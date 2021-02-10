Тупицкий ответил "слуге народа" Корниенко на слова о "полузамороженном состоянии КС": Решения Суда ускоряют интеграцию в ЕС

Конституционный кризис создан искусственно, КСУ работает в интересах Украины и ускоряет евроинтеграцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявил глава КС Александр Тупицкий в ответ на слова главы партии "СН" Александр Корниенко о том, что сейчас КСУ находится "в полузамороженном состоянии - и это хорошо".

По мнению судьи, такие заявления главы пропрезидентской партии дискредитируют и подрывают авторитет органа конституционной власти, а также "в очередной раз свидетельствуют - так называемый конституционный кризис создан искусственно".

Тупицкий заверил, что слова Корниенко о якобы вреде государству от деятельности КСУ не соответствуют действительности.

"КСУ никогда не работал, не работает и не будет работать во вред государству. Наоборот, решения КСУ неоднократно получали похвальные отзывы международных партнеров Украины, а их выполнение способствовало гармонизации действующего украинского законодательства с правом ЕС, что объективно ускоряет интеграцию Украины в Европейский Союз", – написал судья.

Также читайте: Окружной админсуд еще не рассматривал иск Тупицкого к УГО по существу, - пресс-служба КС

После этого Тупицкий на трех страницах перечислил достижения КСУ: от роли суда в закреплении курса на евроатлантическую интеграцию в Конституции, осуждении коммунизма и нацизма - до запрета смертной казни и обеспечения права школьников на бесплатное пользование учебниками.

Он также написал, что Украина сейчас "получает опыт" в выполнении решений Евросуда по правам человека, а КСУ играет "ведущую роль в предотвращении" нарушений Евроконвенции по правам человека.

В конце письма Тупицкий добавил, что на данный момет в КСУ находятся 67 дел. В них в частности оспариваются положения законов о гарантиях медицинского и пенсионного обеспечения, образования, соцзащиты.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает позитивным, что Конституционный Суд сейчас находится в полузамороженном состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корниенко: На повестке дня - изменения в Конституцию для децентрализации