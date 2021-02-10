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Новости Политика Украины
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Корниенко: На повестке дня - изменения в Конституцию для децентрализации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко: На повестке дня - изменения в Конституцию для децентрализации

Внесение изменений в Конституцию Украины в части децентрализации сделает систему управления в государстве и на местах прозрачной и четкой, считает первый заместитель главы фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко.

Об этом он сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас на повестке дня - принятие изменений в Конституцию, а также законов, которые сделают систему управления в государстве и местном самоуправлении четкой и прозрачной. Институт префектов будет контролировать соблюдение законности и соответствие решений местных органов власти Конституции Украины", - заявил Корниенко.

По его словам, в прошлом году удалось совершить настоящий прорыв в децентрализации - были сформированы более 1400 состоятельных громад.

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Корниенко добавил, что парламент планирует законодательно урегулировать сотрудничество между громадами и принять законодательство о коммунальной собственности.

По словам "слуги народа", открытым остается и вопрос местных референдумов - депутаты хотят предоставить людям возможность напрямую влиять на власть и контролировать ее путем механизмов прямой демократии.

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Топ комментарии
+11
Інагда міня пасєщяют странниє мислі…

Корниенко: на повестке дня - изменения в Конституцию для децентрализации - Цензор.НЕТ 4853
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09.02.2021 19:27
+9
Правильно,кромсай Украину на кибуцы,путин и фигурант преступных липецких инвестиций вас похвалят.
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09.02.2021 19:16
+8
Вам, зебілам, певен, ніхто не дасть Конституцію поплюжити! Ваш рівень - "корабельна сосна"!!
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09.02.2021 19:18
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Корниенко готов уйти, если изменения в Конституцию не пройдут?
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09.02.2021 19:16 Ответить
треба ще убрати із статті 10 особливий статус узкого язьіка.
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10.02.2021 01:07 Ответить
Правильно,кромсай Украину на кибуцы,путин и фигурант преступных липецких инвестиций вас похвалят.
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09.02.2021 19:16 Ответить
Липецк болью отзивается в твоем сердце?
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09.02.2021 19:19 Ответить
Інагда міня пасєщяют странниє мислі…

Корниенко: на повестке дня - изменения в Конституцию для децентрализации - Цензор.НЕТ 4853
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09.02.2021 19:27 Ответить
Вот, вроде и ник придумал с итальянскими нотками а руцкий дух все равно у него чувствуется... вот ничем его не перебьешь!
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09.02.2021 19:21 Ответить
Читай внимательно путинский шакалёнок.
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09.02.2021 19:37 Ответить
в очке у него отзывается
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09.02.2021 21:46 Ответить
За 30 лет независимости не было ни одного президента, который не надругался бы над Конституцией...
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09.02.2021 19:16 Ответить
кравчук.
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09.02.2021 19:21 Ответить
Если бы остался на второй срок, я думаю бы тоже менял...
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09.02.2021 19:23 Ответить
Корниенко: на повестке дня - изменения в Конституцию для децентрализации - Цензор.НЕТ 3848 ему ее для начала принять надо было...только потом надругиваться
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09.02.2021 19:53 Ответить
Згоден, те що він не порушував Конституцію, не його власне досягнення.
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10.02.2021 05:54 Ответить
Знищують Україну в турборежимі.
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09.02.2021 19:16 Ответить
Вам, зебілам, певен, ніхто не дасть Конституцію поплюжити! Ваш рівень - "корабельна сосна"!!
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09.02.2021 19:18 Ответить
цікаво, що вони мають на увазі? Може легалізують так звані "отг"?
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09.02.2021 19:23 Ответить
Зєлєнскій патріот
Корниенко: на повестке дня - изменения в Конституцию для децентрализации - Цензор.НЕТ 8233
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09.02.2021 19:25 Ответить
спонсори війни
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09.02.2021 20:21 Ответить
нарешті клоуни, навівши кругом порядок, взялися за Конституцію.
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09.02.2021 19:43 Ответить
.. ой ДІТВОРА .. таки бехнулось .. воно "думає" що цей СРАЧ їм просто зійде .. Боже шо творить Твоє любиме плем"я .. ?
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09.02.2021 19:54 Ответить
А Порошенко не вносил изменения? А как же проводили децентрализацию? И шли хорошие отзывы с мест. А этим чего не хватает? Точно подлянку готовят типа федерализации, сепаратисты малоросские.
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09.02.2021 20:34 Ответить
ну по кусочкам же легче путлеру забирать Украину , если целиком не получается ...
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09.02.2021 20:50 Ответить
Той хто сидить по вуха в лайні запаху не відчуває. Це китайське прислів'я і наше життя при тупому хабадному олігархаті. Наркота, примітивне с/г виробництво і вивіз сировини ось і всі реформи.
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10.02.2021 06:32 Ответить
Этому тупому алкашу надо бы напомнить, что во время войны Конституцию не меняют....а изменников расстреливают.
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10.02.2021 13:01 Ответить
 
 