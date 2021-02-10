Фонд Губського провів міжнародну виставку, присвячену історії Великого Державного Герба України. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
У Києві завершилася міжнародна виставка "Знак Соборності. Великий Герб України від Нарбута до Якутовича". Організатором заходу виступив Фонд Богдана Губського "Україна XXI століття" за участю Українського музею, бібліотеки в Стемфорді (США) та 12 музейних установ України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє пресслужба фонду.
Виставка відбулася у Національному Художньому Музеї України та була присвячена традиції Великого Державного Герба України. Експозиція сформована з приблизно 60-ти артефактів, третину з яких було представлено для публічного огляду вперше.
Особливе місце посіли раритети, які Фонд "Україна XXI століття" привіз зі США. Вперше в Україні та у світі були представлені 14 ескізів державних символів України: державних гербів, прапорів та печаток, створених видатним українським геральдистом Миколою Битинським у 1939 році на замовлення уряду УНР в екзилі.
"Діячі науки та культури, громадські діячі, військові, історики та дипломати, які відвідали виставку, відзначили, що ця міжнародна подія стала для України справжнім дороговказом, показала витоки нашого Великого державного герба, його історичні корені, які сягають тисячолітньої історії та пояснила суспільству, який саме Герб треба прийняти як Великий державний герб", - повідомили у фонді
За словами Богдана Губського, культурна дипломатія є потужним інструментом, який допомагає знайти й зосередитися на тому, що об'єднує, а не розділяє.
"Метою виставки було - висвітлити більш ніж 100-літню традицію створення Великого Державного Герба України та більш ніж тисячолітню історію складових Великого Герба: Знаку Княжої Держави Володимира Великого - Тризуба, герба Війська Запорізького - Козака з мушкетом та герба Галицько-Волинської держави - Лева. І на сьогодні можу із впевненістю сказати, що з цією місією ми впорались на 100%", - додав він.
Унікальність виставки та її експонатів підкреслив також третій президент України Віктор Ющенко.
"Нашій державі 30 років, а ми ще ведемо дискусію щодо Великого герба. Насправді - основного Герба, тому що він якраз показує ту інтеграцію, яка переплітається в суспільному усвідомленні - "Хто ми такі?". Ідентифікація якраз таки починається з Великого герба. Це найкращий символ української нації. Абсолютно прикро і недоречно те, що багато років ми провисли в порядку дня стосовно Великого державного герба України, який дуже наочний для мільйонів людей, тому що він ілюструє конструкцію Української держави. Нація усвідомила, що у порядок дня потрібно ставити тему національної символіки. Це та місія, яка не може нічим замінитися. Мені прикро коли я чую, коли в парламенті деякі сили доводять, що Україні непотрібен Великий герб. Дуже важливо сконцентруватися на те, щоб ми як нація отримали в державі Великий герб", - заявив Віктор Ющенко.
Фонд "Україна XXI століття" повідомив, що буде і надалі продовжувати діяльність з пошуку історичної спадщини української держави, унікальних речей, які ніколи не були ще в Україні.
Новина публікується на правах реклами
Будь ласка, зачекайте...
Ка-кого? Вы ошиблись адреском - Кубань -вооон там, да, куда наПутина идут.
А нам как минимум - "рало(или орали)", три стрелы, или четыре, два рога(тур), зубцы башен(ну как бы то ни было, хотя бы деревянные то были, нет?), ну и еще ..... конюшню я х.з. как изобразить, потому шо наши обосрались от конников Великого Хана, числом меньшим чем наши орды - в 5 раз....
Не, ну если серьезно - разводят срач. Дайте школьникам конкурс, особенно тем кто любит Микеланджело и прочих рафаэлло
жаренный петух - в ж. Путина = символ Рашки, а совки гордятся тем что они петухи "пахана", с курицей в ж...
и главное визжат - а зато никто больше не украл чем наш(грит Ванька, согнувшись в очковом сортире с газеткой)
Можна зробити модерно, а не мужика і звірюку.
Ястно шо потрібно хоча б у цьому напрямку бути передовими, гей, Зеля..... ой, краще не потрібно, чудестно зробл*ть, а потім Мун зак. справ буде червоніти.
вже краще те що є. лаконічно - Посейдон всіх може замочити(крім Сраліна та ще з 10 поганих невіруючих в Яхве)
Стаття 338 Кримінального кодексу України. Наруга над державними символами
\\\\\\\\Меня прет, как потреоты готовы жопой торговать за «территорию». «Наша земля», *****. Потреоты! Рашкинская «земля» - не ваша. Зарубите себе на тупом ***, ублюдки: в этой стране вам не принадлежит НИЧЕГО. У вас нет ни тонны нефти, ни кубометра газа, ни пяди «земли». Вам не принадлежит ваша квартира, из которой вас выкинут на мороз за неуплату как щенков, поэтому меньше лакайте водку. Вам не принадлежит даже ваша кагбе собственная ******* жизнь, потому что вас, тупых говноедов, призовут и утопят в лодке или отрежут ноги вместе ****. На улице к вам свободно может подойти любой гопарь, чурка или мент, разбить вам ******** и забрать кошелек, перерезать горло и обоссать, посадить в обезьянник и навешать глухарей, ******* в рот и жопу в конце концов. И ему за это ничего не будет, а вы будете сидеть за сопротивление, превышение и разжигание, и в камере грузинские авторитеты порвут вашу розовую как рашка на карте жопу и нарядят в сарафан с кокошником. Потому что они хозяева этой страны. А ты, потреот - тупой кусок говна. Ты должен сосать их *** и радоваться победам Газпрома. Усвой это, чмо, и поменьше песди в моих интернетах.\\\\\\
Много может быть мнений, как должен выглядеть БГГУ. Но вопрос точно не первый. Жаль только, что примазались к этому делу такие личности, как Гй и Юо.