УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
66864 відвідувача онлайн
Новини Події
11651 49
Бандера (145) затримання (2498) Львів (1274) плюндрування (36) пам'ятник (479) вандалізм (282)

Осквернення пам'ятника Бандері у Львові: поліція затримала двох підозрюваних

Новини Цензор.НЕТ Події

Осквернення пам'ятника Бандері у Львові: поліція затримала двох підозрюваних

Поліція затримала двох осіб, яких підозрюють у тому, що вони облили червоною фарбою пам'ятник лідеру ОУН Степану Бандері у Львові.

Про це повідомив у фейсбуці голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчі Нацполіції Львівської області підозрюють двох осіб у кримінальному правопорушенні за фактом осквернення пам'ятника Степану Бандері", - написав Козицький.

Як зазначено в повідомленні, за місцем проживання підозрюваних проведені обшуки та вилучено докази, що підтверджують їхню провину.

Також, за даними Козицького, в цей час проходить розшук особи, яка може бути потенційним замовником цього проступку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомі у Львові осквернили пам'ятник Бандері, - поліція. ФОТО

Як повідомлялося, вночі 5 лютого двоє невідомих облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері на площі Кропивницького у Львові. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 296 КК України (Хуліганство).

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+55
якби цих потвор можна було втопити у фарбі, то було б справедливо!
показати весь коментар
11.02.2021 15:38
+50
А почему бы полиции не задержать того судью, который в Киеве переименовал Проспект Бандеры в масковский?
показати весь коментар
11.02.2021 15:42
+37
Убейте ублюдков!задолбали эти дебильные ватаноиды...
показати весь коментар
11.02.2021 15:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якби цих потвор можна було втопити у фарбі, то було б справедливо!
показати весь коментар
11.02.2021 15:38 Відповісти
Вислів "вогнать в краску" раптово набуває нового, дуже буквального значення ))
показати весь коментар
11.02.2021 15:43 Відповісти
+++
показати весь коментар
11.02.2021 16:59 Відповісти
шось дуже велике здохло в лісі.
показати весь коментар
11.02.2021 15:39 Відповісти
Чого далеко шукати, замовником може бути й мер, агент кремля.
показати весь коментар
08.03.2021 10:45 Відповісти
коментар відмічено як спам
Да мне пох:й....
показати весь коментар
11.02.2021 15:40 Відповісти
а если поймают?
показати весь коментар
11.02.2021 15:42 Відповісти
Убейте ублюдков!задолбали эти дебильные ватаноиды...
показати весь коментар
11.02.2021 15:41 Відповісти
или хотябы руки оторвать
показати весь коментар
11.02.2021 19:04 Відповісти
Як би там не було, але без лаптєй там не обійшлось.
показати весь коментар
11.02.2021 15:41 Відповісти
Двох уродженців Хмельниччини, студентів одного із львівських навчальних закладів, віком 19 та 24 роки викрили оперативники управлінь захисту інтересів суспільства і держави, карного розшуку та кримінального аналізу поліції Львівщини, слідчі Львівського районного управління поліції спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1. © Головне управління Національної поліції у Львівській області: https://lv.npu.gov.ua/news/diyalnist/pravooxoronczi-vstanovili-zlovmisnikiv-prichetnix-do-poshkodzhennya-pam-yatnika-stepanu-banderi-u-lvovi/
показати весь коментар
11.02.2021 17:21 Відповісти
Похоже, двух идиотов, страдающих от безденежья и безделия, использовали...
показати весь коментар
11.02.2021 17:50 Відповісти
Ватоголовых идиотов.
показати весь коментар
11.02.2021 19:30 Відповісти
Так а вони застрелились при затриманні?)))
показати весь коментар
11.02.2021 15:41 Відповісти
можливо багато раз підслизулись і падали
показати весь коментар
11.02.2021 15:43 Відповісти
А почему бы полиции не задержать того судью, который в Киеве переименовал Проспект Бандеры в масковский?
показати весь коментар
11.02.2021 15:42 Відповісти
Тоже ведь -- осквернение. Осквернение памятника Бандере во Львове: полиция задержала двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 9522
показати весь коментар
11.02.2021 15:43 Відповісти
це вже справа Громадян як носіїв державної влади (ст.5 Конституції)
показати весь коментар
11.02.2021 15:56 Відповісти
Он не переименовал.
показати весь коментар
11.02.2021 16:01 Відповісти
"...вернул Проспекту Бандеры название масковский" -- https://censor.net/ru/news/3247336/zavtra_proyidet_miting_pod_oask_kotoryyi_vernul_prospektu_bandery_nazvanie_moskovskiyi
показати весь коментар
11.02.2021 17:05 Відповісти
Осквернення пам'ятника Бандері у Львові: поліція затримала двох підозрюваних - Цензор.НЕТ 400 Маркиз
А почему бы полиции не задержать того судью, который в Киеве переименовал Проспект Бандеры в масковский?
показати весь коментар
11.02.2021 17:07 Відповісти
Тепер судді в опє, а українці в ж*пє.
показати весь коментар
08.03.2021 10:51 Відповісти
У нас нет судебной системы, она насквозь коррумпирована и связана с коррумпированными чиновниками из законодательной и исполнительной, якобы, властей Украины, полномочия которых она себе по договорняку между ними присвоила, а еще, само собой, нелюстрированные, завербованные Ордой, судьи связаны, кроме органов власти, и с криминалитетом, а также со спецслужбами Рассеи, это гремучая смесь, а теперь скажите какие конкретно полицаи смогут арестовать неназванного вами судью.
показати весь коментар
11.02.2021 16:54 Відповісти
+100500. Знаю всё это, увы.
Просто написал человеческую хотелку. Которая была бы вполне логична в другом государстве Украина.
показати весь коментар
11.02.2021 17:01 Відповісти
Тепер треба затримати весь склад ОАСК, який повернув назву проспекту Степана Бандери - мацьковський...
показати весь коментар
11.02.2021 15:42 Відповісти
..Там т.зв .під...суддя Вовк мутить . Осквернение памятника Бандере во Львове: полиция задержала двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 4900
.Був вже *прецендент *, де апеляційний *відкатав назад * , а окружний вже не мав права розглядати по новому справу .
показати весь коментар
11.02.2021 15:46 Відповісти
Осквернение памятника Бандере во Львове: полиция задержала двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 7453 Осквернение памятника Бандере во Львове: полиция задержала двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 1487
показати весь коментар
11.02.2021 15:43 Відповісти
Часто говорят в Германии нет трамвайных зайцев потому что пару раз постреляли. Может антиукраинским вандалам хотя бы пару раз руки поотрывать?
показати весь коментар
11.02.2021 15:45 Відповісти
+100500!!! Осквернение памятника Бандере во Львове: полиция задержала двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 3547
показати весь коментар
11.02.2021 15:48 Відповісти
ща подгорит пукан в смольном у гнома пыни)
показати весь коментар
11.02.2021 15:57 Відповісти
И шо , они до сих пор живы . Имена и фотки этих потвор в студию Осквернення пам'ятника Бандері у Львові: поліція затримала двох підозрюваних - Цензор.НЕТ 764
показати весь коментар
11.02.2021 16:01 Відповісти
Эрик , дозвездишся Осквернення пам'ятника Бандері у Львові: поліція затримала двох підозрюваних - Цензор.НЕТ 2758
показати весь коментар
11.02.2021 16:03 Відповісти
Добре що затримали ! Думаю продаються російсько-щелепним за гроші ! На жаль в нас таких проплачених багато , починаючи з "мітингів" . які влаштовують за гроші медведчуківські державні злочинці! Молодь "какая разніца " за ті гроші продають свої тіла , бо Совість в цих випадках відсутня зовсім !
показати весь коментар
11.02.2021 16:05 Відповісти
чому не називають імена та прізвища цих мутантів. чому злочин називають проступком,чому не пишуть звідки вони родом і під чиїм керівництвом це відбувалося?????? а так простий вкид інфи це все пурга. по російськи це звучить : писями по воде виляно. щось менти вкинули ,а ви жуйте.нема конкретики і це викликає сумніви і багато запитань, і насам перед до влади.Конкретно хто,звідки,за скільки......
показати весь коментар
11.02.2021 16:08 Відповісти
Осквернення пам'ятника Бандері у Львові: поліція затримала двох підозрюваних - Цензор.НЕТ 1076
показати весь коментар
11.02.2021 16:24 Відповісти
На кол! юродивых! На кол! Чисто по росейськи.
показати весь коментар
11.02.2021 16:28 Відповісти
Русский мир уже во Львове гадит?
При Порохе такого не было.
показати весь коментар
11.02.2021 16:53 Відповісти
коментар відмічено як спам
Порох у Львові сидить як бик...У нього найбільша фракція у міськраді,всі львівські олігарчики в ЄС,всі активісти,ветерани ходять під ним і на кожному кроці - магазини "Рошен"...Порох тепер у нас у Львові найбільший націоналіст і борець за Україну...
показати весь коментар
11.02.2021 17:45 Відповісти
Во Львове 4 магазина Рошен, это на каждом шагу, чувырла?
Какие ж вы, кацы, дебилы, ***!
показати весь коментар
11.02.2021 17:55 Відповісти
Фракція Пороха чи ЄС?
показати весь коментар
11.02.2021 17:55 Відповісти
Он заигрывал с Шуфричами и прочими врагами, а тогда сразу после Майдана была возможность их всех пересажать, хотя бы нескольких, а остальные разбежались бы на Россию.
показати весь коментар
12.02.2021 01:13 Відповісти
Це напевно не правильно , не знищувати ворога прямо на місці .
показати весь коментар
11.02.2021 21:39 Відповісти
Це напевно не правильно , не знищувати ворога прямо на місці .
показати весь коментар
11.02.2021 21:40 Відповісти
С КРАЮ ЗАДЕРЖАЛИ, А В ЦЕНТРЕ ПЕРЕИМЕННОВАТЬ ХОТИТЕ !!!???
показати весь коментар
12.02.2021 01:16 Відповісти
 
 