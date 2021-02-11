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Львовские садики и школы прекращают обучение из-за непогоды, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Общество

Львовские садики и школы прекращают обучение из-за непогоды, - горсовет

Во Львове в пятницу, 12 февраля, из-за непогоды учебный процесс в школах и детсадах приостановят, однако в учебных заведениях будут работать дежурные учителя и воспитатели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Завтра в учебных заведениях Львова будут работать только дежурные группы в садиках и дежурные классы в школах, а привычный очный учебный процесс проводиться не будет. Школы и садики должны быть открыты, чтобы родители, у которых не с кем оставить детей, могли привести их в учебное заведение. Однако учебный процесс нужно рекомендовать максимально проводить дистанционно, чтобы минимизировать количество людей на улицах", - сказал во время заседания штаба мэр Львова.

Как сообщила начальник управления образования Львова Зоряна Довганик, сегодня, 11 февраля, 27 школ Львова проводят обучение дистанционно, в 32 - смешанная форма обучения. 68 школ осуществляют очное обучение. Сейчас в школах есть примерно 65% учащихся.

Преимущественно в учебных заведениях занимаются дети начальной школы, которых не с кем оставить дома. Учреждения дошкольного образования работают все, однако количество присутствующих детей в садиках не больше 30%.

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Топ комментарии
+2
Так Садовый же с лопатой наперевес бегал, прямо как ильич с бревном. Странно, что не помогло.
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11.02.2021 15:12
+1
Канадці в таку погоду збираються на пікнік.
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11.02.2021 15:16
+1
Львівські садочки та школи припиняють навчання через негоду, - міськрада - Цензор.НЕТ 9991
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11.02.2021 20:25
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Так Садовый же с лопатой наперевес бегал, прямо как ильич с бревном. Странно, что не помогло.
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11.02.2021 15:12 Ответить
Нужно было не с лопатой бегать, а молиться, чтобы зиму отменили.
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11.02.2021 15:14 Ответить
А, теперь понятно. Я уж было подумал, что катаклизм случился из-за недостатка кофейной гущи, которой планировали посыпать тротуары. Ну, теперь всё ясно.
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11.02.2021 15:19 Ответить
Да хоть з куєм.
Є таке поняття - техніка на консервації. Багато грошей не просить, тільки площу займає. У Львові померло підприємств просто море. Є де техніку складувати, а не за копійки роздавати.

Знайти спеців, за ГАРНІ гроші, теж не проблема, більшість бідівникв в таки час стоїть.

А от де мізки Садовому знайти, не підкажу(
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11.02.2021 15:32 Ответить
сорі, бУдівників
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11.02.2021 15:41 Ответить
Львівські садочки та школи припиняють навчання через негоду, - міськрада - Цензор.НЕТ 9991
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11.02.2021 20:25 Ответить
Канадці в таку погоду збираються на пікнік.
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11.02.2021 15:16 Ответить
Небесная канцелярия в этом году капец... что творит..сейчас у меня +7..на завтра прогноз -24..это капец...
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11.02.2021 15:18 Ответить
Фронтальная встреча циклона и антициклона всегда болеют сердечники и прочие болезные плохо переносят перепад температур...
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11.02.2021 15:20 Ответить
везет западным львовчанам и другим вокруг но зп еще лето как всегда снеги тают постоянно гд -30и санки..((
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11.02.2021 15:56 Ответить
Переведи.
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11.02.2021 16:12 Ответить
 
 