РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11784 посетителя онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
760 14
вакцина (3815) карантин (16730) Тимошенко_Кирилл (421) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Надеемся догнать темпы вакцинации других стран, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Надеемся догнать темпы вакцинации других стран, - замглавы ОП Тимошенко

Вакцины от коронавируса будут постоянно поступать в Украину, начиная с февраля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

"Есть некоторые моменты с подписанием контрактов и вообще условий контрактов, по которым к нам будет заходить вакцина. Но хочу всех успокоить: договоренность о том, что начиная с февраля, у нас будет большое количество вакцин - в марте, апреле и дальше на протяжении года, - уже точно есть. Как только придут первые партии вакцин, все об этом узнают. Особенно будем приглашать сотрудников СМИ, чтобы все увидели, что вакцина есть, и начнем первый этап вакцинации", - рассказал замглавы ОП.

В то же время Тимошенко заявил, что в Офисе Президента надеятся "догнать темпы вакцинации других стран".

"Не можем подтвердить насчет 15 февраля, если министр здравоохранения так говорит, может, так и будет. Как вы знаете, была договоренность о поставках 100 тысяч вакцин Pfizer по программе COVAX, но потом были проведены дополнительные переговоры с производителем напрямую, и мы получим намного больше вакцин уже в феврале. Я надеюсь, мы догоним темпы вакцинации других стран", - добавил Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информационная кампания по вакцинации начнется за несколько дней до поставки препарата, - замглавы ОП Тимошенко

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Надеемся догнать темпы вакцинации других стран, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2435
показать весь комментарий
08.02.2021 15:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Африканских стран? Или каких?
показать весь комментарий
08.02.2021 15:09 Ответить
Одни уже доганяли и переганяли. Печально закончили.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:09 Ответить
Та теперішні їх прямі нащадки!
показать весь комментарий
08.02.2021 15:11 Ответить
Онучата тих, що не догнали. Хоч пробіжаться.😊
показать весь комментарий
08.02.2021 15:14 Ответить
ну, как и Японию в автомобилестроении...
показать весь комментарий
08.02.2021 15:12 Ответить
А доганялка у тебя не отломается? Догнать и перегнать, когда то я уже это слышал.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:15 Ответить
Надеемся догнать темпы вакцинации других стран, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2435
показать весь комментарий
08.02.2021 15:16 Ответить
С такими прахвисианалами все возможно, даже на Солнце ночью слетать.🙂
показать весь комментарий
08.02.2021 15:17 Ответить
а вот интересно... в странах где идёт вакцинация заметно снижение ковида?
показать весь комментарий
08.02.2021 15:17 Ответить
«замглавы ОП Кирилл Тимошенко на "Украина 24"» - колеги-юзери, зверніть увагу, як поступово бубочкіні офісні отримують інформплощадку на рижемразівських аналах.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:17 Ответить
Догнать и перегнать Америку? Кто этого неуча консультирует. Что бы не опаздывать, надо во время все делать.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:39 Ответить
СРСР теж десятиліттями доганяла США - результат відомий.)
показать весь комментарий
08.02.2021 20:53 Ответить
 
 