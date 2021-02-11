Осквернение памятника Бандере во Львове: полиция задержала двух подозреваемых
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Полиция задержала двух человек, которых подозревают в том, что они облили красной краской памятник лидеру ОУН Степану Бандере во Львове.
Об этом сообщил в Фейсбуке глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Следователи Нацполиции Львовской области подозревают двух человек в уголовном правонарушении по факту осквернения памятника Степану Бандере", – написал Козицкий.
Как указано в сообщении, по месту проживания подозреваемых проведены обыски и изъяты доказательства, подтверждающие их вину.
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Также, по данным Козицкого, в данное время проходит розыск лица, которое может быть потенциальным заказчиком этого проступка.
Как сообщалось, ночью 5 февраля двое неизвестных облили красной краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. По этому факту открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 296 УК Украины (Хулиганство).
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А почему бы полиции не задержать того судью, который в Киеве переименовал Проспект Бандеры в масковский?
Просто написал человеческую хотелку. Которая была бы вполне логична в другом государстве Украина.
.Був вже *прецендент *, де апеляційний *відкатав назад * , а окружний вже не мав права розглядати по новому справу .
При Порохе такого не было.
Какие ж вы, кацы, дебилы, ***!