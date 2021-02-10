Фонд Губского провел международную выставку, посвященную истории Большого Государственного Герба Украины. ФОТО

В Киеве завершилась международная выставка "Знак Соборности. Большой Герб Украины от Нарбута до Якутовича". Организатором мероприятия выступил Фонд Богдана Губского "Украина XXI века" с участием Украинского музея, библиотеки в Стэмфорде (США) и 12 музейных учреждений Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает пресс-служба фонда.

Выставка состоялась в Национальном художественном музее Украины и была посвящена традиции Большого государственного герба Украины. Экспозиция сформирована из около 60-ти артефактов, треть из которых была представлена на публичное обозрение впервые.

Особое место заняли раритеты, которые Фонд "Украина XXI века" привез из США. В частности, впервые в Украине и в мире были представлены 14 эскизов государственных символов Украины: государственных гербов, флагов и печатей, созданных выдающимся украинским геральдистом Николаем Бытынским в 1939 году по заказу правительства УНР в изгнании.

"Деятели науки и культуры, общественные деятели, военные, историки и дипломаты, посетившие выставку, отметили, что это международное событие стало для Украины настоящим путеводителем, показало истоки нашего Большого государственного герба, его исторические корни, которые достигают тысячелетней истории и объяснило обществу, какой именно герб надо принять в качестве Большого государственного герба", - сообщили в фонде.

По словам Богдана Губского, культурная дипломатия является мощным инструментом, который помогает найти и сосредоточиться на том, что объединяет, а не разделяет.

"Целью выставки было - осветить более чем 100-летнюю традицию создания Большого государственного герба Украины и более чем тысячелетнюю историю составляющих большого герба: Знака Княжеского государства Владимира Великого - Тризуба, герба Войска Запорожского - Казака с мушкетом и герба Галицко-Волынского государства - Льва. На сегодня могу с уверенностью сказать, что с этой миссией мы справились на 100% ", - добавил он.

Уникальность выставки и ее экспонатов подчеркнул также третий президент Украины Виктор Ющенко.

"Нашему государству 30 лет, а мы еще ведем дискуссию о Большом Гербе. На самом деле - основного Герба, потому что он как раз показывает ту интеграцию, которая переплетается в общественном осознании - "Кто мы такие?". Идентификация как раз таки начинается с Большого герба. Это лучший символ украинской нации. Абсолютно обидно и неуместно то, что много лет мы провисли в порядке дня относительно Большого государственного герба Украины, который очень наглядный для миллионов людей, потому что он иллюстрирует конструкцию Украинского государства. Нация осознала, что в повестку дня нужно ставить тему национальной символики. Это та миссия, которую нельзя ничем заменить. Мне жаль, когда я слышу, что в парламенте некоторые силы доказывают, что Украине не нужен большой Герб. Очень важно сконцентрироваться на том, чтобы мы как нация получили в государстве Большой герб", - заявил Виктор Ющенко.

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Фонд "Украина XXI века" сообщил, что будет и в дальнейшем продолжать деятельность по поиску исторического наследия украинского государства, уникальных вещей, которые никогда не были еще в Украине.

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