо виробництво то їдь на метро чи громадському транспорті... Безвідповідальність перед суспільством основна риса багатьох українців.
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10.02.2021 11:46 Відповісти
друзі нещодавно писали, що у в них, в вишневому ніхто не прибирає дороги і всі скаржаться на Кличка ))))
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10.02.2021 12:02 Відповісти
Новое в философии: в том, что дороги для машин в Киеве не чищены, виноваты машины, которые по ним ездят.

Ах вы гнойные вонючки, оказывается виноваты машины, да Кличко если не ссыкун, пусть уволит всю КМДА, как в Днепре, наберёт новых, и чудо случится - дороги будут почищены.

Около 10 утра весь Печерск от Лыбидской до Леси Украинки напоминал жидкое говно, снег по щиколотки (10-12 см). Мост Патона почистили - проспект Соборности нет. Такое впечатление, что чистят рандомно
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10.02.2021 13:46 Відповісти
 
 