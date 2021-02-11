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Куба почала випускати власну вакцину проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Куба почала випускати власну вакцину проти COVID-19

На Кубі випустили партію власної вакцини проти коронавірусу Soberana 02 об'ємом 150 тис. доз.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

Ця вакцина лише готується до проходження третьої фази випробувань. Масове дослідження препарату почнеться в березні цього року, щеплення зроблять 42 тисячам пацієнтів.

Найближчим часом планують випустити таку ж кількість доз цієї вакцини.

На Кубі за період пандемії коронавірусу зафіксували 27 592 випадки захворювання, 216 людей померли.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Этот урод наверно даже не знает, сколько детей после Чернобыля там на ноги поставили и как Украина по скотски себя повела в последствии.
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11.02.2021 08:49
+6
....вошла на рынок прачечная русской вакцины?) разумно....хотя и кубинские айболиты не пасут задних
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11.02.2021 01:41
+6
куба верни наш хлеб
и забирай свой сахар
куба хрущёва уж столько лет нет
куба-пошла ты на@уй
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11.02.2021 01:54
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....вошла на рынок прачечная русской вакцины?) разумно....хотя и кубинские айболиты не пасут задних
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11.02.2021 01:41 Відповісти
может просто с плазмы крови по заветам Пастера или кто там был. всяческие векторные и днк конечно вряд ли. но по - старинке - почему б и нет? это у нас привыкли ждать, пилить и верить в светлое будущее. а Куба все-таки "боролась" с проклятыми капиталистами еще очень недавно.
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11.02.2021 02:13 Відповісти
Кубінська вакцина має назву "Спутник 6".
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11.02.2021 08:48 Відповісти
На Кубе медицина выше чем на Украине в разы , как и в Индии фармацевтика. . Поинтересуйся Шариков . У нас зелень даже и не попыталась сделать вакцину .Мы пасем задних во всех сферах жизни ,из таких ********** как ты. . Сомалийских пиратов уже прививают .Африка с прививками.
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11.02.2021 09:22 Відповісти
Шаріков цети проросійский ватник, бо комуняцькі режими ніколи не були прогресивними, як країна в які дозволили у 2008 році користуватись мобільними телефонами може мати прогресивну медецину.
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11.02.2021 13:23 Відповісти
куба верни наш хлеб
и забирай свой сахар
куба хрущёва уж столько лет нет
куба-пошла ты на@уй
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11.02.2021 01:54 Відповісти
может ты сам пойдешь, куда подальше?
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11.02.2021 08:23 Відповісти
Этот урод наверно даже не знает, сколько детей после Чернобыля там на ноги поставили и как Украина по скотски себя повела в последствии.
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11.02.2021 08:49 Відповісти
Скорее делайте вакцину - а то у всех само-собой пройдёт ! (с) Куба начала выпускать собственную вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2945
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11.02.2021 01:54 Відповісти
пока не объявят что прошло, не пройдёт Куба почала випускати власну вакцину проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3732
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11.02.2021 09:47 Відповісти
І на підході вакцини Soberana 01 (теж інститут Фінлі) й Mambisa ,Abdala в центрі генної інжинерії й біотехнологій.
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11.02.2021 02:25 Відповісти
Украине тоже нужно разработать вакцину с результативностью 90%.
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11.02.2021 02:38 Відповісти
деньги уже на асфальт потратили
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11.02.2021 06:47 Відповісти
Нет, у соседей пока результаты получше: на 20% смертность повысилась у соседей за этот год.
Это значит, что многие российские старики умерли (из-за локдаунов и не получения мед. помощи), чего и добивались соседи - это какое же облегчение бюджету, пенсий платить на 20% меньше.
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11.02.2021 10:07 Відповісти
Всі кинулися вакцинки клепати ...
А потім - випробовувати на людях.
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11.02.2021 02:42 Відповісти
На Кубе сильная медицина и фармацевтика, ничего удивительного.
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11.02.2021 04:45 Відповісти
ДА! И она называется"Лайка"! Или "Стрелка"? Куба начала выпускать собственную вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6799
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11.02.2021 06:32 Відповісти
вакцина с запахом кубинской сигары)))
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11.02.2021 07:45 Відповісти
Это Фидель Кастро с того Света придумал...кубинский концлагерь круто Мавзолейного...,куда там Омерике... Куба начала выпускать собственную вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2649 и клинике Шарите ГитлераКуба начала выпускать собственную вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2649
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11.02.2021 07:49 Відповісти
У нас чуть не в каждом крупном городе есть какая-нибудь "биофабрика" или что-то в этом роде. При союзе наверняка клепали и боевые вирусы, и вакцины от них. Теперь-то что не дает?! Ручки из жопки, деньги растащили или из кремля не велено?
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11.02.2021 08:37 Відповісти
Вирусы - да, вакцины - нет.
Если б совецкие упыри создали хоть одну нормальную вакцину потив боевого вируса - даже не сомневайтесь, на следующий день бы применили вирус.
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11.02.2021 09:21 Відповісти
а Украина вместо того чтобы разработать свою вакцину,обеспечить ею своих граждан да еще потом продавать ее другим и заработать на этом большие деньги сидит с протянутой рукой и просит чтобы ей дали остатки своих поставок Польша и другие... все просрали и разворовали...
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11.02.2021 08:49 Відповісти
Так зеля ведь не так давно рассказывал о прорыной вакцине, котрой нет ни у кого в мире. И походу он оказался прав, ее точно ни у кого в мире не оказалось.Бггг
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11.02.2021 10:09 Відповісти
Ром в новой бутылке?
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11.02.2021 08:52 Відповісти
Каюсь, но я тоже так подумал.
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11.02.2021 09:15 Відповісти
Нет, думаю, что на основе колумбийского кокаина, он через Венесуэлу на Кубу идет, а оттуда в США (за счет чего Куба и живет, а иначе ее режим давно бы преставился).
Хорошая будет "вакцина", забористая.
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11.02.2021 10:06 Відповісти
Ты сейчас раскрываешь етхнологический процесс от второго производителя с Кубы. Не надо так)))))
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11.02.2021 11:16 Відповісти
То есть даже Куба, страна победившего социализма смогла?
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11.02.2021 10:08 Відповісти
ну не знаю. Напевно безпечніше добровільно захворіти короновірусом, ніж вколоти собі кубинську вакцину
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11.02.2021 15:31 Відповісти
 
 