Фонд Губского провел международную выставку, посвященную истории Большого Государственного Герба Украины. ФОТО
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В Киеве завершилась международная выставка "Знак Соборности. Большой Герб Украины от Нарбута до Якутовича". Организатором мероприятия выступил Фонд Богдана Губского "Украина XXI века" с участием Украинского музея, библиотеки в Стэмфорде (США) и 12 музейных учреждений Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает пресс-служба фонда.
Выставка состоялась в Национальном художественном музее Украины и была посвящена традиции Большого государственного герба Украины. Экспозиция сформирована из около 60-ти артефактов, треть из которых была представлена на публичное обозрение впервые.
Особое место заняли раритеты, которые Фонд "Украина XXI века" привез из США. В частности, впервые в Украине и в мире были представлены 14 эскизов государственных символов Украины: государственных гербов, флагов и печатей, созданных выдающимся украинским геральдистом Николаем Бытынским в 1939 году по заказу правительства УНР в изгнании.
"Деятели науки и культуры, общественные деятели, военные, историки и дипломаты, посетившие выставку, отметили, что это международное событие стало для Украины настоящим путеводителем, показало истоки нашего Большого государственного герба, его исторические корни, которые достигают тысячелетней истории и объяснило обществу, какой именно герб надо принять в качестве Большого государственного герба", - сообщили в фонде.
По словам Богдана Губского, культурная дипломатия является мощным инструментом, который помогает найти и сосредоточиться на том, что объединяет, а не разделяет.
"Целью выставки было - осветить более чем 100-летнюю традицию создания Большого государственного герба Украины и более чем тысячелетнюю историю составляющих большого герба: Знака Княжеского государства Владимира Великого - Тризуба, герба Войска Запорожского - Казака с мушкетом и герба Галицко-Волынского государства - Льва. На сегодня могу с уверенностью сказать, что с этой миссией мы справились на 100% ", - добавил он.
Уникальность выставки и ее экспонатов подчеркнул также третий президент Украины Виктор Ющенко.
"Нашему государству 30 лет, а мы еще ведем дискуссию о Большом Гербе. На самом деле - основного Герба, потому что он как раз показывает ту интеграцию, которая переплетается в общественном осознании - "Кто мы такие?". Идентификация как раз таки начинается с Большого герба. Это лучший символ украинской нации. Абсолютно обидно и неуместно то, что много лет мы провисли в порядке дня относительно Большого государственного герба Украины, который очень наглядный для миллионов людей, потому что он иллюстрирует конструкцию Украинского государства. Нация осознала, что в повестку дня нужно ставить тему национальной символики. Это та миссия, которую нельзя ничем заменить. Мне жаль, когда я слышу, что в парламенте некоторые силы доказывают, что Украине не нужен большой Герб. Очень важно сконцентрироваться на том, чтобы мы как нация получили в государстве Большой герб", - заявил Виктор Ющенко.
Фонд "Украина XXI века" сообщил, что будет и в дальнейшем продолжать деятельность по поиску исторического наследия украинского государства, уникальных вещей, которые никогда не были еще в Украине.
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Ка-кого? Вы ошиблись адреском - Кубань -вооон там, да, куда наПутина идут.
А нам как минимум - "рало(или орали)", три стрелы, или четыре, два рога(тур), зубцы башен(ну как бы то ни было, хотя бы деревянные то были, нет?), ну и еще ..... конюшню я х.з. как изобразить, потому шо наши обосрались от конников Великого Хана, числом меньшим чем наши орды - в 5 раз....
Не, ну если серьезно - разводят срач. Дайте школьникам конкурс, особенно тем кто любит Микеланджело и прочих рафаэлло
жаренный петух - в ж. Путина = символ Рашки, а совки гордятся тем что они петухи "пахана", с курицей в ж...
и главное визжат - а зато никто больше не украл чем наш(грит Ванька, согнувшись в очковом сортире с газеткой)
Можна зробити модерно, а не мужика і звірюку.
Ястно шо потрібно хоча б у цьому напрямку бути передовими, гей, Зеля..... ой, краще не потрібно, чудестно зробл*ть, а потім Мун зак. справ буде червоніти.
вже краще те що є. лаконічно - Посейдон всіх може замочити(крім Сраліна та ще з 10 поганих невіруючих в Яхве)
Стаття 338 Кримінального кодексу України. Наруга над державними символами
\\\\\\\\Меня прет, как потреоты готовы жопой торговать за «территорию». «Наша земля», *****. Потреоты! Рашкинская «земля» - не ваша. Зарубите себе на тупом ***, ублюдки: в этой стране вам не принадлежит НИЧЕГО. У вас нет ни тонны нефти, ни кубометра газа, ни пяди «земли». Вам не принадлежит ваша квартира, из которой вас выкинут на мороз за неуплату как щенков, поэтому меньше лакайте водку. Вам не принадлежит даже ваша кагбе собственная ******* жизнь, потому что вас, тупых говноедов, призовут и утопят в лодке или отрежут ноги вместе ****. На улице к вам свободно может подойти любой гопарь, чурка или мент, разбить вам ******** и забрать кошелек, перерезать горло и обоссать, посадить в обезьянник и навешать глухарей, ******* в рот и жопу в конце концов. И ему за это ничего не будет, а вы будете сидеть за сопротивление, превышение и разжигание, и в камере грузинские авторитеты порвут вашу розовую как рашка на карте жопу и нарядят в сарафан с кокошником. Потому что они хозяева этой страны. А ты, потреот - тупой кусок говна. Ты должен сосать их *** и радоваться победам Газпрома. Усвой это, чмо, и поменьше песди в моих интернетах.\\\\\\
Много может быть мнений, как должен выглядеть БГГУ. Но вопрос точно не первый. Жаль только, что примазались к этому делу такие личности, как Гй и Юо.