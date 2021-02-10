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В Британии обнаружили две новые мутации коронавируса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Британии обнаружили две новые мутации коронавируса

На территории Великобритании специалисты обнаружили два новых штамма коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что консультативная группа по вирусным угрозам классифицировала мутацию штамма, выявленного в Бристоле, как "штамм, вызывающий беспокойство".

Эксперты опасаются, что этот штамм может быть чрезвычайно трансмиссивным, то есть более заразным, и имеющиеся вакцины могут быть не такими эффективными против него.

В Бристоле зафиксировано 14 случаев, в Манчестере - четыре и еще три - в разных уголках страны.

Второй штамм был обнаружен в Ливерпуле. Он был классифицирован как "штамм, который исследуется".

По данным ВОЗ, британский штамм коронавируса под официальным названием B.1.1.7, который впервые был обнаружен в Великобритании 20 сентября, сейчас зарегистрирован в 86 странах.

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Топ комментарии
+3
Если бы пили самогон, а не виски, то и мутаций не было У Британії виявили дві нові мутації коронавірусу - Цензор.НЕТ 3243
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10.02.2021 11:06
+3
це тому, що у Британії є кому і чим виявляти
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10.02.2021 11:09
+2
Так Новосибирск не там.
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10.02.2021 11:16
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Скока там той Британии... Как они успевают?
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10.02.2021 11:00 Ответить
Это значит, что со старым что-то пошло не так, либо он себя уже изжил. Надо запускать новый.
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10.02.2021 11:14 Ответить
Так Новосибирск не там.
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10.02.2021 11:16 Ответить
Много чести и новосибирску, и кацапам в целом.
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10.02.2021 11:40 Ответить
К сожалению, у них получилось.
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10.02.2021 12:22 Ответить
62 000 000
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10.02.2021 11:37 Ответить
А в Японии (тоже острова) 140 млн, но мутаций чета не наблюдается...
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10.02.2021 12:23 Ответить
Японцы более организованы и исполнительны чем кто либо.
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10.02.2021 12:55 Ответить
А в Индонезии? Население почти как половина всей Европы.
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10.02.2021 13:58 Ответить
у них есть лаборатории для выявления, сам вирус может мутировать где угодно. Вот прилетает в Лондон зебил, который всё время носил маску на бороде, а ему говорят пройдите тест. Его тестируют, находят новую мутацию и вуаля! Новый "британский" штамм!
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10.02.2021 12:50 Ответить
збилов последнее время не пускают в ВБ...
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10.02.2021 14:00 Ответить
это был как пример
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10.02.2021 14:26 Ответить
Ай - я - яй , мля ... как же мы то топерача жить то дальше будем ???!!! У Британії виявили дві нові мутації коронавірусу - Цензор.НЕТ 6724
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10.02.2021 11:06 Ответить
Лайкай себя чаще.
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10.02.2021 11:41 Ответить
Если бы пили самогон, а не виски, то и мутаций не было У Британії виявили дві нові мутації коронавірусу - Цензор.НЕТ 3243
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10.02.2021 11:06 Ответить
це тому, що у Британії є кому і чим виявляти
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10.02.2021 11:09 Ответить
Игоря и Рената вышлите и пропадут 2 мутации.
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10.02.2021 11:12 Ответить
Горшочек, не вари! У Британії виявили дві нові мутації коронавірусу - Цензор.НЕТ 3614
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10.02.2021 11:20 Ответить
Британские ученые, Астанавитесь !(с)
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10.02.2021 15:10 Ответить
Ніхто не сумнівався. Треба ж якось рятувати ім'я святого вакцинного фуфла, яке вже 2 місяця так активно захищає і рятує, що помирати стало більше в попередній "незахищений" час.
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10.02.2021 11:45 Ответить
Попробуйте передушить всех норок.
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10.02.2021 12:05 Ответить
 
 