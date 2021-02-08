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Сподіваємося наздогнати темпи вакцинації інших країн, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Сподіваємося наздогнати темпи вакцинації інших країн, - заступник голови ОП Тимошенко

Вакцини від коронавірусу будуть постійно надходити в Україну, починаючи з лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

"Є деякі моменти з підписанням контрактів і взагалі умов контрактів, за якими до нас буде заходити вакцина. Але хочу всіх заспокоїти: домовленість про те, що починаючи з лютого, у нас буде велика кількість вакцин - у березні, квітні й далі протягом року, - уже точно є. Як тільки прийдуть перші партії вакцин, всі про це дізнаються. Особливо будемо запрошувати співробітників ЗМІ, щоб усі побачили, що вакцина є, і почнемо перший етап вакцинації", - розповів заступник голови ОП.

У той же час Тимошенко заявив, що в Офісі Президента сподіваються "наздогнати темпи вакцинації інших країн".

"Не можемо підтвердити щодо 15 лютого, якщо міністр охорони здоров'я так говорить, може, так і буде. Як ви знаєте, була домовленість про постачання 100 тисяч вакцин Pfizer за програмою COVAX, але потім були проведені додаткові переговори з виробником безпосередньо, і ми отримаємо набагато більше вакцин вже в лютому. Я сподіваюся, ми наздоженемо темпи вакцинації інших країн", - додав Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформаційна кампанія з вакцинації почнеться за кілька днів до поставки препарату, - заступник голови ОП Тимошенко
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Топ коментарі
+3
Надеемся догнать темпы вакцинации других стран, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2435
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08.02.2021 15:16
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Африканских стран? Или каких?
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08.02.2021 15:09 Відповісти
Одни уже доганяли и переганяли. Печально закончили.
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08.02.2021 15:09 Відповісти
Та теперішні їх прямі нащадки!
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08.02.2021 15:11 Відповісти
Онучата тих, що не догнали. Хоч пробіжаться.😊
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08.02.2021 15:14 Відповісти
ну, как и Японию в автомобилестроении...
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08.02.2021 15:12 Відповісти
А доганялка у тебя не отломается? Догнать и перегнать, когда то я уже это слышал.
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08.02.2021 15:15 Відповісти
Надеемся догнать темпы вакцинации других стран, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2435
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08.02.2021 15:16 Відповісти
С такими прахвисианалами все возможно, даже на Солнце ночью слетать.🙂
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08.02.2021 15:17 Відповісти
а вот интересно... в странах где идёт вакцинация заметно снижение ковида?
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08.02.2021 15:17 Відповісти
«замглавы ОП Кирилл Тимошенко на "Украина 24"» - колеги-юзери, зверніть увагу, як поступово бубочкіні офісні отримують інформплощадку на рижемразівських аналах.
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08.02.2021 15:17 Відповісти
Догнать и перегнать Америку? Кто этого неуча консультирует. Что бы не опаздывать, надо во время все делать.
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08.02.2021 15:39 Відповісти
СРСР теж десятиліттями доганяла США - результат відомий.)
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08.02.2021 20:53 Відповісти
 
 