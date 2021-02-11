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Через негоду у двох областях України знеструмлено 12 населених пунктів, - ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Через мокрий сніг, дощ та пориви вітру станом на ранок четверга в Україні залишаються знеструмленими 12 населених пунктів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України, вранці 11 лютого все ще знеструмленими залишаються 12 населених пунктів у двох областях України.
"Станом на 7 год. 11 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 12 населених пунктів у 2 областях, а саме: Закарпатська - 10 і Чернівецька - 2", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ДСНС.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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показати весь коментар11.02.2021 09:05 Відповісти Мені подобається 0
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