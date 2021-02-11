Куба начала выпускать собственную вакцину от COVID-19
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На Кубе выпустили партию собственной вакцины от коронавируса Soberana 02 объемом 150 тыс. доз.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Эта вакцина только готовится к прохождению третьей фазы испытаний. Массовое исследование препарата начнется в марте этого года, прививки сделают 42 тысячам пациентов.
В ближайшее время планируют выпустить такое же количество доз этой вакцины.
На Кубе за период пандемии коронавируса зафиксировали 27 592 случая заражения, 216 человек скончались.
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Топ комментарии
+7 Тарас Резниченко
показать весь комментарий11.02.2021 08:49
+6 Сергей Пичка
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+6 Wendeplattendrehstahl Lölik
показать весь комментарий11.02.2021 01:54
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и забирай свой сахар
куба хрущёва уж столько лет нет
куба-пошла ты на@уй
Это значит, что многие российские старики умерли (из-за локдаунов и не получения мед. помощи), чего и добивались соседи - это какое же облегчение бюджету, пенсий платить на 20% меньше.
А потім - випробовувати на людях.
Если б совецкие упыри создали хоть одну нормальную вакцину потив боевого вируса - даже не сомневайтесь, на следующий день бы применили вирус.
Хорошая будет "вакцина", забористая.