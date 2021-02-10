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Новости Политика Украины Национализация "Приватбанка" Правосудие
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НАБУ (4030) суд (24691) Сытник (953) Приватбанк (823)

Дело "Приватбанка" могут забрать у НАБУ по решению Печерского райсуда, - Сытник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело

Есть риск того, что дело "Приватбанка", которое в 2019 году перешло в НАБУ, заберут у Бюро во исполнение решения Печерского суда Киева.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник рассказал во время пресс-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическая правда.

"Печерский суд - это целый ряд дел есть. Сейчас у нас уже "Приватбанк" назревает, уже решение суда по поводу того, чтобы забрать это дело у нас, по нашей информации", - сказал Сытник.

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"Печерский суд вмешивается в дискрецию прокурора, прокурор почему-то эту дискрецию добровольно отдает Печерскому суду. Потому что там даже не прописано, что прокурор должен кому-то отдать, просто написано: "обязать рассмотреть спор о подследственности", - продолжил глава Бюро.

По его словам, "прокурор, который принял бы законное решение, должен был бы выполнить требования Уголовно-процессуального кодекса и считаться с тем, что УПК не позволяет передавать эти дела другим органам. Это проигнорировано Офисом Генпрокурора".

Ранее сообщалось, что Соломенский суд столицы по ходатайству следователя Соломенского управления полиции постановил изъять у НАБУ экспертизу Минюста, на основании которой могут быть выдвинуты подозрения по делу о мошенничестве и выводе средств из "Приватбанка".

В 2019 году экс-Генпрокурор Руслан Рябошапка передал в Национальное антикоррупционное бюро дело о выводе многомиллиардных средств из "Приватбанка" во время его национализации.
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Топ комментарии
+3
Это ПЕЧЕРСКИЙ СУД НАДО ВЕСЬ ПОСАДИТЬ, ПОВЕШАТЬ, И ЗАБЫТЬ!
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10.02.2021 19:24
+2
да просто ближайшей синагоге передайте,чого мучиццо...
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10.02.2021 16:43
+2
да и называть их бойками,червоненками,бондаренками верх антисемитизма...
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10.02.2021 17:02
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да просто ближайшей синагоге передайте,чого мучиццо...
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10.02.2021 16:43 Ответить
Судить избранных, кроме как в Израиле-вообще антисемитизм. Вон посол Израиля так и скажет.
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10.02.2021 16:52 Ответить
да и называть их бойками,червоненками,бондаренками верх антисемитизма...
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10.02.2021 17:02 Ответить
А если еще судить за преступления против гоев так антисемитизм вдвойне, еще и компенсацию нужно требовать (уже).
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10.02.2021 17:59 Ответить
Практически все отделения ,ПриватБанка, в Днепре уже отошли ,А-банку Коломойского ,отделение перемещают в другие помещения . Коломойский возвращает свое.
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10.02.2021 16:50 Ответить
А чего вы ждали. Беня столько денег вложил в главзебила что конечно хочет себе Приват вернуть. Он же не лох.
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10.02.2021 16:56 Ответить
Чому американське ФБР не відпустить Коломойського
За результатами розслідування ФБР, Міністерство Юстиції США вимагає через суд конфіскувати черговий хмарочос у компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.
Хмарочос у Клівленді їхня контора купила у 2008 році за 34 мільйони доларів. У судовій скарзі американський уряд сьогодні стверджує, що 12 мільйонів доларів із цього платежу були вкрадені в українського ПриватБанку.

Виведення коштів з українського ПриватБанку американці у своїх документах прямо називають "найбільшим банківським шахрайством у світовій історії". Загалом ідеться про викрадення п'яти з половиною мільярдів доларів.

Звичайно, це ганьба, що американська система правосуддя фактично підміняє українську, переслідуючи людей, які вкрали гроші в Україні, і в українців. Но шо теперь поробиш.
відео на ютуб
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10.02.2021 17:07 Ответить
Цікаво а чому США цих кренделів не обявить у міжнародний розшук та не вимагає від України видачі цих злочинців?
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10.02.2021 20:20 Ответить
Это ПЕЧЕРСКИЙ СУД НАДО ВЕСЬ ПОСАДИТЬ, ПОВЕШАТЬ, И ЗАБЫТЬ!
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10.02.2021 19:24 Ответить
 
 