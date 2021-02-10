Справу "Приватбанку" можуть забрати у НАБУ за рішенням Печерського райсуду, - Ситник
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Є ризик того, що справу "Приватбанку", яка в 2019 році перейшла в НАБУ, заберуть у Бюро на виконання рішення Печерського суду Києва.
Про це директор НАБУ Артем Ситник розповів під час пресбрифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
"Печерський суд - це ціла низка справ. Зараз у нас вже "Приватбанк" назріває, вже рішення суду з приводу того, щоб забрати цю справу у нас, за нашою інформацією", - сказав Ситник.
"Печерський суд втручається в дискрецію прокурора, прокурор чомусь цю дискрецію добровільно віддає Печерському суду. Тому що там навіть не прописано, що прокурор має комусь віддати, просто написано: "зобов'язати розглянути спір про підслідність", - продовжив глава Бюро.
За його словами, "прокурор, який прийняв би законне рішення, мав би виконати вимоги Кримінально-процесуального кодексу і зважати на те, що КПК не дозволяє передавати ці справи іншим органам. Це проігноровано Офісом генпрокурора".
Раніше повідомлялося, що Солом'янський суд столиці за клопотанням слідчого Солом'янського управління поліції ухвалив вилучити у НАБУ експертизу Мін'юсту, на підставі якої може бути висунуто підозри у справі про шахрайство і виведення коштів із "Приватбанку".
У 2019 ексгенпрокурор Руслан Рябошапка передав у Національне антикорупційне бюро справу про виведення багатомільярдних коштів із "Приватбанку" під час його націоналізації.
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За результатами розслідування ФБР, Міністерство Юстиції США вимагає через суд конфіскувати черговий хмарочос у компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.
Хмарочос у Клівленді їхня контора купила у 2008 році за 34 мільйони доларів. У судовій скарзі американський уряд сьогодні стверджує, що 12 мільйонів доларів із цього платежу були вкрадені в українського ПриватБанку.
Виведення коштів з українського ПриватБанку американці у своїх документах прямо називають "найбільшим банківським шахрайством у світовій історії". Загалом ідеться про викрадення п'яти з половиною мільярдів доларів.
Звичайно, це ганьба, що американська система правосуддя фактично підміняє українську, переслідуючи людей, які вкрали гроші в Україні, і в українців. Но шо теперь поробиш.
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