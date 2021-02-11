Львівські садочки та школи припиняють навчання через негоду, - міськрада

У Львові в п'ятницю, 12 лютого, через негоду навчальний процес у школах і дитсадках призупинять, проте в навчальних закладах працюватимуть чергові вчителі та вихователі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"Завтра в навчальних закладах Львова працюватимуть тільки чергові групи в садках і чергові класи в школах, а звичний очний навчальний процес проводитися не буде. Школи та садочки повинні бути відкриті, щоб батьки, у яких немає з ким залишити дітей, могли привести їх у навчальний заклад. Однак навчальний процес потрібно рекомендувати максимально проводити дистанційно, щоб мінімізувати кількість людей на вулицях", - сказав під час засідання штабу мер Львова.

Як повідомила начальник управління освіти Львова Зоряна Довганик, сьогодні, 11 лютого, 27 шкіл Львова проводять навчання дистанційно, в 32 - змішана форма навчання. 68 шкіл здійснюють очне навчання. Зараз у школах є приблизно 65% учнів.

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Переважно в навчальних закладах займаються діти початкової школи, яких немає з ким залишити вдома. Установи дошкільної освіти працюють всі, проте кількість присутніх дітей в садочках не більш ніж 30%.