Доклад Европарламента свидетельствует, что Евросоюз ожидает углубления интеграции с Украиной, - вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер Ольга Стефанишина прокомментировала доклад Европарламента по имплементации Соглашения об ассоциации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Доклад Европарламента является очередным свидетельством того, что глубокая интеграция Украины с ЕС не является односторонним запросом из Киева. Это запрос, который поддерживают наши европейские партнеры. Мы "сшиваем" Украину с ЕС сектор за сектором, пока Украина станет полноправным членом Евросоюза. Выполнив Соглашение об ассоциации на 53%, мы прошли часть этого пути. Мы уже готовы подписать Соглашение об "открытом небе", выполнили обязательства для заключения "промышленного безвиза" с ЕС в трех секторах, а также готовы вместе с ЕС развивать флагманские инициативы - Цифровой рынок и Европейский зеленый курс", - говорится в сообщении.

По словам Стефанишиной, ключевым остается вопрос надлежащего завершения начатых реформ, в частности в, сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией.

"Европарламент отметил прогресс, достигнутый Украиной в выполнении Соглашения об ассоциации, в частности, в области сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур. Европарламентарии также приветствовали реформы, которые привели к дерегуляции экономики, большей прозрачности государственных финансов и совершенствование нормативных актов", - подчеркнула вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Европарламент призывает разработать механизм для мониторинга реализации реформ в Украине.

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