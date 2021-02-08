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Коронакризис показал важность партнерства Украины с ЕС и НАТО, - Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Коронакризис показал важность партнерства Украины с ЕС и НАТО, - Стефанишина

Коронакризис показал важность партнерства Украины с ЕС и НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" сегодня в Киеве.

По ее словам, если бы Украина была членом Евросоюза, то стала бы участницей глобальных инициатив и имела бы доступ к вакцинам вместе с другими странами ЕС.

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"Это еще одна причина, почему нужно ускорить евроинтеграционные процессы - чтобы стать полноценной частью цивилизованного мира. Чтобы не только бороться каждый день для себя за это право, а пользоваться его преимуществами", - отметила Стефанишина.

Кроме того, вице-премьер добавила, что вакцинация - вопрос национальной безопасности для Украины в 2021 году.

"Мы высоко ценим не только поддержку ЕС, которая была и остается существенной с первого дня, мы также ценим честность и открытость нашего партнерства с другими странами. Пандемия показала, что никто не может противостоять подобным угрозам один, а выгоду от скоординированных усилий ЕС и НАТО получают не только государства-члены, но и партнеры. Взаимодействие с международными партнерами наглядно показывает, насколько глубоко мы все интегрированные, насколько ценными для нас является общий рынок, свободное движение товаров, свобода передвижения, контакты между людьми ", - сказала Стефанишина.

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Вице-премьер-министр также отметила, что сегодня система здравоохранения становится частью критической инфраструктуры. Сама же система и безопасность каждого гражданина зависит от уровня устойчивости, который выстраивают государства. ЕС, США и НАТО сегодня уделяют большое внимание вопросам устойчивости, государственного управления, государственных систем, что также является приоритетом и для Украины.
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Топ комментарии
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И где берём такую забористую траву ? Коронакризис показал важность партнерства Украины с ЕС и НАТО, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 8559
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08.02.2021 15:50
+2
Зеленский САМ завалил сотрудничество с НАТО.. Все подробности... // Тарас Чорновил / АннексияНЕТ

https://www.youtube.com/watch?v=cWN_EBhrhCU
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08.02.2021 15:57
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Правила форума Совет форумчан
ну так может она мячик через садовый шланг втянуть сумеет, если постарается, не пропадать же таланту
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08.02.2021 16:10 Ответить
И где берём такую забористую траву ? Коронакризис показал важность партнерства Украины с ЕС и НАТО, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 8559
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08.02.2021 15:50 Ответить
Зеленский САМ завалил сотрудничество с НАТО.. Все подробности... // Тарас Чорновил / АннексияНЕТ

https://www.youtube.com/watch?v=cWN_EBhrhCU
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08.02.2021 15:57 Ответить
Tсли бы Уляна Супрун не начала в 2015 году сотрудничество с Сovax, сейчас стараниями зеленых дегенератов выбор был бы только между китайчатиной и москалятиной.
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08.02.2021 15:57 Ответить
Коронавирус показал лишь полную ссученость марионеток из ЗЕвласти.
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08.02.2021 15:58 Ответить
Польша и Швеция готовятся к реальной войне с Мавзолейным быдлом.А Швеция выпустила 5 видеофильмов как вести себя во время возможной оккупации...
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08.02.2021 16:01 Ответить
довольно смешной ролик от Шведов.
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08.02.2021 18:13 Ответить
Финляндия советское дерьмо победила ТРИЖДЫ..в 1939 году...в 1941 году...и в 1944 году...
Марк Солонин....
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08.02.2021 16:04 Ответить
и лишилась выхода к северному ледовитому океану.
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08.02.2021 18:20 Ответить
Крысы Мавзолейные ...50 млн совков подохло от Гитлера..немцев подохло 8 млн..это тоже паБЕДА...???бараны пля.. Коронакриза показала важливість партнерства України з ЄС і НАТО, - Стефанішина - Цензор.НЕТ 3679
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08.02.2021 16:10 Ответить
Вашу паБЕДУ над Гитлером видно даже в дяревне Крюково...а бабы дровами топят дома свои...ни газа ни света в 2020 году...пабедители сраные..
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08.02.2021 16:12 Ответить
Кстати Марк Солонин стал блогером и страницу открыл в Ютьюбе...оформляйте подписку...
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08.02.2021 16:15 Ответить
 
 