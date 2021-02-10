Київ засипало снігом: місто стало в заторах, введено оперативне положення для транспорту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Третій день у Києві йде сильний снігопад, який супроводжується морозом і вітром. У місті введено оперативне положення для громадського транспорту.
Про це повідомляє пресслужба "Київавтодору", передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, рух транспорту зараз без дотримання графіка руху.
"Введено оперативне положення №4 на всі види громадського транспорту у зв'язку з складними погодними умовами", - йдеться в повідомленні.
Також припинено рух автобусів №64. На місце спрямована відповідальна служба міста. Крім того, "Київпастранс" попереджає, що затримується рух тролейбусів №16, 23, 35.
Відео ТСН
За даними онлайн-сервісів, станом на 8:25 Київ став у заторах.
Пресслужба "Укравтодору" повідомляє, що погіршення погоди спостерігається і в інших регіонах. Значний, місцями сильний сніг (приріст снігу 5-10 см) у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській областях за температури повітря -5-7.
Сніг із дощем, місцями крижаний дощ, у Вінницькій, Київській областях.
Стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей засніжений.
На перевальних ділянках доріг Львівської та Івано-Франківської областей сніг (за ніч від 10 до 25 см), у Закарпатській - дощ. Покриття доріг місцями засніжене та мокре відповідно. Температура повітря 0-4.
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Поважайте авторські права А. П. Чехова, фраза " На деревне(ю) в дедушки" належить йому!
От люди пішли! Іван Суліма, з власної ініціативи обіцяє мішок пряників, але за базар не відповідає і не віддає. 5 копійок, живе в такому відомі місці що його аж ніхто не знає...Жах!
"Вообще-то речь идет об экстремальной ситуации" - вообще-то, снег зимой в средних широтах, это не экстремальная ситуация. Но быдлу по тиливизеру сказали - значить так и есть.
Перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:
1 Прибирання прибудинкової території
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14 Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами
здається, вузька спеціалізація хвойд із мертвечуківських каналів дозволяє їм працювати на рудниках в Жовтих Водах
А могут и в Киеве остаться -- лопат на всех хватит.
Ах вы гнойные вонючки, оказывается виноваты машины, да Кличко если не ссыкун, пусть уволит всю КМДА, как в Днепре, наберёт новых, и чудо случится - дороги будут почищены.
Около 10 утра весь Печерск от Лыбидской до Леси Украинки напоминал жидкое говно, снег по щиколотки (10-12 см). Мост Патона почистили - проспект Соборности нет. Такое впечатление, что чистят рандомно