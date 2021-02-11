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Куба начала выпускать собственную вакцину от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Куба начала выпускать собственную вакцину от COVID-19

На Кубе выпустили партию собственной вакцины от коронавируса Soberana 02 объемом 150 тыс. доз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Эта вакцина только готовится к прохождению третьей фазы испытаний. Массовое исследование препарата начнется в марте этого года, прививки сделают 42 тысячам пациентов.

В ближайшее время планируют выпустить такое же количество доз этой вакцины.

На Кубе за период пандемии коронавируса зафиксировали 27 592 случая заражения, 216 человек скончались.

Также на Цензор.НЕТ: Российскую вакцину "Спутник V" запретили регистрировать в Украине, - Кабмин

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Этот урод наверно даже не знает, сколько детей после Чернобыля там на ноги поставили и как Украина по скотски себя повела в последствии.
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11.02.2021 08:49
+6
....вошла на рынок прачечная русской вакцины?) разумно....хотя и кубинские айболиты не пасут задних
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11.02.2021 01:41
+6
куба верни наш хлеб
и забирай свой сахар
куба хрущёва уж столько лет нет
куба-пошла ты на@уй
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11.02.2021 01:54
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....вошла на рынок прачечная русской вакцины?) разумно....хотя и кубинские айболиты не пасут задних
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11.02.2021 01:41 Ответить
может просто с плазмы крови по заветам Пастера или кто там был. всяческие векторные и днк конечно вряд ли. но по - старинке - почему б и нет? это у нас привыкли ждать, пилить и верить в светлое будущее. а Куба все-таки "боролась" с проклятыми капиталистами еще очень недавно.
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11.02.2021 02:13 Ответить
Кубінська вакцина має назву "Спутник 6".
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11.02.2021 08:48 Ответить
На Кубе медицина выше чем на Украине в разы , как и в Индии фармацевтика. . Поинтересуйся Шариков . У нас зелень даже и не попыталась сделать вакцину .Мы пасем задних во всех сферах жизни ,из таких ********** как ты. . Сомалийских пиратов уже прививают .Африка с прививками.
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11.02.2021 09:22 Ответить
Шаріков цети проросійский ватник, бо комуняцькі режими ніколи не були прогресивними, як країна в які дозволили у 2008 році користуватись мобільними телефонами може мати прогресивну медецину.
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11.02.2021 13:23 Ответить
куба верни наш хлеб
и забирай свой сахар
куба хрущёва уж столько лет нет
куба-пошла ты на@уй
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11.02.2021 01:54 Ответить
может ты сам пойдешь, куда подальше?
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11.02.2021 08:23 Ответить
Этот урод наверно даже не знает, сколько детей после Чернобыля там на ноги поставили и как Украина по скотски себя повела в последствии.
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11.02.2021 08:49 Ответить
Скорее делайте вакцину - а то у всех само-собой пройдёт ! (с) Куба начала выпускать собственную вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2945
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11.02.2021 01:54 Ответить
пока не объявят что прошло, не пройдёт Куба почала випускати власну вакцину проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3732
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11.02.2021 09:47 Ответить
І на підході вакцини Soberana 01 (теж інститут Фінлі) й Mambisa ,Abdala в центрі генної інжинерії й біотехнологій.
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11.02.2021 02:25 Ответить
Украине тоже нужно разработать вакцину с результативностью 90%.
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11.02.2021 02:38 Ответить
деньги уже на асфальт потратили
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11.02.2021 06:47 Ответить
Нет, у соседей пока результаты получше: на 20% смертность повысилась у соседей за этот год.
Это значит, что многие российские старики умерли (из-за локдаунов и не получения мед. помощи), чего и добивались соседи - это какое же облегчение бюджету, пенсий платить на 20% меньше.
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11.02.2021 10:07 Ответить
Всі кинулися вакцинки клепати ...
А потім - випробовувати на людях.
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11.02.2021 02:42 Ответить
На Кубе сильная медицина и фармацевтика, ничего удивительного.
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11.02.2021 04:45 Ответить
ДА! И она называется"Лайка"! Или "Стрелка"? Куба начала выпускать собственную вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6799
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11.02.2021 06:32 Ответить
вакцина с запахом кубинской сигары)))
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11.02.2021 07:45 Ответить
Это Фидель Кастро с того Света придумал...кубинский концлагерь круто Мавзолейного...,куда там Омерике... Куба начала выпускать собственную вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2649 и клинике Шарите ГитлераКуба начала выпускать собственную вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2649
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11.02.2021 07:49 Ответить
У нас чуть не в каждом крупном городе есть какая-нибудь "биофабрика" или что-то в этом роде. При союзе наверняка клепали и боевые вирусы, и вакцины от них. Теперь-то что не дает?! Ручки из жопки, деньги растащили или из кремля не велено?
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11.02.2021 08:37 Ответить
Вирусы - да, вакцины - нет.
Если б совецкие упыри создали хоть одну нормальную вакцину потив боевого вируса - даже не сомневайтесь, на следующий день бы применили вирус.
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11.02.2021 09:21 Ответить
а Украина вместо того чтобы разработать свою вакцину,обеспечить ею своих граждан да еще потом продавать ее другим и заработать на этом большие деньги сидит с протянутой рукой и просит чтобы ей дали остатки своих поставок Польша и другие... все просрали и разворовали...
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11.02.2021 08:49 Ответить
Так зеля ведь не так давно рассказывал о прорыной вакцине, котрой нет ни у кого в мире. И походу он оказался прав, ее точно ни у кого в мире не оказалось.Бггг
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11.02.2021 10:09 Ответить
Ром в новой бутылке?
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11.02.2021 08:52 Ответить
Каюсь, но я тоже так подумал.
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11.02.2021 09:15 Ответить
Нет, думаю, что на основе колумбийского кокаина, он через Венесуэлу на Кубу идет, а оттуда в США (за счет чего Куба и живет, а иначе ее режим давно бы преставился).
Хорошая будет "вакцина", забористая.
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11.02.2021 10:06 Ответить
Ты сейчас раскрываешь етхнологический процесс от второго производителя с Кубы. Не надо так)))))
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11.02.2021 11:16 Ответить
То есть даже Куба, страна победившего социализма смогла?
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11.02.2021 10:08 Ответить
ну не знаю. Напевно безпечніше добровільно захворіти короновірусом, ніж вколоти собі кубинську вакцину
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11.02.2021 15:31 Ответить
 
 