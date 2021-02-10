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Фонд Губського провів міжнародну виставку, присвячену історії Великого Державного Герба України. ФОТО

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Фонд Губського провів міжнародну виставку, присвячену історії Великого Державного Герба України. ФОТО

У Києві завершилася міжнародна виставка "Знак Соборності. Великий Герб України від Нарбута до Якутовича". Організатором заходу виступив Фонд Богдана Губського "Україна XXI століття" за участю Українського музею, бібліотеки в Стемфорді (США) та 12 музейних установ України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє пресслужба фонду.

Виставка відбулася у Національному Художньому Музеї України та була присвячена традиції Великого Державного Герба України. Експозиція сформована з приблизно 60-ти артефактів, третину з яких було представлено для публічного огляду вперше.

Особливе місце посіли раритети, які Фонд "Україна XXI століття" привіз зі США. Вперше в Україні та у світі були представлені 14 ескізів державних символів України: державних гербів, прапорів та печаток, створених видатним українським геральдистом Миколою Битинським у 1939 році на замовлення уряду УНР в екзилі.

"Діячі науки та культури, громадські діячі, військові, історики та дипломати, які відвідали виставку, відзначили, що ця міжнародна подія стала для України справжнім дороговказом, показала витоки нашого Великого державного герба, його історичні корені, які сягають тисячолітньої історії та пояснила суспільству, який саме Герб треба прийняти як Великий державний герб", - повідомили у фонді

За словами Богдана Губського, культурна дипломатія є потужним інструментом, який допомагає знайти й зосередитися на тому, що об'єднує, а не розділяє.

"Метою виставки було - висвітлити більш ніж 100-літню традицію створення Великого Державного Герба України та більш ніж тисячолітню історію складових Великого Герба: Знаку Княжої Держави Володимира Великого - Тризуба, герба Війська Запорізького - Козака з мушкетом та герба Галицько-Волинської держави - Лева. І на сьогодні можу із впевненістю сказати, що з цією місією ми впорались на 100%", - додав він.

Фонд Губського провів міжнародну виставку, присвячену історії Великого Державного Герба України 01

Унікальність виставки та її експонатів підкреслив також третій президент України Віктор Ющенко.

"Нашій державі 30 років, а ми ще ведемо дискусію щодо Великого герба. Насправді - основного Герба, тому що він якраз показує ту інтеграцію, яка переплітається в суспільному усвідомленні - "Хто ми такі?". Ідентифікація якраз таки починається з Великого герба. Це найкращий символ української нації. Абсолютно прикро і недоречно те, що багато років ми провисли в порядку дня стосовно Великого державного герба України, який дуже наочний для мільйонів людей, тому що він ілюструє конструкцію Української держави. Нація усвідомила, що у порядок дня потрібно ставити тему національної символіки. Це та місія, яка не може нічим замінитися. Мені прикро коли я чую, коли в парламенті деякі сили доводять, що Україні непотрібен Великий герб. Дуже важливо сконцентруватися на те, щоб ми як нація отримали в державі Великий герб", - заявив Віктор Ющенко.

Фонд "Україна XXI століття" повідомив, що буде і надалі продовжувати діяльність з пошуку історичної спадщини української держави, унікальних речей, які ніколи не були ще в Україні.

Новина публікується на правах реклами

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Нашо на гербі корона? Ми хіба монархія? А ці два павлині хвости на яких стоїть корона здалеку схожі на двоголову курку з россійського гербу. Дивно.
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10.02.2021 14:14
+2
Фонд Губского? Это того самого латифундиста и земельного рейдера, который примазался к Юле, а когда она проиграла выборы сразу же переметнулся к Овощу? Или я его с кем то путаю?
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10.02.2021 14:42
+1
Казака с мушкетом\\\\\\

Ка-кого? Вы ошиблись адреском - Кубань -вооон там, да, куда наПутина идут.

А нам как минимум - "рало(или орали)", три стрелы, или четыре, два рога(тур), зубцы башен(ну как бы то ни было, хотя бы деревянные то были, нет?), ну и еще ..... конюшню я х.з. как изобразить, потому шо наши обосрались от конников Великого Хана, числом меньшим чем наши орды - в 5 раз....

Не, ну если серьезно - разводят срач. Дайте школьникам конкурс, особенно тем кто любит Микеланджело и прочих рафаэлло Фонд Губского провел международную выставку, посвященную истории Большого Государственного Герба Украины - Цензор.НЕТ 8235
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10.02.2021 14:15
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Нашо на гербі корона? Ми хіба монархія? А ці два павлині хвости на яких стоїть корона здалеку схожі на двоголову курку з россійського гербу. Дивно.
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10.02.2021 14:14 Відповісти
про двоголову курку з язика зірвали Фонд Губського провів міжнародну виставку, присвячену історії Великого Державного Герба України - Цензор.НЕТ 5917
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10.02.2021 14:30 Відповісти
Казака с мушкетом\\\\\\

Ка-кого? Вы ошиблись адреском - Кубань -вооон там, да, куда наПутина идут.

А нам как минимум - "рало(или орали)", три стрелы, или четыре, два рога(тур), зубцы башен(ну как бы то ни было, хотя бы деревянные то были, нет?), ну и еще ..... конюшню я х.з. как изобразить, потому шо наши обосрались от конников Великого Хана, числом меньшим чем наши орды - в 5 раз....

Не, ну если серьезно - разводят срач. Дайте школьникам конкурс, особенно тем кто любит Микеланджело и прочих рафаэлло Фонд Губского провел международную выставку, посвященную истории Большого Государственного Герба Украины - Цензор.НЕТ 8235
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10.02.2021 14:15 Відповісти
... Дайте школьникам конкурс, особенно тем кто любит Микеланджело и прочих рафаэлло ... и снова получится двуглавая курица. )))
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10.02.2021 14:18 Відповісти
да и то украденная, сперва она как минимум была у "византии", потом, или перед этим - у Золотой Орды, потом у СРИ, а уже потом как самое отсталое говно, ее взяло себе московское холуйство.
жаренный петух - в ж. Путина = символ Рашки, а совки гордятся тем что они петухи "пахана", с курицей в ж...
Фонд Губського провів міжнародну виставку, присвячену історії Великого Державного Герба України - Цензор.НЕТ 298
и главное визжат - а зато никто больше не украл чем наш(грит Ванька, согнувшись в очковом сортире с газеткой)
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10.02.2021 14:26 Відповісти
Конституцией Украины предусмотрен Большой герб. Но Дробовичу на Конституцию наплевать: Украине(!) Большой герб не нужен. Большой герб имеют бывшие империи.-Дробович. /Восток -дело тонкое.Думают одно,говорят другое, делают третье.От бывших империй Дробович не страдает. Он страдает оттого,что Большой герб Украины, - говорится в статье Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского-с изображением запорожского козака./ В идише для украинца нет обозначения . Есть слово "казак". В еврейском сознании это украинец-резун, символ насилия а Хмельницкий убийца евреев.- Вольф Москович .О советском прошлом и идеализации Израиля./ Поэтому кодлан Коломойского с утверждением Большого герба будет тянуть сколько сможет.
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10.02.2021 14:20 Відповісти
полякам бы это сказать... они с чехами ваще не знают что приказано говорить *врей, а не "жид", жаль их - столько фантастических срачей им до дупы...., щас пойду, 15 работников из Польши кнутом погоняю - плачУ 50 грн. в сутки, а они перекур устроили, падлы!!!111 разорюсь, на Хаммер не хватит денег Фонд Губського провів міжнародну виставку, присвячену історії Великого Державного Герба України - Цензор.НЕТ 3534
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10.02.2021 14:30 Відповісти
Чому блакитно-жовта стрічка під лапами лева та під черевіками козака ??? Дійстно , це все виглядає не як некомпетентність , а як навмисне приниження українських символів...
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10.02.2021 14:29 Відповісти
Фонд Губського провів міжнародну виставку, присвячену історії Великого Державного Герба України - Цензор.НЕТ 7663
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10.02.2021 14:32 Відповісти
Звістно це тупо.
Можна зробити модерно, а не мужика і звірюку.
Ястно шо потрібно хоча б у цьому напрямку бути передовими, гей, Зеля..... ой, краще не потрібно, чудестно зробл*ть, а потім Мун зак. справ буде червоніти. Фонд Губського провів міжнародну виставку, присвячену історії Великого Державного Герба України - Цензор.НЕТ 4638
вже краще те що є. лаконічно - Посейдон всіх може замочити(крім Сраліна та ще з 10 поганих невіруючих в Яхве)
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10.02.2021 14:34 Відповісти
Наруга над державними символами . Під наругою розуміють грубе, образливе ставлення, зле висміювання, дії, спрямовані на приниження тих цінностей, до яких інші члени суспільства ставляться з повагою (наприклад, зривання прапора чи герба, їх знищення або пошкодження, використання не за призначенням, учинення на них непристойних написів або малюнків, спотворення тексту або музики гімну, поширення його тексту зі спотворенням змісту і значення, інші дії, в яких виявляється зневажливе ставлення особи до державних символів. Публічний характер дій означає, що вони можуть бути вчинені як відкрито, так і таємно, але за умови, що згодом стануть очевидними для невизначеного кола осіб. Місце вчинення злочину на кваліфікацію не впливає. Для кваліфікації не має значення, є публічна наруга над державними символами виявом негативного ставлення до самих цих символів чи до їх носія (держави).

Стаття 338 Кримінального кодексу України. Наруга над державними символами
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10.02.2021 14:41 Відповісти
цитатка:
\\\\\\\\Меня прет, как потреоты готовы жопой торговать за «территорию». «Наша земля», *****. Потреоты! Рашкинская «земля» - не ваша. Зарубите себе на тупом ***, ублюдки: в этой стране вам не принадлежит НИЧЕГО. У вас нет ни тонны нефти, ни кубометра газа, ни пяди «земли». Вам не принадлежит ваша квартира, из которой вас выкинут на мороз за неуплату как щенков, поэтому меньше лакайте водку. Вам не принадлежит даже ваша кагбе собственная ******* жизнь, потому что вас, тупых говноедов, призовут и утопят в лодке или отрежут ноги вместе ****. На улице к вам свободно может подойти любой гопарь, чурка или мент, разбить вам ******** и забрать кошелек, перерезать горло и обоссать, посадить в обезьянник и навешать глухарей, ******* в рот и жопу в конце концов. И ему за это ничего не будет, а вы будете сидеть за сопротивление, превышение и разжигание, и в камере грузинские авторитеты порвут вашу розовую как рашка на карте жопу и нарядят в сарафан с кокошником. Потому что они хозяева этой страны. А ты, потреот - тупой кусок говна. Ты должен сосать их *** и радоваться победам Газпрома. Усвой это, чмо, и поменьше песди в моих интернетах.\\\\\\
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10.02.2021 15:21 Відповісти
Фонд Губского? Это того самого латифундиста и земельного рейдера, который примазался к Юле, а когда она проиграла выборы сразу же переметнулся к Овощу? Или я его с кем то путаю?
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10.02.2021 14:42 Відповісти
Да чем же не угодил тризуб? Чётко, лаконично и ёмко. Нафига на герб ещё какую-то непонятную дребедень навешивать? Ну прилепили бы колоски с калиной, так уж и быть, а остальное зачем?
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10.02.2021 21:26 Відповісти
Великому государству - большой Герб, а малое обойдётся и Малым.
Много может быть мнений, как должен выглядеть БГГУ. Но вопрос точно не первый. Жаль только, что примазались к этому делу такие личности, как Гй и Юо.
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11.02.2021 00:44 Відповісти
 
 