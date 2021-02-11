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Новости Политика Украины
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Доклад Европарламента свидетельствует, что Евросоюз ожидает углубления интеграции с Украиной, - вице-премьер Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Доклад Европарламента свидетельствует, что Евросоюз ожидает углубления интеграции с Украиной, - вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер Ольга Стефанишина прокомментировала доклад Европарламента по имплементации Соглашения об ассоциации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Доклад Европарламента является очередным свидетельством того, что глубокая интеграция Украины с ЕС не является односторонним запросом из Киева. Это запрос, который поддерживают наши европейские партнеры. Мы "сшиваем" Украину с ЕС сектор за сектором, пока Украина станет полноправным членом Евросоюза. Выполнив Соглашение об ассоциации на 53%, мы прошли часть этого пути. Мы уже готовы подписать Соглашение об "открытом небе", выполнили обязательства для заключения "промышленного безвиза" с ЕС в трех секторах, а также готовы вместе с ЕС развивать флагманские инициативы - Цифровой рынок и Европейский зеленый курс", - говорится в сообщении.

По словам Стефанишиной, ключевым остается вопрос надлежащего завершения начатых реформ, в частности в, сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией.

"Европарламент отметил прогресс, достигнутый Украиной в выполнении Соглашения об ассоциации, в частности, в области сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур. Европарламентарии также приветствовали реформы, которые привели к дерегуляции экономики, большей прозрачности государственных финансов и совершенствование нормативных актов", - подчеркнула вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Европарламент призывает разработать механизм для мониторинга реализации реформ в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронакризис показал важность партнерства Украины с ЕС и НАТО, - Стефанишина

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Топ комментарии
+3
Им ссы в глаза у них Божья росса
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11.02.2021 12:02
+2
Их назвали казнокрадами и коррупционерами,а они нам переводят,что это якобы знак ожидания какого то углубления,квартальный треш какой то.
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11.02.2021 12:05
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Углуубление озабоченныеэ, Шит, я не учился на доктора, жаль(
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11.02.2021 12:01 Ответить
будет безумно тяжело - как и Прибалтике было и всем странам Восточной Европы - но по другому не как
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11.02.2021 12:02 Ответить
Им ссы в глаза у них Божья росса
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11.02.2021 12:02 Ответить
По словам Стефанишиной, ключевым остается вопрос надлежащего завершения начатых реформ, в частности в, сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией.- без выполнения ключевых вопросов на которые указал ЕС остальные "достижения" не имеют никакого значения
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11.02.2021 12:04 Ответить
Их назвали казнокрадами и коррупционерами,а они нам переводят,что это якобы знак ожидания какого то углубления,квартальный треш какой то.
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11.02.2021 12:05 Ответить
доклад Европарламента по имплементации свидетельствует что вас зеленых недоумков послали накуйю.....
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11.02.2021 12:33 Ответить
"
Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС из-за высокого уровня коррупции" Ага... То це вони так "углубляються"...
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11.02.2021 12:47 Ответить
Ожидать то он ожидает, но, похоже, терпение у него заканчивается...
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11.02.2021 12:51 Ответить
11.02.21 12:06 Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС из-за высокого уровня коррупции, - доклад



Наркоманы из СН вобще способны воспринимать хоть как-то реальность?
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11.02.2021 15:40 Ответить
 
 