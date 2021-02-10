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Новини Політика України
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Корнієнко: на порядку денному - зміни до Конституції для децентралізації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко: на порядку денному - зміни до Конституції для децентралізації

Внесення змін до Конституції України в частині децентралізації зробить систему управління в державі і на місцях прозорою і чіткою, вважає перший заступник глави фракції "Слуга народу", лідер однойменної партії Олександр Корнієнко.

Про це він сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз на порядку денному - прийняття змін до Конституції, а також законів, які зроблять систему управління в державі та місцеве самоврядування чіткою і прозорою. Інститут префектів контролюватиме дотримання законності і відповідність рішень місцевих органів влади Конституції України", - заявив Корнієнко.

За його словами, торік вдалося здійснити справжній прорив у децентралізації - було сформовано понад 1400 заможних громад.

Корнієнко додав, що парламент планує законодавчо врегулювати співпрацю між громадами і прийняти законодавство про комунальну власність.

За словами "слуги народу", відкритим залишається і питання місцевих референдумів - депутати хочуть надати людям можливість безпосередньо впливати на владу і контролювати її шляхом механізмів прямої демократії.

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Топ коментарі
+11
Інагда міня пасєщяют странниє мислі…

Корниенко: на повестке дня - изменения в Конституцию для децентрализации - Цензор.НЕТ 4853
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09.02.2021 19:27
+9
Правильно,кромсай Украину на кибуцы,путин и фигурант преступных липецких инвестиций вас похвалят.
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09.02.2021 19:16
+8
Вам, зебілам, певен, ніхто не дасть Конституцію поплюжити! Ваш рівень - "корабельна сосна"!!
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09.02.2021 19:18
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Корниенко готов уйти, если изменения в Конституцию не пройдут?
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09.02.2021 19:16 Відповісти
треба ще убрати із статті 10 особливий статус узкого язьіка.
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10.02.2021 01:07 Відповісти
Правильно,кромсай Украину на кибуцы,путин и фигурант преступных липецких инвестиций вас похвалят.
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09.02.2021 19:16 Відповісти
Липецк болью отзивается в твоем сердце?
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09.02.2021 19:19 Відповісти
Інагда міня пасєщяют странниє мислі…

Корниенко: на повестке дня - изменения в Конституцию для децентрализации - Цензор.НЕТ 4853
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09.02.2021 19:27 Відповісти
Вот, вроде и ник придумал с итальянскими нотками а руцкий дух все равно у него чувствуется... вот ничем его не перебьешь!
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09.02.2021 19:21 Відповісти
Читай внимательно путинский шакалёнок.
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09.02.2021 19:37 Відповісти
в очке у него отзывается
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09.02.2021 21:46 Відповісти
За 30 лет независимости не было ни одного президента, который не надругался бы над Конституцией...
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09.02.2021 19:16 Відповісти
кравчук.
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09.02.2021 19:21 Відповісти
Если бы остался на второй срок, я думаю бы тоже менял...
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09.02.2021 19:23 Відповісти
Корниенко: на повестке дня - изменения в Конституцию для децентрализации - Цензор.НЕТ 3848 ему ее для начала принять надо было...только потом надругиваться
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09.02.2021 19:53 Відповісти
Згоден, те що він не порушував Конституцію, не його власне досягнення.
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10.02.2021 05:54 Відповісти
Знищують Україну в турборежимі.
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09.02.2021 19:16 Відповісти
Вам, зебілам, певен, ніхто не дасть Конституцію поплюжити! Ваш рівень - "корабельна сосна"!!
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09.02.2021 19:18 Відповісти
цікаво, що вони мають на увазі? Може легалізують так звані "отг"?
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09.02.2021 19:23 Відповісти
Зєлєнскій патріот
Корниенко: на повестке дня - изменения в Конституцию для децентрализации - Цензор.НЕТ 8233
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09.02.2021 19:25 Відповісти
спонсори війни
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09.02.2021 20:21 Відповісти
нарешті клоуни, навівши кругом порядок, взялися за Конституцію.
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09.02.2021 19:43 Відповісти
.. ой ДІТВОРА .. таки бехнулось .. воно "думає" що цей СРАЧ їм просто зійде .. Боже шо творить Твоє любиме плем"я .. ?
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09.02.2021 19:54 Відповісти
А Порошенко не вносил изменения? А как же проводили децентрализацию? И шли хорошие отзывы с мест. А этим чего не хватает? Точно подлянку готовят типа федерализации, сепаратисты малоросские.
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09.02.2021 20:34 Відповісти
ну по кусочкам же легче путлеру забирать Украину , если целиком не получается ...
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09.02.2021 20:50 Відповісти
Той хто сидить по вуха в лайні запаху не відчуває. Це китайське прислів'я і наше життя при тупому хабадному олігархаті. Наркота, примітивне с/г виробництво і вивіз сировини ось і всі реформи.
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10.02.2021 06:32 Відповісти
Этому тупому алкашу надо бы напомнить, что во время войны Конституцию не меняют....а изменников расстреливают.
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10.02.2021 13:01 Відповісти
 
 