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Новини Політика України
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Європарламент (340) Стефанішина Ольга віцепрем'єр (98)

Доповідь Європарламенту свідчить, що Євросоюз очікує поглиблення інтеграції з Україною, - віцепрем'єрка Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Доповідь Європарламенту свідчить, що Євросоюз очікує поглиблення інтеграції з Україною, - віцепрем'єрка Стефанішина

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина прокоментувала доповідь Європарламенту щодо імплементації Угоди про асоціацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Доповідь Європарламенту є черговим свідченням, що глибша інтеграція України з ЄС не є одностороннім запитом з Києва. Це запит, який підтримують наші європейські партнери. Ми "зшиваємо" Україну з ЄС сектор за сектором, аж доки Україна стане повноправним членом Євросоюзу. Виконавши Угоду про асоціацію на 53%, ми пройшли частину цього шляху. З-поміж того, ми вже готові підписати Угоду про "відкрите небо", виконали зобов’язання для укладання "промислового безвізу" з ЄС у трьох секторах, а також готові разом з ЄС розвивати флагманські ініціативи - Цифровий ринок та Європейський зелений курс", - йдеться в повідомленні.

За словами Стефанішиної, ключовим залишається питання належного завершення розпочатих реформ, зокрема, у сферах верховенства права, належного управління та боротьби з корупцією.

Читайте: Рекомендації Європарламенту щодо реформ будуть враховані. Доповідь свідчить про потужну підтримку з поглиблення інтеграції України з ЄС, - МЗС

"Європарламент відзначив прогрес, досягнутий Україною у виконанні Угоди про асоціацію, зокрема у галузі сільського господарства, енергетики, банківської справи, децентралізації, цифрової економіки, навколишнього середовища та виборчих процедур. Європарламентарі також привітали впровадження реформ, які призвели до дерегуляції економіки, більшої прозорості державних фінансів та вдосконалення нормативних актів", - підкреслила віцепрем'єрка.

Раніше повідомлялося, що Європарламент закликає розробити механізм для моніторингу реалізації реформ в Україні.

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Топ коментарі
+3
Им ссы в глаза у них Божья росса
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11.02.2021 12:02
+2
Их назвали казнокрадами и коррупционерами,а они нам переводят,что это якобы знак ожидания какого то углубления,квартальный треш какой то.
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11.02.2021 12:05
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Углуубление озабоченныеэ, Шит, я не учился на доктора, жаль(
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11.02.2021 12:01 Відповісти
будет безумно тяжело - как и Прибалтике было и всем странам Восточной Европы - но по другому не как
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11.02.2021 12:02 Відповісти
Им ссы в глаза у них Божья росса
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11.02.2021 12:02 Відповісти
По словам Стефанишиной, ключевым остается вопрос надлежащего завершения начатых реформ, в частности в, сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией.- без выполнения ключевых вопросов на которые указал ЕС остальные "достижения" не имеют никакого значения
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11.02.2021 12:04 Відповісти
Их назвали казнокрадами и коррупционерами,а они нам переводят,что это якобы знак ожидания какого то углубления,квартальный треш какой то.
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11.02.2021 12:05 Відповісти
доклад Европарламента по имплементации свидетельствует что вас зеленых недоумков послали накуйю.....
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11.02.2021 12:33 Відповісти
"
Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС из-за высокого уровня коррупции" Ага... То це вони так "углубляються"...
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11.02.2021 12:47 Відповісти
Ожидать то он ожидает, но, похоже, терпение у него заканчивается...
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11.02.2021 12:51 Відповісти
11.02.21 12:06 Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС из-за высокого уровня коррупции, - доклад



Наркоманы из СН вобще способны воспринимать хоть как-то реальность?
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11.02.2021 15:40 Відповісти
 
 