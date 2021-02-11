У Раді допрацьовують законопроєкт про антикорупційну стратегію України

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики допрацьовує до другого читання законопроєкт №4135, який пропонує створити в Україні антикорупційну стратегію.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР, передає Цензор.НЕТ.

Документ пропонує затвердити антикорупційну стратегію на 2020-2025 роки, а також внести низку змін у закон "Про запобігання корупції".

Комітет підтримав повністю або частково низку поправок про те, що розгляд змін до стратегії відбувається із залученням Національного агентства із запобігання корупції.

Члени комітету визначили, що антикорупційна стратегія реалізовуватиметься через виконання програми під назвою "Державна антикорупційна програма щодо виконання антикорупційної стратегії". Останню розробляє НАЗК і затверджує Кабінет Міністрів на період дії стратегії (п'ять років), оскільки раніше нардепи вирішили відійти від ухвалення щорічних антикорупційних програм.

У законопроєкті передбачили також громадське обговорення державної програми та її узгодження з НАЗК. Також є можливість внесення змін до неї.

Однак сама Антикорупційна стратегія не потребує проведення громадського обговорення.

"На засіданні було затверджено поправку від комітету, яка передбачає, що координацію реалізації антикорупційних стратегій і програм здійснює НАЗК. При агентстві як консультативно-дорадчий орган створюється координаційна робоча група з питань антикорупційної політики", - зазначено в повідомленні.

Співголовами групи є глава НАЗК і міністр Кабінету Міністрів. Персональний склад затверджує уряд. Основне завдання цього органу - сприяння координації дій виконавчої влади щодо реалізації антикорстратегії, виконання заходів Програми з виконання цієї стратегії, підготовка пропозицій щодо державної антикорупційної політики, в тому числі щодо вдосконалення нормативно-правової бази.

Документ покладає персональну відповідальність за виконання заходів Антикорупційної програми на керівника (особа, яка виконує його обов'язки) суб'єкта, який є виконавцем заходів програми.

"НАЗК про результати виконання програми публічно інформує Кабінет Міністрів, а також подає звіт Верховній Раді в межах парламентських слухань", - йдеться в повідомленні.

Комітет продовжить роботу над законом на наступному засіданні.

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