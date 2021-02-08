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Коронакриза показала важливість партнерства України з ЄС і НАТО, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Коронакриза показала важливість партнерства України з ЄС і НАТО, - Стефанішина

Коронакриза показала важливість партнерства України з ЄС і НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це сказала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" сьогодні в Києві.

За її словами, якби Україна була членом Євросоюзу, то стала б учасницею глобальних ініціатив і мала б доступ до вакцин разом з іншими країнами ЄС.

"Це ще одна причина, чому треба прискорити євроінтеграційні процеси – щоб стати повноцінною частиною цивілізованого світу. Щоб не лише виборювати кожного дня собі це право, а користуватися його перевагами", – зазначила Стефанішина.

Крім того, віцепрем'єр додала, що вакцинація – питання національної безпеки для України у 2021 році.

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"Ми високо цінуємо не лише підтримку ЄС, яка була і залишається суттєвою з першого дня, ми також цінуємо чесність та відкритість нашого партнерства з іншими країнами. Пандемія засвідчила, що ніхто не може протистояти подібним загрозам наодинці, а вигоду від скоординованих зусиль ЄС і НАТО відчувають не лише держави-члени, а й партнери. Взаємодія з міжнародними партнерами наочно показує наскільки глибоко ми всі інтегровані, наскільки цінними для нас є спільний ринок, вільний рух товарів, свобода пересування, контакти між людьми", – сказала Стефанішина.

Віцепрем'єр-міністр також наголосила, що сьогодні система охорони здоров’я стає частиною критичної інфраструктури. Сама ж система і безпека кожного громадянина залежить від рівня стійкості, який вибудовують держави. ЄС, США і НАТО сьогодні приділяють велику увагу питанням стійкості, державного управління, державних систем, що також є пріоритетом і для України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
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И где берём такую забористую траву ? Коронакризис показал важность партнерства Украины с ЕС и НАТО, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 8559
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08.02.2021 15:50
+2
Зеленский САМ завалил сотрудничество с НАТО.. Все подробности... // Тарас Чорновил / АннексияНЕТ

https://www.youtube.com/watch?v=cWN_EBhrhCU
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08.02.2021 15:57
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ну так может она мячик через садовый шланг втянуть сумеет, если постарается, не пропадать же таланту
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08.02.2021 16:10 Відповісти
И где берём такую забористую траву ? Коронакризис показал важность партнерства Украины с ЕС и НАТО, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 8559
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08.02.2021 15:50 Відповісти
Зеленский САМ завалил сотрудничество с НАТО.. Все подробности... // Тарас Чорновил / АннексияНЕТ

https://www.youtube.com/watch?v=cWN_EBhrhCU
показати весь коментар
08.02.2021 15:57 Відповісти
Tсли бы Уляна Супрун не начала в 2015 году сотрудничество с Сovax, сейчас стараниями зеленых дегенератов выбор был бы только между китайчатиной и москалятиной.
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08.02.2021 15:57 Відповісти
Коронавирус показал лишь полную ссученость марионеток из ЗЕвласти.
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08.02.2021 15:58 Відповісти
Польша и Швеция готовятся к реальной войне с Мавзолейным быдлом.А Швеция выпустила 5 видеофильмов как вести себя во время возможной оккупации...
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08.02.2021 16:01 Відповісти
довольно смешной ролик от Шведов.
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08.02.2021 18:13 Відповісти
Финляндия советское дерьмо победила ТРИЖДЫ..в 1939 году...в 1941 году...и в 1944 году...
Марк Солонин....
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08.02.2021 16:04 Відповісти
и лишилась выхода к северному ледовитому океану.
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08.02.2021 18:20 Відповісти
Крысы Мавзолейные ...50 млн совков подохло от Гитлера..немцев подохло 8 млн..это тоже паБЕДА...???бараны пля.. Коронакриза показала важливість партнерства України з ЄС і НАТО, - Стефанішина - Цензор.НЕТ 3679
показати весь коментар
08.02.2021 16:10 Відповісти
Вашу паБЕДУ над Гитлером видно даже в дяревне Крюково...а бабы дровами топят дома свои...ни газа ни света в 2020 году...пабедители сраные..
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08.02.2021 16:12 Відповісти
Кстати Марк Солонин стал блогером и страницу открыл в Ютьюбе...оформляйте подписку...
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08.02.2021 16:15 Відповісти
 
 