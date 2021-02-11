Львовские садики и школы прекращают обучение из-за непогоды, - горсовет

Во Львове в пятницу, 12 февраля, из-за непогоды учебный процесс в школах и детсадах приостановят, однако в учебных заведениях будут работать дежурные учителя и воспитатели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Завтра в учебных заведениях Львова будут работать только дежурные группы в садиках и дежурные классы в школах, а привычный очный учебный процесс проводиться не будет. Школы и садики должны быть открыты, чтобы родители, у которых не с кем оставить детей, могли привести их в учебное заведение. Однако учебный процесс нужно рекомендовать максимально проводить дистанционно, чтобы минимизировать количество людей на улицах", - сказал во время заседания штаба мэр Львова.

Как сообщила начальник управления образования Львова Зоряна Довганик, сегодня, 11 февраля, 27 школ Львова проводят обучение дистанционно, в 32 - смешанная форма обучения. 68 школ осуществляют очное обучение. Сейчас в школах есть примерно 65% учащихся.

Преимущественно в учебных заведениях занимаются дети начальной школы, которых не с кем оставить дома. Учреждения дошкольного образования работают все, однако количество присутствующих детей в садиках не больше 30%.

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