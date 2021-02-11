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Осквернение памятника Бандере во Львове: полиция задержала двух подозреваемых

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Осквернение памятника Бандере во Львове: полиция задержала двух подозреваемых

Полиция задержала двух человек, которых подозревают в том, что они облили красной краской памятник лидеру ОУН Степану Бандере во Львове.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Следователи Нацполиции Львовской области подозревают двух человек в уголовном правонарушении по факту осквернения памятника Степану Бандере", – написал Козицкий.

Как указано в сообщении, по месту проживания подозреваемых проведены обыски и изъяты доказательства, подтверждающие их вину.

Читайте на Цензор.НЕТ: Неизвестные во Львове осквернили памятник Бандере, - полиция. ФОТО

Также, по данным Козицкого, в данное время проходит розыск лица, которое может быть потенциальным заказчиком этого проступка.

Как сообщалось, ночью 5 февраля двое неизвестных облили красной краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. По этому факту открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 296 УК Украины (Хулиганство).

Также на Цензор.НЕТ: Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

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Топ комментарии
+55
якби цих потвор можна було втопити у фарбі, то було б справедливо!
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11.02.2021 15:38
+50
А почему бы полиции не задержать того судью, который в Киеве переименовал Проспект Бандеры в масковский?
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11.02.2021 15:42
+37
Убейте ублюдков!задолбали эти дебильные ватаноиды...
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11.02.2021 15:41
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якби цих потвор можна було втопити у фарбі, то було б справедливо!
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11.02.2021 15:38 Ответить
Вислів "вогнать в краску" раптово набуває нового, дуже буквального значення ))
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11.02.2021 15:43 Ответить
+++
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11.02.2021 16:59 Ответить
шось дуже велике здохло в лісі.
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11.02.2021 15:39 Ответить
Чого далеко шукати, замовником може бути й мер, агент кремля.
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08.03.2021 10:45 Ответить
комментарий отмечен как спам
Да мне пох:й....
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11.02.2021 15:40 Ответить
а если поймают?
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11.02.2021 15:42 Ответить
Убейте ублюдков!задолбали эти дебильные ватаноиды...
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11.02.2021 15:41 Ответить
или хотябы руки оторвать
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11.02.2021 19:04 Ответить
Як би там не було, але без лаптєй там не обійшлось.
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11.02.2021 15:41 Ответить
Двох уродженців Хмельниччини, студентів одного із львівських навчальних закладів, віком 19 та 24 роки викрили оперативники управлінь захисту інтересів суспільства і держави, карного розшуку та кримінального аналізу поліції Львівщини, слідчі Львівського районного управління поліції спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1. © Головне управління Національної поліції у Львівській області: https://lv.npu.gov.ua/news/diyalnist/pravooxoronczi-vstanovili-zlovmisnikiv-prichetnix-do-poshkodzhennya-pam-yatnika-stepanu-banderi-u-lvovi/
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11.02.2021 17:21 Ответить
Похоже, двух идиотов, страдающих от безденежья и безделия, использовали...
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11.02.2021 17:50 Ответить
Ватоголовых идиотов.
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11.02.2021 19:30 Ответить
Так а вони застрелились при затриманні?)))
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11.02.2021 15:41 Ответить
можливо багато раз підслизулись і падали
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11.02.2021 15:43 Ответить
А почему бы полиции не задержать того судью, который в Киеве переименовал Проспект Бандеры в масковский?
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11.02.2021 15:42 Ответить
Тоже ведь -- осквернение. Осквернение памятника Бандере во Львове: полиция задержала двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 9522
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11.02.2021 15:43 Ответить
це вже справа Громадян як носіїв державної влади (ст.5 Конституції)
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11.02.2021 15:56 Ответить
Он не переименовал.
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11.02.2021 16:01 Ответить
"...вернул Проспекту Бандеры название масковский" -- https://censor.net/ru/news/3247336/zavtra_proyidet_miting_pod_oask_kotoryyi_vernul_prospektu_bandery_nazvanie_moskovskiyi
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11.02.2021 17:05 Ответить
Осквернення пам'ятника Бандері у Львові: поліція затримала двох підозрюваних - Цензор.НЕТ 400 Маркиз
А почему бы полиции не задержать того судью, который в Киеве переименовал Проспект Бандеры в масковский?
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11.02.2021 17:07 Ответить
Тепер судді в опє, а українці в ж*пє.
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08.03.2021 10:51 Ответить
У нас нет судебной системы, она насквозь коррумпирована и связана с коррумпированными чиновниками из законодательной и исполнительной, якобы, властей Украины, полномочия которых она себе по договорняку между ними присвоила, а еще, само собой, нелюстрированные, завербованные Ордой, судьи связаны, кроме органов власти, и с криминалитетом, а также со спецслужбами Рассеи, это гремучая смесь, а теперь скажите какие конкретно полицаи смогут арестовать неназванного вами судью.
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11.02.2021 16:54 Ответить
+100500. Знаю всё это, увы.
Просто написал человеческую хотелку. Которая была бы вполне логична в другом государстве Украина.
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11.02.2021 17:01 Ответить
Тепер треба затримати весь склад ОАСК, який повернув назву проспекту Степана Бандери - мацьковський...
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11.02.2021 15:42 Ответить
..Там т.зв .під...суддя Вовк мутить . Осквернение памятника Бандере во Львове: полиция задержала двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 4900
.Був вже *прецендент *, де апеляційний *відкатав назад * , а окружний вже не мав права розглядати по новому справу .
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11.02.2021 15:46 Ответить
Осквернение памятника Бандере во Львове: полиция задержала двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 7453 Осквернение памятника Бандере во Львове: полиция задержала двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 1487
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11.02.2021 15:43 Ответить
Часто говорят в Германии нет трамвайных зайцев потому что пару раз постреляли. Может антиукраинским вандалам хотя бы пару раз руки поотрывать?
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11.02.2021 15:45 Ответить
+100500!!! Осквернение памятника Бандере во Львове: полиция задержала двух подозреваемых - Цензор.НЕТ 3547
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11.02.2021 15:48 Ответить
ща подгорит пукан в смольном у гнома пыни)
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11.02.2021 15:57 Ответить
И шо , они до сих пор живы . Имена и фотки этих потвор в студию Осквернення пам'ятника Бандері у Львові: поліція затримала двох підозрюваних - Цензор.НЕТ 764
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11.02.2021 16:01 Ответить
Эрик , дозвездишся Осквернення пам'ятника Бандері у Львові: поліція затримала двох підозрюваних - Цензор.НЕТ 2758
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11.02.2021 16:03 Ответить
Добре що затримали ! Думаю продаються російсько-щелепним за гроші ! На жаль в нас таких проплачених багато , починаючи з "мітингів" . які влаштовують за гроші медведчуківські державні злочинці! Молодь "какая разніца " за ті гроші продають свої тіла , бо Совість в цих випадках відсутня зовсім !
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11.02.2021 16:05 Ответить
чому не називають імена та прізвища цих мутантів. чому злочин називають проступком,чому не пишуть звідки вони родом і під чиїм керівництвом це відбувалося?????? а так простий вкид інфи це все пурга. по російськи це звучить : писями по воде виляно. щось менти вкинули ,а ви жуйте.нема конкретики і це викликає сумніви і багато запитань, і насам перед до влади.Конкретно хто,звідки,за скільки......
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11.02.2021 16:08 Ответить
Осквернення пам'ятника Бандері у Львові: поліція затримала двох підозрюваних - Цензор.НЕТ 1076
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11.02.2021 16:24 Ответить
На кол! юродивых! На кол! Чисто по росейськи.
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11.02.2021 16:28 Ответить
Русский мир уже во Львове гадит?
При Порохе такого не было.
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11.02.2021 16:53 Ответить
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Порох у Львові сидить як бик...У нього найбільша фракція у міськраді,всі львівські олігарчики в ЄС,всі активісти,ветерани ходять під ним і на кожному кроці - магазини "Рошен"...Порох тепер у нас у Львові найбільший націоналіст і борець за Україну...
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11.02.2021 17:45 Ответить
Во Львове 4 магазина Рошен, это на каждом шагу, чувырла?
Какие ж вы, кацы, дебилы, ***!
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11.02.2021 17:55 Ответить
Фракція Пороха чи ЄС?
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11.02.2021 17:55 Ответить
Он заигрывал с Шуфричами и прочими врагами, а тогда сразу после Майдана была возможность их всех пересажать, хотя бы нескольких, а остальные разбежались бы на Россию.
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12.02.2021 01:13 Ответить
Це напевно не правильно , не знищувати ворога прямо на місці .
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11.02.2021 21:39 Ответить
Це напевно не правильно , не знищувати ворога прямо на місці .
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11.02.2021 21:40 Ответить
С КРАЮ ЗАДЕРЖАЛИ, А В ЦЕНТРЕ ПЕРЕИМЕННОВАТЬ ХОТИТЕ !!!???
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12.02.2021 01:16 Ответить
 
 