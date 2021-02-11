Куба почала випускати власну вакцину проти COVID-19
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На Кубі випустили партію власної вакцини проти коронавірусу Soberana 02 об'ємом 150 тис. доз.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.
Ця вакцина лише готується до проходження третьої фази випробувань. Масове дослідження препарату почнеться в березні цього року, щеплення зроблять 42 тисячам пацієнтів.
Найближчим часом планують випустити таку ж кількість доз цієї вакцини.
На Кубі за період пандемії коронавірусу зафіксували 27 592 випадки захворювання, 216 людей померли.
Топ коментарі
+7 Тарас Резниченко
показати весь коментар11.02.2021 08:49
+6 Сергей Пичка
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+6 Wendeplattendrehstahl Lölik
показати весь коментар11.02.2021 01:54
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и забирай свой сахар
куба хрущёва уж столько лет нет
куба-пошла ты на@уй
Это значит, что многие российские старики умерли (из-за локдаунов и не получения мед. помощи), чего и добивались соседи - это какое же облегчение бюджету, пенсий платить на 20% меньше.
А потім - випробовувати на людях.
Если б совецкие упыри создали хоть одну нормальную вакцину потив боевого вируса - даже не сомневайтесь, на следующий день бы применили вирус.
Хорошая будет "вакцина", забористая.