В Британии обнаружили две новые мутации коронавируса
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
На территории Великобритании специалисты обнаружили два новых штамма коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Отмечается, что консультативная группа по вирусным угрозам классифицировала мутацию штамма, выявленного в Бристоле, как "штамм, вызывающий беспокойство".
Эксперты опасаются, что этот штамм может быть чрезвычайно трансмиссивным, то есть более заразным, и имеющиеся вакцины могут быть не такими эффективными против него.
В Бристоле зафиксировано 14 случаев, в Манчестере - четыре и еще три - в разных уголках страны.
Второй штамм был обнаружен в Ливерпуле. Он был классифицирован как "штамм, который исследуется".
По данным ВОЗ, британский штамм коронавируса под официальным названием B.1.1.7, который впервые был обнаружен в Великобритании 20 сентября, сейчас зарегистрирован в 86 странах.
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