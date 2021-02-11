Российскую вакцину "Спутник V" запретили регистрировать в Украине, - Кабмин

Правительство опубликовало постановление о запрете экстренной регистрации по ускоренной процедуре российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Постановление обнародование на официальном сайте правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработка и/или производство которых осуществлены в государстве, признанной Верховной Радой Украины государством- агрессором, запрещается", - сказано в постановлении.

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Напомним, в конце января парламент принял закон, позволяющий регистрировать вакцины от коронавируса по сокращенной процедуре - до завершения клинических исследований и при соблюдении определенных условий.

Ранее власти неоднократно заявляли, что украинцев не будут вакцинировать российским препаратом.