Доповідь Європарламенту свідчить, що Євросоюз очікує поглиблення інтеграції з Україною, - віцепрем'єрка Стефанішина

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина прокоментувала доповідь Європарламенту щодо імплементації Угоди про асоціацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Доповідь Європарламенту є черговим свідченням, що глибша інтеграція України з ЄС не є одностороннім запитом з Києва. Це запит, який підтримують наші європейські партнери. Ми "зшиваємо" Україну з ЄС сектор за сектором, аж доки Україна стане повноправним членом Євросоюзу. Виконавши Угоду про асоціацію на 53%, ми пройшли частину цього шляху. З-поміж того, ми вже готові підписати Угоду про "відкрите небо", виконали зобов’язання для укладання "промислового безвізу" з ЄС у трьох секторах, а також готові разом з ЄС розвивати флагманські ініціативи - Цифровий ринок та Європейський зелений курс", - йдеться в повідомленні.

За словами Стефанішиної, ключовим залишається питання належного завершення розпочатих реформ, зокрема, у сферах верховенства права, належного управління та боротьби з корупцією.

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"Європарламент відзначив прогрес, досягнутий Україною у виконанні Угоди про асоціацію, зокрема у галузі сільського господарства, енергетики, банківської справи, децентралізації, цифрової економіки, навколишнього середовища та виборчих процедур. Європарламентарі також привітали впровадження реформ, які призвели до дерегуляції економіки, більшої прозорості державних фінансів та вдосконалення нормативних актів", - підкреслила віцепрем'єрка.

Раніше повідомлялося, що Європарламент закликає розробити механізм для моніторингу реалізації реформ в Україні.