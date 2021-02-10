УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12290 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Конституційна криза
2 453 24
КС (1153) Тупицький (227) Корнієнко (649)

Тупицький відповів "слузі народу" Корнієнку на слова про "напівзаморожений стан КС": Рішення Суду прискорюють інтеграцію в ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тупицький відповів

Конституційна криза створена штучно, КСУ працює в інтересах України і пришвидшує євроінтеграцію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявив глава КС Олександр Тупицький у відповідь на слова глави партії "СН" Олександр Корнієнко про те, що зараз КСУ перебуває "в напівзамороженому стані - і це добре".

На думку судді, такі заяви глави пропрезидентської партії дискредитують і підривають авторитет органу конституційної влади, а також "укотре свідчать - так звана конституційна криза створена штучно".

Тупицький запевнив, що слова Корнієнка про нібито шкоду державі від діяльності КСУ не відповідають дійсності.

"КСУ ніколи не працював, не працює і не працюватиме на шкоду державі. Навпаки, рішення КСУ неодноразово отримували схвальні відгуки міжнародних партнерів України, а їх виконання сприяло гармонізації чинного українського законодавства з правом ЄС, що об'єктивно прискорює інтеграцію України в Європейський Союз", - написав суддя.

Після цього Тупицький на трьох сторінках перерахував досягнення КСУ: від ролі суду в закріпленні курсу на євроатлантичну інтеграцію в Конституції, засудження комунізму і нацизму - до заборони смертної кари і забезпечення права школярів на безкоштовне користування підручниками.

Він також написав, що Україна зараз "отримує досвід" у виконанні рішень Євросуду з прав людини, а КСУ грає "провідну роль в запобіганні" порушень Євроконвенції з прав людини.

Наприкінці листа Тупицький додав, що на даний момет у КСУ перебуває 67 справ. У них зокрема оскаржуються положення законів про гарантії медичного та пенсійного забезпечення, освіти, соцзахисту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає позитивним, що Конституційний Суд зараз перебуває в напівзамороженому стані.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
Точняк. Блокировка КС антикоррупцинного законодательства очень приблизила Украину к ЕС.
показати весь коментар
10.02.2021 17:21
+4
ага, решения КСУ об отмене декларирования чиновниками уж точно ускоряет интеграцию...
показати весь коментар
10.02.2021 17:22
+3
Мне кажется этому зажравшемуся деятелю , нужно срочно посетить психиатра. У него явно Мания величия. Нормальный человек , такой бред нести не будет. Ни в одной стране ЕС , ни одно должностное лицо не может в принципе занимать такую должность. Любой нормальный политик в ЕС давно подал бы в отставку. И второе , самое интересное. Ьупицкий один из самых высооплачиваемых чиновников такого уровня в Европе.При чем в самой бедной стране Европы.
показати весь коментар
10.02.2021 17:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Точняк. Блокировка КС антикоррупцинного законодательства очень приблизила Украину к ЕС.
показати весь коментар
10.02.2021 17:21 Відповісти
ага, решения КСУ об отмене декларирования чиновниками уж точно ускоряет интеграцию...
показати весь коментар
10.02.2021 17:22 Відповісти
Тупицкий - главный европеец. Наверняка недвижимость в ЕС у него уже давно есть.
показати весь коментар
10.02.2021 17:22 Відповісти
В Криму точно є , з 18 року.
показати весь коментар
10.02.2021 17:36 Відповісти
Да уж, сидели Тупицкий, Вовк и Танасевич у Кивалова ( ******** ) на вечеринке и думали, как же им всем вести Украину в ЕС... Эти "судьи" действительно держат налогоплатильщиков за полных идиотов? Тупицкий ответил "слуге народа" Корниенко на слова о "полузамороженном состоянии КС": Решения Суда ускоряют интеграцию в ЕС - Цензор.НЕТ 1026
показати весь коментар
10.02.2021 17:22 Відповісти
Ускоряет Евроинтеграцию покупкой недвижки в Крыму Тупицкий ответил "слуге народа" Корниенко на слова о "полузамороженном состоянии КС": Решения Суда ускоряют интеграцию в ЕС - Цензор.НЕТ 8030
показати весь коментар
10.02.2021 17:22 Відповісти
верните тупицкого в прокуратуру даунецка...с семьёй и в чём мать родила....
показати весь коментар
10.02.2021 17:23 Відповісти
"Не такой уж он и тупицкий, как вы думаете"

Тупицкий ответил "слуге народа" Корниенко на слова о "полузамороженном состоянии КС": Решения Суда ускоряют интеграцию в ЕС - Цензор.НЕТ 3639
показати весь коментар
10.02.2021 17:24 Відповісти
Просто он слишком хитровы@баный падло.
показати весь коментар
10.02.2021 22:10 Відповісти
При всій неповазі до тупіцкого, не покидає враження, що судова криза була свідомо створена узеленською владою.
показати весь коментар
10.02.2021 17:25 Відповісти
Это да. Нужно быть объективными именно , т.н. реформы правосудия и КС Украины, проведенные Порошенко привели к такому печальному результату. Не лучше делает и Зеленский. Вернее , ничего не делает в обратном направлении
показати весь коментар
10.02.2021 17:35 Відповісти
епіческій долблдятєл(((
показати весь коментар
10.02.2021 17:26 Відповісти
Он таки больной.
показати весь коментар
10.02.2021 17:26 Відповісти
Насмішив . Чи тупицькі у владі всі такі?
показати весь коментар
10.02.2021 17:38 Відповісти
Мне кажется этому зажравшемуся деятелю , нужно срочно посетить психиатра. У него явно Мания величия. Нормальный человек , такой бред нести не будет. Ни в одной стране ЕС , ни одно должностное лицо не может в принципе занимать такую должность. Любой нормальный политик в ЕС давно подал бы в отставку. И второе , самое интересное. Ьупицкий один из самых высооплачиваемых чиновников такого уровня в Европе.При чем в самой бедной стране Европы.
показати весь коментар
10.02.2021 17:40 Відповісти
а где "проевропейская" деятельность КС по крышеванию е- декларирования ?
показати весь коментар
10.02.2021 17:45 Відповісти
Щоб бути в ЄС,такі як тупицький повинні сидіти довічно з конфіскацією. Тупицкий ответил "слуге народа" Корниенко на слова о "полузамороженном состоянии КС": Решения Суда ускоряют интеграцию в ЕС - Цензор.НЕТ 8851
показати весь коментар
10.02.2021 18:00 Відповісти
Тупицкий уже интегрировался в Европу. Паспорта каких стран он уже собрал?
показати весь коментар
10.02.2021 18:05 Відповісти
Ржач!😁😁😁
показати весь коментар
10.02.2021 18:25 Відповісти
Оцем поцем.
показати весь коментар
10.02.2021 19:12 Відповісти
.. сіоністська БАНДА злодійського племені - НЕ тільки нехтує Конституцією України.. а намагається Знищити Конституційний Суд Україн.. СКІЛЬКИ можно заглядати цим УБЛЮДКАМ в рот .. слухати і дивитися .. їх ЗОМБО ТБ ,радіо , троле Інтернет ...їх ДУЖЕ МАЛО .. але Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО ....- це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
показати весь коментар
10.02.2021 20:34 Відповісти
Вот сволочь, никак не хочет покинуть свою кормушку, гнида! Тупицький відповів "слузі народу" Корнієнку на слова про "напівзаморожений стан КС": Рішення Суду прискорюють інтеграцію в ЄС - Цензор.НЕТ 9379
показати весь коментар
10.02.2021 22:15 Відповісти
А якщо б такі як Тупицький висіли на Хрещатику на каштанах, то Україну вже давно б прийняли і в ЄС і в НАТО.
показати весь коментар
11.02.2021 02:00 Відповісти
 
 