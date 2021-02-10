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Тупицкий ответил "слуге народа" Корниенко на слова о "полузамороженном состоянии КС": Решения Суда ускоряют интеграцию в ЕС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тупицкий ответил

Конституционный кризис создан искусственно, КСУ работает в интересах Украины и ускоряет евроинтеграцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявил глава КС Александр Тупицкий в ответ на слова главы партии "СН" Александр Корниенко о том, что сейчас КСУ находится "в полузамороженном состоянии - и это хорошо".

По мнению судьи, такие заявления главы пропрезидентской партии дискредитируют и подрывают авторитет органа конституционной власти, а также "в очередной раз свидетельствуют - так называемый конституционный кризис создан искусственно".

Тупицкий заверил, что слова Корниенко о якобы вреде государству от деятельности КСУ не соответствуют действительности.

"КСУ никогда не работал, не работает и не будет работать во вред государству. Наоборот, решения КСУ неоднократно получали похвальные отзывы международных партнеров Украины, а их выполнение способствовало гармонизации действующего украинского законодательства с правом ЕС, что объективно ускоряет интеграцию Украины в Европейский Союз", – написал судья.

Также читайте: Окружной админсуд еще не рассматривал иск Тупицкого к УГО по существу, - пресс-служба КС

После этого Тупицкий на трех страницах перечислил достижения КСУ: от роли суда в закреплении курса на евроатлантическую интеграцию в Конституции, осуждении коммунизма и нацизма - до запрета смертной казни и обеспечения права школьников на бесплатное пользование учебниками.

Он также написал, что Украина сейчас "получает опыт" в выполнении решений Евросуда по правам человека, а КСУ играет "ведущую роль в предотвращении" нарушений Евроконвенции по правам человека.

В конце письма Тупицкий добавил, что на данный момет в КСУ находятся 67 дел. В них в частности оспариваются положения законов о гарантиях медицинского и пенсионного обеспечения, образования, соцзащиты.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает позитивным, что Конституционный Суд сейчас находится в полузамороженном состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корниенко: На повестке дня - изменения в Конституцию для децентрализации

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Точняк. Блокировка КС антикоррупцинного законодательства очень приблизила Украину к ЕС.
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10.02.2021 17:21
+4
ага, решения КСУ об отмене декларирования чиновниками уж точно ускоряет интеграцию...
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10.02.2021 17:22
+3
Мне кажется этому зажравшемуся деятелю , нужно срочно посетить психиатра. У него явно Мания величия. Нормальный человек , такой бред нести не будет. Ни в одной стране ЕС , ни одно должностное лицо не может в принципе занимать такую должность. Любой нормальный политик в ЕС давно подал бы в отставку. И второе , самое интересное. Ьупицкий один из самых высооплачиваемых чиновников такого уровня в Европе.При чем в самой бедной стране Европы.
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10.02.2021 17:40
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Точняк. Блокировка КС антикоррупцинного законодательства очень приблизила Украину к ЕС.
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10.02.2021 17:21 Ответить
ага, решения КСУ об отмене декларирования чиновниками уж точно ускоряет интеграцию...
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10.02.2021 17:22 Ответить
Тупицкий - главный европеец. Наверняка недвижимость в ЕС у него уже давно есть.
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10.02.2021 17:22 Ответить
В Криму точно є , з 18 року.
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10.02.2021 17:36 Ответить
Да уж, сидели Тупицкий, Вовк и Танасевич у Кивалова ( ******** ) на вечеринке и думали, как же им всем вести Украину в ЕС... Эти "судьи" действительно держат налогоплатильщиков за полных идиотов? Тупицкий ответил "слуге народа" Корниенко на слова о "полузамороженном состоянии КС": Решения Суда ускоряют интеграцию в ЕС - Цензор.НЕТ 1026
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10.02.2021 17:22 Ответить
Ускоряет Евроинтеграцию покупкой недвижки в Крыму Тупицкий ответил "слуге народа" Корниенко на слова о "полузамороженном состоянии КС": Решения Суда ускоряют интеграцию в ЕС - Цензор.НЕТ 8030
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10.02.2021 17:22 Ответить
верните тупицкого в прокуратуру даунецка...с семьёй и в чём мать родила....
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10.02.2021 17:23 Ответить
"Не такой уж он и тупицкий, как вы думаете"

Тупицкий ответил "слуге народа" Корниенко на слова о "полузамороженном состоянии КС": Решения Суда ускоряют интеграцию в ЕС - Цензор.НЕТ 3639
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10.02.2021 17:24 Ответить
Просто он слишком хитровы@баный падло.
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10.02.2021 22:10 Ответить
При всій неповазі до тупіцкого, не покидає враження, що судова криза була свідомо створена узеленською владою.
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10.02.2021 17:25 Ответить
Это да. Нужно быть объективными именно , т.н. реформы правосудия и КС Украины, проведенные Порошенко привели к такому печальному результату. Не лучше делает и Зеленский. Вернее , ничего не делает в обратном направлении
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10.02.2021 17:35 Ответить
епіческій долблдятєл(((
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10.02.2021 17:26 Ответить
Он таки больной.
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10.02.2021 17:26 Ответить
Насмішив . Чи тупицькі у владі всі такі?
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10.02.2021 17:38 Ответить
Мне кажется этому зажравшемуся деятелю , нужно срочно посетить психиатра. У него явно Мания величия. Нормальный человек , такой бред нести не будет. Ни в одной стране ЕС , ни одно должностное лицо не может в принципе занимать такую должность. Любой нормальный политик в ЕС давно подал бы в отставку. И второе , самое интересное. Ьупицкий один из самых высооплачиваемых чиновников такого уровня в Европе.При чем в самой бедной стране Европы.
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10.02.2021 17:40 Ответить
а где "проевропейская" деятельность КС по крышеванию е- декларирования ?
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10.02.2021 17:45 Ответить
Щоб бути в ЄС,такі як тупицький повинні сидіти довічно з конфіскацією. Тупицкий ответил "слуге народа" Корниенко на слова о "полузамороженном состоянии КС": Решения Суда ускоряют интеграцию в ЕС - Цензор.НЕТ 8851
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10.02.2021 18:00 Ответить
Тупицкий уже интегрировался в Европу. Паспорта каких стран он уже собрал?
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10.02.2021 18:05 Ответить
Ржач!😁😁😁
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10.02.2021 18:25 Ответить
Оцем поцем.
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10.02.2021 19:12 Ответить
.. сіоністська БАНДА злодійського племені - НЕ тільки нехтує Конституцією України.. а намагається Знищити Конституційний Суд Україн.. СКІЛЬКИ можно заглядати цим УБЛЮДКАМ в рот .. слухати і дивитися .. їх ЗОМБО ТБ ,радіо , троле Інтернет ...їх ДУЖЕ МАЛО .. але Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО ....- це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
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10.02.2021 20:34 Ответить
Вот сволочь, никак не хочет покинуть свою кормушку, гнида! Тупицький відповів "слузі народу" Корнієнку на слова про "напівзаморожений стан КС": Рішення Суду прискорюють інтеграцію в ЄС - Цензор.НЕТ 9379
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10.02.2021 22:15 Ответить
А якщо б такі як Тупицький висіли на Хрещатику на каштанах, то Україну вже давно б прийняли і в ЄС і в НАТО.
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11.02.2021 02:00 Ответить
 
 