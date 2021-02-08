Коронакризис показал важность партнерства Украины с ЕС и НАТО, - Стефанишина

Коронакризис показал важность партнерства Украины с ЕС и НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" сегодня в Киеве.

По ее словам, если бы Украина была членом Евросоюза, то стала бы участницей глобальных инициатив и имела бы доступ к вакцинам вместе с другими странами ЕС.

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"Это еще одна причина, почему нужно ускорить евроинтеграционные процессы - чтобы стать полноценной частью цивилизованного мира. Чтобы не только бороться каждый день для себя за это право, а пользоваться его преимуществами", - отметила Стефанишина.

Кроме того, вице-премьер добавила, что вакцинация - вопрос национальной безопасности для Украины в 2021 году.

"Мы высоко ценим не только поддержку ЕС, которая была и остается существенной с первого дня, мы также ценим честность и открытость нашего партнерства с другими странами. Пандемия показала, что никто не может противостоять подобным угрозам один, а выгоду от скоординированных усилий ЕС и НАТО получают не только государства-члены, но и партнеры. Взаимодействие с международными партнерами наглядно показывает, насколько глубоко мы все интегрированные, насколько ценными для нас является общий рынок, свободное движение товаров, свобода передвижения, контакты между людьми ", - сказала Стефанишина.

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Вице-премьер-министр также отметила, что сегодня система здравоохранения становится частью критической инфраструктуры. Сама же система и безопасность каждого гражданина зависит от уровня устойчивости, который выстраивают государства. ЕС, США и НАТО сегодня уделяют большое внимание вопросам устойчивости, государственного управления, государственных систем, что также является приоритетом и для Украины.