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У Британії виявили дві нові мутації коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Британії виявили дві нові мутації коронавірусу

На території Великої Британії фахівці виявили два нові штами коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Зазначається, що консультативна група з вірусних загроз класифікувала мутацію штаму, виявленого в Брістолі, як "штам, що викликає занепокоєння".

Експерти побоюються, що цей штам може бути надзвичайно трансмісивним, тобто більш заразним, і наявні вакцини можуть бути не такими ефективними проти нього.

У Брістолі зафіксовано 14 випадків, у Манчестері - чотири і ще три - в різних куточках країни.

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Другий штам був виявлений у Ліверпулі. Він був класифікований як "штам, який досліджується".

За даними ВООЗ, британський штам коронавірусу під офіційною назвою B.1.1.7, який вперше був виявлений у Великій Британії 20 вересня, зараз зареєстрований в 86 країнах.

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Топ коментарі
+3
Если бы пили самогон, а не виски, то и мутаций не было У Британії виявили дві нові мутації коронавірусу - Цензор.НЕТ 3243
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10.02.2021 11:06
+3
це тому, що у Британії є кому і чим виявляти
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10.02.2021 11:09
+2
Так Новосибирск не там.
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10.02.2021 11:16
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Скока там той Британии... Как они успевают?
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10.02.2021 11:00 Відповісти
Это значит, что со старым что-то пошло не так, либо он себя уже изжил. Надо запускать новый.
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10.02.2021 11:14 Відповісти
Так Новосибирск не там.
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10.02.2021 11:16 Відповісти
Много чести и новосибирску, и кацапам в целом.
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10.02.2021 11:40 Відповісти
К сожалению, у них получилось.
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10.02.2021 12:22 Відповісти
62 000 000
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10.02.2021 11:37 Відповісти
А в Японии (тоже острова) 140 млн, но мутаций чета не наблюдается...
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10.02.2021 12:23 Відповісти
Японцы более организованы и исполнительны чем кто либо.
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10.02.2021 12:55 Відповісти
А в Индонезии? Население почти как половина всей Европы.
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10.02.2021 13:58 Відповісти
у них есть лаборатории для выявления, сам вирус может мутировать где угодно. Вот прилетает в Лондон зебил, который всё время носил маску на бороде, а ему говорят пройдите тест. Его тестируют, находят новую мутацию и вуаля! Новый "британский" штамм!
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10.02.2021 12:50 Відповісти
збилов последнее время не пускают в ВБ...
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10.02.2021 14:00 Відповісти
это был как пример
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10.02.2021 14:26 Відповісти
Ай - я - яй , мля ... как же мы то топерача жить то дальше будем ???!!! У Британії виявили дві нові мутації коронавірусу - Цензор.НЕТ 6724
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10.02.2021 11:06 Відповісти
Лайкай себя чаще.
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10.02.2021 11:41 Відповісти
Если бы пили самогон, а не виски, то и мутаций не было У Британії виявили дві нові мутації коронавірусу - Цензор.НЕТ 3243
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10.02.2021 11:06 Відповісти
це тому, що у Британії є кому і чим виявляти
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10.02.2021 11:09 Відповісти
Игоря и Рената вышлите и пропадут 2 мутации.
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10.02.2021 11:12 Відповісти
Горшочек, не вари! У Британії виявили дві нові мутації коронавірусу - Цензор.НЕТ 3614
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10.02.2021 11:20 Відповісти
Британские ученые, Астанавитесь !(с)
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10.02.2021 15:10 Відповісти
Ніхто не сумнівався. Треба ж якось рятувати ім'я святого вакцинного фуфла, яке вже 2 місяця так активно захищає і рятує, що помирати стало більше в попередній "незахищений" час.
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10.02.2021 11:45 Відповісти
Попробуйте передушить всех норок.
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10.02.2021 12:05 Відповісти
 
 