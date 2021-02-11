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Львів (1274) освіта (554) школа (991)

Львівські садочки та школи припиняють навчання через негоду, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Львівські садочки та школи припиняють навчання через негоду, - міськрада

У Львові в п'ятницю, 12 лютого, через негоду навчальний процес у школах і дитсадках призупинять, проте в навчальних закладах працюватимуть чергові вчителі та вихователі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"Завтра в навчальних закладах Львова працюватимуть тільки чергові групи в садках і чергові класи в школах, а звичний очний навчальний процес проводитися не буде. Школи та садочки повинні бути відкриті, щоб батьки, у яких немає з ким залишити дітей, могли привести їх у навчальний заклад. Однак навчальний процес потрібно рекомендувати максимально проводити дистанційно, щоб мінімізувати кількість людей на вулицях", - сказав під час засідання штабу мер Львова.

Як повідомила начальник управління освіти Львова Зоряна Довганик, сьогодні, 11 лютого, 27 шкіл Львова проводять навчання дистанційно, в 32 - змішана форма навчання. 68 шкіл здійснюють очне навчання. Зараз у школах є приблизно 65% учнів.

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Переважно в навчальних закладах займаються діти початкової школи, яких немає з ким залишити вдома. Установи дошкільної освіти працюють всі, проте кількість присутніх дітей в садочках не більш ніж 30%.

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Топ коментарі
+2
Так Садовый же с лопатой наперевес бегал, прямо как ильич с бревном. Странно, что не помогло.
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11.02.2021 15:12
+1
Канадці в таку погоду збираються на пікнік.
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11.02.2021 15:16
+1
Львівські садочки та школи припиняють навчання через негоду, - міськрада - Цензор.НЕТ 9991
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11.02.2021 20:25
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Так Садовый же с лопатой наперевес бегал, прямо как ильич с бревном. Странно, что не помогло.
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11.02.2021 15:12 Відповісти
Нужно было не с лопатой бегать, а молиться, чтобы зиму отменили.
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11.02.2021 15:14 Відповісти
А, теперь понятно. Я уж было подумал, что катаклизм случился из-за недостатка кофейной гущи, которой планировали посыпать тротуары. Ну, теперь всё ясно.
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11.02.2021 15:19 Відповісти
Да хоть з куєм.
Є таке поняття - техніка на консервації. Багато грошей не просить, тільки площу займає. У Львові померло підприємств просто море. Є де техніку складувати, а не за копійки роздавати.

Знайти спеців, за ГАРНІ гроші, теж не проблема, більшість бідівникв в таки час стоїть.

А от де мізки Садовому знайти, не підкажу(
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11.02.2021 15:32 Відповісти
сорі, бУдівників
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11.02.2021 15:41 Відповісти
Львівські садочки та школи припиняють навчання через негоду, - міськрада - Цензор.НЕТ 9991
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11.02.2021 20:25 Відповісти
Канадці в таку погоду збираються на пікнік.
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11.02.2021 15:16 Відповісти
Небесная канцелярия в этом году капец... что творит..сейчас у меня +7..на завтра прогноз -24..это капец...
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11.02.2021 15:18 Відповісти
Фронтальная встреча циклона и антициклона всегда болеют сердечники и прочие болезные плохо переносят перепад температур...
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11.02.2021 15:20 Відповісти
везет западным львовчанам и другим вокруг но зп еще лето как всегда снеги тают постоянно гд -30и санки..((
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11.02.2021 15:56 Відповісти
Переведи.
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11.02.2021 16:12 Відповісти
 
 