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Російську вакцину "Спутник V" заборонили реєструвати в Україні, - Кабмін

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Російську вакцину

Уряд опублікував постанову про заборону екстреної реєстрації за прискореною процедурою російської вакцини проти COVID-19 "Спутник V".

Постанову оприлюднено на офіційному сайті уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов'язання для екстреного медичного застосування, розробка та/або виробництво яких здійснено в державі, визнаній Верховною Радою України державою агресором, забороняється", - сказано в постанові.

Нагадаємо, наприкінці січня парламент ухвалив закон, що дозволяє реєструвати вакцини проти коронавірусу за скороченою процедурою - до завершення клінічних досліджень і за дотримання певних умов.

Раніше влада неодноразово заявляла, що українців не вакцинуватимуть російським препаратом.

Читайте також: Росія використовує свою COVID-вакцину Sputnik V для політичного впливу на Донбас і Європу, - Шмигаль
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Топ коментарі
+26
Божечки!.. чем теперь вата уколется?!.. нет счастья в ватной жизни! Российскую вакцину "Спутник V" запретили регистрировать в Украине, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7754
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10.02.2021 21:30
+21
Гут. Хоч на це розуму вистачило ..
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10.02.2021 21:28
+18
У Росії різко зросла смертність в областях, де проходить вакцинація. Підозрюють Супутник V Российскую вакцину "Спутник V" запретили регистрировать в Украине, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8304 Так, смертність в РФ в грудні виросла на 63%. Всього за підсумками 2020 року порівняно з 2019 смертність зросла на 18%. У грудні було 94 070 додаткових смертей.
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10.02.2021 21:30
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Пшло вон отсюда, рашистское животное!
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11.02.2021 07:56 Відповісти
молодец, хорошо ты само себе лишь о себе написало: "Пшло вон отсюда, рашистское животное!"
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11.02.2021 15:07 Відповісти
104 млрд. долл. это весь товарооборот, в том числе с *********** 7 млрд.
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11.02.2021 08:55 Відповісти
согласен. тоже немало, плюс более мильйона заробитчан в рф.
короче, дружба и сотрудничство. а вакцину низзя.
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11.02.2021 15:10 Відповісти
Пшло вон отсюда. рашистское животное!
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11.02.2021 07:56 Відповісти
також потрібно заборонити в Україні московію і все, що зв'язано з нею! Дип. відносини, будь-який транзит і ввіз товарів, людей...
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11.02.2021 09:47 Відповісти
Электричество с газом из России значит можно, картоху можно, нефть можно, все можно, кроме того, что (уже известно точно, Ланцет писал) может спасти жизни украинцев. На кого правительство интересно работает?
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11.02.2021 10:19 Відповісти
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