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Новости Политика Украины
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Фонд Губского провел международную выставку, посвященную истории Большого Государственного Герба Украины. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фонд Губского провел международную выставку, посвященную истории Большого Государственного Герба Украины. ФОТО

В Киеве завершилась международная выставка "Знак Соборности. Большой Герб Украины от Нарбута до Якутовича". Организатором мероприятия выступил Фонд Богдана Губского "Украина XXI века" с участием Украинского музея, библиотеки в Стэмфорде (США) и 12 музейных учреждений Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает пресс-служба фонда.

Выставка состоялась в Национальном художественном музее Украины и была посвящена традиции Большого государственного герба Украины. Экспозиция сформирована из около 60-ти артефактов, треть из которых была представлена на публичное обозрение впервые.

Особое место заняли раритеты, которые Фонд "Украина XXI века" привез из США. В частности, впервые в Украине и в мире были представлены 14 эскизов государственных символов Украины: государственных гербов, флагов и печатей, созданных выдающимся украинским геральдистом Николаем Бытынским в 1939 году по заказу правительства УНР в изгнании.

"Деятели науки и культуры, общественные деятели, военные, историки и дипломаты, посетившие выставку, отметили, что это международное событие стало для Украины настоящим путеводителем, показало истоки нашего Большого государственного герба, его исторические корни, которые достигают тысячелетней истории и объяснило обществу, какой именно герб надо принять в качестве Большого государственного герба", - сообщили в фонде.

По словам Богдана Губского, культурная дипломатия является мощным инструментом, который помогает найти и сосредоточиться на том, что объединяет, а не разделяет.

"Целью выставки было - осветить более чем 100-летнюю традицию создания Большого государственного герба Украины и более чем тысячелетнюю историю составляющих большого герба: Знака Княжеского государства Владимира Великого - Тризуба, герба Войска Запорожского - Казака с мушкетом и герба Галицко-Волынского государства - Льва. На сегодня могу с уверенностью сказать, что с этой миссией мы справились на 100% ", - добавил он.

Фонд Губского провел международную выставку, посвященную истории Большого Государственного Герба Украины 01

Уникальность выставки и ее экспонатов подчеркнул также третий президент Украины Виктор Ющенко.

"Нашему государству 30 лет, а мы еще ведем дискуссию о Большом Гербе. На самом деле - основного Герба, потому что он как раз показывает ту интеграцию, которая переплетается в общественном осознании - "Кто мы такие?". Идентификация как раз таки начинается с Большого герба. Это лучший символ украинской нации. Абсолютно обидно и неуместно то, что много лет мы провисли в порядке дня относительно Большого государственного герба Украины, который очень наглядный для миллионов людей, потому что он иллюстрирует конструкцию Украинского государства. Нация осознала, что в повестку дня нужно ставить тему национальной символики. Это та миссия, которую нельзя ничем заменить. Мне жаль, когда я слышу, что в парламенте некоторые силы доказывают, что Украине не нужен большой Герб. Очень важно сконцентрироваться на том, чтобы мы как нация получили в государстве Большой герб", - заявил Виктор Ющенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины. ФОТОрепортаж

Фонд "Украина XXI века" сообщил, что будет и в дальнейшем продолжать деятельность по поиску исторического наследия украинского государства, уникальных вещей, которые никогда не были еще в Украине.

Новость публикуется на правах рекламы

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Топ комментарии
+3
Нашо на гербі корона? Ми хіба монархія? А ці два павлині хвости на яких стоїть корона здалеку схожі на двоголову курку з россійського гербу. Дивно.
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10.02.2021 14:14
+2
Фонд Губского? Это того самого латифундиста и земельного рейдера, который примазался к Юле, а когда она проиграла выборы сразу же переметнулся к Овощу? Или я его с кем то путаю?
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10.02.2021 14:42
+1
Казака с мушкетом\\\\\\

Ка-кого? Вы ошиблись адреском - Кубань -вооон там, да, куда наПутина идут.

А нам как минимум - "рало(или орали)", три стрелы, или четыре, два рога(тур), зубцы башен(ну как бы то ни было, хотя бы деревянные то были, нет?), ну и еще ..... конюшню я х.з. как изобразить, потому шо наши обосрались от конников Великого Хана, числом меньшим чем наши орды - в 5 раз....

Не, ну если серьезно - разводят срач. Дайте школьникам конкурс, особенно тем кто любит Микеланджело и прочих рафаэлло Фонд Губского провел международную выставку, посвященную истории Большого Государственного Герба Украины - Цензор.НЕТ 8235
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10.02.2021 14:15
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Нашо на гербі корона? Ми хіба монархія? А ці два павлині хвости на яких стоїть корона здалеку схожі на двоголову курку з россійського гербу. Дивно.
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10.02.2021 14:14 Ответить
про двоголову курку з язика зірвали Фонд Губського провів міжнародну виставку, присвячену історії Великого Державного Герба України - Цензор.НЕТ 5917
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10.02.2021 14:30 Ответить
Казака с мушкетом\\\\\\

Ка-кого? Вы ошиблись адреском - Кубань -вооон там, да, куда наПутина идут.

А нам как минимум - "рало(или орали)", три стрелы, или четыре, два рога(тур), зубцы башен(ну как бы то ни было, хотя бы деревянные то были, нет?), ну и еще ..... конюшню я х.з. как изобразить, потому шо наши обосрались от конников Великого Хана, числом меньшим чем наши орды - в 5 раз....

Не, ну если серьезно - разводят срач. Дайте школьникам конкурс, особенно тем кто любит Микеланджело и прочих рафаэлло Фонд Губского провел международную выставку, посвященную истории Большого Государственного Герба Украины - Цензор.НЕТ 8235
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10.02.2021 14:15 Ответить
... Дайте школьникам конкурс, особенно тем кто любит Микеланджело и прочих рафаэлло ... и снова получится двуглавая курица. )))
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10.02.2021 14:18 Ответить
да и то украденная, сперва она как минимум была у "византии", потом, или перед этим - у Золотой Орды, потом у СРИ, а уже потом как самое отсталое говно, ее взяло себе московское холуйство.
жаренный петух - в ж. Путина = символ Рашки, а совки гордятся тем что они петухи "пахана", с курицей в ж...
Фонд Губського провів міжнародну виставку, присвячену історії Великого Державного Герба України - Цензор.НЕТ 298
и главное визжат - а зато никто больше не украл чем наш(грит Ванька, согнувшись в очковом сортире с газеткой)
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10.02.2021 14:26 Ответить
Конституцией Украины предусмотрен Большой герб. Но Дробовичу на Конституцию наплевать: Украине(!) Большой герб не нужен. Большой герб имеют бывшие империи.-Дробович. /Восток -дело тонкое.Думают одно,говорят другое, делают третье.От бывших империй Дробович не страдает. Он страдает оттого,что Большой герб Украины, - говорится в статье Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского-с изображением запорожского козака./ В идише для украинца нет обозначения . Есть слово "казак". В еврейском сознании это украинец-резун, символ насилия а Хмельницкий убийца евреев.- Вольф Москович .О советском прошлом и идеализации Израиля./ Поэтому кодлан Коломойского с утверждением Большого герба будет тянуть сколько сможет.
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10.02.2021 14:20 Ответить
полякам бы это сказать... они с чехами ваще не знают что приказано говорить *врей, а не "жид", жаль их - столько фантастических срачей им до дупы...., щас пойду, 15 работников из Польши кнутом погоняю - плачУ 50 грн. в сутки, а они перекур устроили, падлы!!!111 разорюсь, на Хаммер не хватит денег Фонд Губського провів міжнародну виставку, присвячену історії Великого Державного Герба України - Цензор.НЕТ 3534
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10.02.2021 14:30 Ответить
Чому блакитно-жовта стрічка під лапами лева та під черевіками козака ??? Дійстно , це все виглядає не як некомпетентність , а як навмисне приниження українських символів...
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10.02.2021 14:29 Ответить
Фонд Губського провів міжнародну виставку, присвячену історії Великого Державного Герба України - Цензор.НЕТ 7663
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10.02.2021 14:32 Ответить
Звістно це тупо.
Можна зробити модерно, а не мужика і звірюку.
Ястно шо потрібно хоча б у цьому напрямку бути передовими, гей, Зеля..... ой, краще не потрібно, чудестно зробл*ть, а потім Мун зак. справ буде червоніти. Фонд Губського провів міжнародну виставку, присвячену історії Великого Державного Герба України - Цензор.НЕТ 4638
вже краще те що є. лаконічно - Посейдон всіх може замочити(крім Сраліна та ще з 10 поганих невіруючих в Яхве)
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10.02.2021 14:34 Ответить
Наруга над державними символами . Під наругою розуміють грубе, образливе ставлення, зле висміювання, дії, спрямовані на приниження тих цінностей, до яких інші члени суспільства ставляться з повагою (наприклад, зривання прапора чи герба, їх знищення або пошкодження, використання не за призначенням, учинення на них непристойних написів або малюнків, спотворення тексту або музики гімну, поширення його тексту зі спотворенням змісту і значення, інші дії, в яких виявляється зневажливе ставлення особи до державних символів. Публічний характер дій означає, що вони можуть бути вчинені як відкрито, так і таємно, але за умови, що згодом стануть очевидними для невизначеного кола осіб. Місце вчинення злочину на кваліфікацію не впливає. Для кваліфікації не має значення, є публічна наруга над державними символами виявом негативного ставлення до самих цих символів чи до їх носія (держави).

Стаття 338 Кримінального кодексу України. Наруга над державними символами
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10.02.2021 14:41 Ответить
цитатка:
\\\\\\\\Меня прет, как потреоты готовы жопой торговать за «территорию». «Наша земля», *****. Потреоты! Рашкинская «земля» - не ваша. Зарубите себе на тупом ***, ублюдки: в этой стране вам не принадлежит НИЧЕГО. У вас нет ни тонны нефти, ни кубометра газа, ни пяди «земли». Вам не принадлежит ваша квартира, из которой вас выкинут на мороз за неуплату как щенков, поэтому меньше лакайте водку. Вам не принадлежит даже ваша кагбе собственная ******* жизнь, потому что вас, тупых говноедов, призовут и утопят в лодке или отрежут ноги вместе ****. На улице к вам свободно может подойти любой гопарь, чурка или мент, разбить вам ******** и забрать кошелек, перерезать горло и обоссать, посадить в обезьянник и навешать глухарей, ******* в рот и жопу в конце концов. И ему за это ничего не будет, а вы будете сидеть за сопротивление, превышение и разжигание, и в камере грузинские авторитеты порвут вашу розовую как рашка на карте жопу и нарядят в сарафан с кокошником. Потому что они хозяева этой страны. А ты, потреот - тупой кусок говна. Ты должен сосать их *** и радоваться победам Газпрома. Усвой это, чмо, и поменьше песди в моих интернетах.\\\\\\
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10.02.2021 15:21 Ответить
Фонд Губского? Это того самого латифундиста и земельного рейдера, который примазался к Юле, а когда она проиграла выборы сразу же переметнулся к Овощу? Или я его с кем то путаю?
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10.02.2021 14:42 Ответить
Да чем же не угодил тризуб? Чётко, лаконично и ёмко. Нафига на герб ещё какую-то непонятную дребедень навешивать? Ну прилепили бы колоски с калиной, так уж и быть, а остальное зачем?
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10.02.2021 21:26 Ответить
Великому государству - большой Герб, а малое обойдётся и Малым.
Много может быть мнений, как должен выглядеть БГГУ. Но вопрос точно не первый. Жаль только, что примазались к этому делу такие личности, как Гй и Юо.
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11.02.2021 00:44 Ответить
 
 