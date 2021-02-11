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Затримано палія автомобіля на Троєщині. Хлопець мстився колишньому чоловікові співмешканки, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Затримано палія автомобіля на Троєщині. Хлопець мстився колишньому чоловікові співмешканки, - Нацполіція. ФОТО

Столичні оперативники затримали киянина, який підпалив автомобіль на Троєщині.

Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За його словами, завдяки професійним діям співробітників карного розшуку поліції Києва зловмисника було встановлено того ж вечора. Ним виявився киянин 1995 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Правоохоронці провели огляд місця злочину, вивчили записи з камер відеоспостереження і встановили, що займання сталося внаслідок підпалу.

Затримано палія автомобіля на Троєщині. Хлопець мстився колишньому чоловікові співмешканки, - Нацполіція 01
Затримано палія автомобіля на Троєщині. Хлопець мстився колишньому чоловікові співмешканки, - Нацполіція 02
Затримано палія автомобіля на Троєщині. Хлопець мстився колишньому чоловікові співмешканки, - Нацполіція 03
Затримано палія автомобіля на Троєщині. Хлопець мстився колишньому чоловікові співмешканки, - Нацполіція 04

"Ми з’ясували, що співмешканка затриманого неодноразово розповідала йому про колишнього чоловіка, який ображав її та після розлучення відсудив у неї дітей і спільне майно. Хлопець вирішив помститися за жінку та спалити автомобіль її колишнього чоловіка. Для цього він напередодні зателефонував товаришу та попросив підвезти за адресою, де припарковане авто. При цьому про наміри підпалити транспортний засіб чоловік не сказав ані жінці, ані знайомому. Прибувши до "Субару", чоловік кинув під автівку пляшку з легкозаймистою речовиною та втік", - зазначив Крищенко.

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Він уточнив, що вогонь пошкодив ще два автомобілі, припарковані по сусідству.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України, стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до десяти років.

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Топ коментарі
+7
Настоящий мужской поступок... он бы ещё на коврик наср..л.
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11.02.2021 15:45
+5
идиот
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11.02.2021 15:37
+5
згідно статистики судових справ, то жіночка є адовим відроддям, всім іншим жінка вдається виграти справи по дітям та ману
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11.02.2021 15:47
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идиот
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11.02.2021 15:37 Відповісти
Шо ж там за мадмуазель, у якої дітей відсудили.
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11.02.2021 15:38 Відповісти
згідно статистики судових справ, то жіночка є адовим відроддям, всім іншим жінка вдається виграти справи по дітям та ману
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11.02.2021 15:47 Відповісти
Маю велику підозру, - то було щось вроді цього:

Затримано палія автомобіля на Троєщині. Хлопець мстився колишньому чоловікові співмешканки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7599
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11.02.2021 15:55 Відповісти
Настоящий мужской поступок... он бы ещё на коврик наср..л.
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11.02.2021 15:45 Відповісти
На зоне станет сожителем...
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11.02.2021 15:47 Відповісти
Дурак. Хотя бы потому, что свой коктейль Молотова мог бы кинуть в более подходящую цель.
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11.02.2021 15:50 Відповісти
Кретин.
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11.02.2021 15:51 Відповісти
во дибил... а он не понимает что в 21 веке повсюду камеры установлены по улицах и вычислить таких горе-палиев можно легко? ну теперь этот не обремененный умом товарищ посидит немного на зоне подумает над своим поступком,хотя не чем же думать то Затримано палія автомобіля на Троєщині. Хлопець мстився колишньому чоловікові співмешканки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3485
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11.02.2021 15:54 Відповісти
А заодно сгорели машины еще двоих чьих-то мужей, что- бы наверняка.
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11.02.2021 15:58 Відповісти
Закон ... он такой закон. Поджег машину - в СИЗО и от 3-х до 10-и. Украл миллионы - домашний арест и ... закрыто за отсутствием состава преступления. Предаешь интересы страны - быть тебе президентом!
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11.02.2021 16:30 Відповісти
Вряд ли она его ждать будет
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11.02.2021 16:48 Відповісти
Глупо поступил. Вероятно действовал спонтанно, на эмоциях, не продумал варианты и последствия. Например, если авто застраховано, то что это за месть вообще, если у убыткам не привела. Пострадали другие автомобили. Как давно был последний конфликт между бывшими, потому что "мотивные" версии отрабатывают в числе первых, и так далее. Ну и непонятно в принципе, насколько оправдана "месть" - был ли бывший садистом, который еще и финансово обчистил бывшую, или она была плоха, что он ушел и детей забрал. Потому что и так, и так бывает.
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11.02.2021 18:14 Відповісти
закрепил свой статус "обекта" доминирования и слабого самца-снабженца, потом она ему скажет извини, но я люблю другого и не могу его забыть, нам надо расстаться. Шо самка шо самец- днище
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12.06.2021 13:50 Відповісти
 
 