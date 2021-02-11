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Российскую вакцину "Спутник V" запретили регистрировать в Украине, - Кабмин

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Российскую вакцину

Правительство опубликовало постановление о запрете экстренной регистрации по ускоренной процедуре российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Постановление обнародование на официальном сайте правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработка и/или производство которых осуществлены в государстве, признанной Верховной Радой Украины государством- агрессором, запрещается", - сказано в постановлении.

Также на Цензор.НЕТ: Китайская Sinovac подала заявку на регистрацию в Украине своей вакцины от COVID-19

Напомним, в конце января парламент принял закон, позволяющий регистрировать вакцины от коронавируса по сокращенной процедуре - до завершения клинических исследований и при соблюдении определенных условий.

Ранее власти неоднократно заявляли, что украинцев не будут вакцинировать российским препаратом.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
Божечки!.. чем теперь вата уколется?!.. нет счастья в ватной жизни! Российскую вакцину "Спутник V" запретили регистрировать в Украине, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7754
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10.02.2021 21:30
+21
Гут. Хоч на це розуму вистачило ..
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10.02.2021 21:28
+18
У Росії різко зросла смертність в областях, де проходить вакцинація. Підозрюють Супутник V Российскую вакцину "Спутник V" запретили регистрировать в Украине, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8304 Так, смертність в РФ в грудні виросла на 63%. Всього за підсумками 2020 року порівняно з 2019 смертність зросла на 18%. У грудні було 94 070 додаткових смертей.
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10.02.2021 21:30
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Пшло вон отсюда, рашистское животное!
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11.02.2021 07:56 Ответить
молодец, хорошо ты само себе лишь о себе написало: "Пшло вон отсюда, рашистское животное!"
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11.02.2021 15:07 Ответить
104 млрд. долл. это весь товарооборот, в том числе с *********** 7 млрд.
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11.02.2021 08:55 Ответить
согласен. тоже немало, плюс более мильйона заробитчан в рф.
короче, дружба и сотрудничство. а вакцину низзя.
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11.02.2021 15:10 Ответить
Пшло вон отсюда. рашистское животное!
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11.02.2021 07:56 Ответить
також потрібно заборонити в Україні московію і все, що зв'язано з нею! Дип. відносини, будь-який транзит і ввіз товарів, людей...
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11.02.2021 09:47 Ответить
Электричество с газом из России значит можно, картоху можно, нефть можно, все можно, кроме того, что (уже известно точно, Ланцет писал) может спасти жизни украинцев. На кого правительство интересно работает?
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11.02.2021 10:19 Ответить
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