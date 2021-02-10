У Британії виявили дві нові мутації коронавірусу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На території Великої Британії фахівці виявили два нові штами коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Зазначається, що консультативна група з вірусних загроз класифікувала мутацію штаму, виявленого в Брістолі, як "штам, що викликає занепокоєння".
Експерти побоюються, що цей штам може бути надзвичайно трансмісивним, тобто більш заразним, і наявні вакцини можуть бути не такими ефективними проти нього.
У Брістолі зафіксовано 14 випадків, у Манчестері - чотири і ще три - в різних куточках країни.
Другий штам був виявлений у Ліверпулі. Він був класифікований як "штам, який досліджується".
За даними ВООЗ, британський штам коронавірусу під офіційною назвою B.1.1.7, який вперше був виявлений у Великій Британії 20 вересня, зараз зареєстрований в 86 країнах.
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