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Новини Політика України Націоналізація "Приватбанку" Правосуддя
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НАБУ (3424) суд (8030) Ситник (772) Приватбанк (691)

Справу "Приватбанку" можуть забрати у НАБУ за рішенням Печерського райсуду, - Ситник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справу

Є ризик того, що справу "Приватбанку", яка в 2019 році перейшла в НАБУ, заберуть у Бюро на виконання рішення Печерського суду Києва.

Про це директор НАБУ Артем Ситник розповів під час пресбрифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

"Печерський суд - це ціла низка справ. Зараз у нас вже "Приватбанк" назріває, вже рішення суду з приводу того, щоб забрати цю справу у нас, за нашою інформацією", - сказав Ситник.

"Печерський суд втручається в дискрецію прокурора, прокурор чомусь цю дискрецію добровільно віддає Печерському суду. Тому що там навіть не прописано, що прокурор має комусь віддати, просто написано: "зобов'язати розглянути спір про підслідність", - продовжив глава Бюро.

За його словами, "прокурор, який прийняв би законне рішення, мав би виконати вимоги Кримінально-процесуального кодексу і зважати на те, що КПК не дозволяє передавати ці справи іншим органам. Це проігноровано Офісом генпрокурора".

Раніше повідомлялося, що Солом'янський суд столиці за клопотанням слідчого Солом'янського управління поліції ухвалив вилучити у НАБУ експертизу Мін'юсту, на підставі якої може бути висунуто підозри у справі про шахрайство і виведення коштів із "Приватбанку".

У 2019 ексгенпрокурор Руслан Рябошапка передав у Національне антикорупційне бюро справу про виведення багатомільярдних коштів із "Приватбанку" під час його націоналізації.
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Топ коментарі
+3
Это ПЕЧЕРСКИЙ СУД НАДО ВЕСЬ ПОСАДИТЬ, ПОВЕШАТЬ, И ЗАБЫТЬ!
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10.02.2021 19:24
+2
да просто ближайшей синагоге передайте,чого мучиццо...
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10.02.2021 16:43
+2
да и называть их бойками,червоненками,бондаренками верх антисемитизма...
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10.02.2021 17:02
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да просто ближайшей синагоге передайте,чого мучиццо...
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10.02.2021 16:43 Відповісти
Судить избранных, кроме как в Израиле-вообще антисемитизм. Вон посол Израиля так и скажет.
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10.02.2021 16:52 Відповісти
да и называть их бойками,червоненками,бондаренками верх антисемитизма...
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10.02.2021 17:02 Відповісти
А если еще судить за преступления против гоев так антисемитизм вдвойне, еще и компенсацию нужно требовать (уже).
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10.02.2021 17:59 Відповісти
Практически все отделения ,ПриватБанка, в Днепре уже отошли ,А-банку Коломойского ,отделение перемещают в другие помещения . Коломойский возвращает свое.
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10.02.2021 16:50 Відповісти
А чего вы ждали. Беня столько денег вложил в главзебила что конечно хочет себе Приват вернуть. Он же не лох.
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10.02.2021 16:56 Відповісти
Чому американське ФБР не відпустить Коломойського
За результатами розслідування ФБР, Міністерство Юстиції США вимагає через суд конфіскувати черговий хмарочос у компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.
Хмарочос у Клівленді їхня контора купила у 2008 році за 34 мільйони доларів. У судовій скарзі американський уряд сьогодні стверджує, що 12 мільйонів доларів із цього платежу були вкрадені в українського ПриватБанку.

Виведення коштів з українського ПриватБанку американці у своїх документах прямо називають "найбільшим банківським шахрайством у світовій історії". Загалом ідеться про викрадення п'яти з половиною мільярдів доларів.

Звичайно, це ганьба, що американська система правосуддя фактично підміняє українську, переслідуючи людей, які вкрали гроші в Україні, і в українців. Но шо теперь поробиш.
відео на ютуб
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10.02.2021 17:07 Відповісти
Цікаво а чому США цих кренделів не обявить у міжнародний розшук та не вимагає від України видачі цих злочинців?
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10.02.2021 20:20 Відповісти
Это ПЕЧЕРСКИЙ СУД НАДО ВЕСЬ ПОСАДИТЬ, ПОВЕШАТЬ, И ЗАБЫТЬ!
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10.02.2021 19:24 Відповісти
 
 