Осквернення пам'ятника Бандері у Львові: поліція затримала двох підозрюваних
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Поліція затримала двох осіб, яких підозрюють у тому, що вони облили червоною фарбою пам'ятник лідеру ОУН Степану Бандері у Львові.
Про це повідомив у фейсбуці голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Слідчі Нацполіції Львівської області підозрюють двох осіб у кримінальному правопорушенні за фактом осквернення пам'ятника Степану Бандері", - написав Козицький.
Як зазначено в повідомленні, за місцем проживання підозрюваних проведені обшуки та вилучено докази, що підтверджують їхню провину.
Також, за даними Козицького, в цей час проходить розшук особи, яка може бути потенційним замовником цього проступку.
Як повідомлялося, вночі 5 лютого двоє невідомих облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері на площі Кропивницького у Львові. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 296 КК України (Хуліганство).
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А почему бы полиции не задержать того судью, который в Киеве переименовал Проспект Бандеры в масковский?
Просто написал человеческую хотелку. Которая была бы вполне логична в другом государстве Украина.
.Був вже *прецендент *, де апеляційний *відкатав назад * , а окружний вже не мав права розглядати по новому справу .
При Порохе такого не было.
Какие ж вы, кацы, дебилы, ***!