УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
66864 відвідувача онлайн
Новини Події
3382 10
нафта (168) СБУ (5559) нафтопровід (37)

Експертові, який сприяв виведенню з держвласності стратегічного нафтопроводу, повідомлено про підозру, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Експертові, який сприяв виведенню з держвласності стратегічного нафтопроводу, повідомлено про підозру, - СБУ

Детективи НАБУ спільно зі слідчими СБУ задокументували протиправні дії експерта, замовні висновки якого сприяли незаконному виведенню з державної власності стратегічного об'єкта нафтогазової інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Під час досудового слідства встановлено, що фігурант сприяв реалізації схеми, організаторами якої були посадові особи комерційної структури.

Справа про право власності на ділянку державної частини магістрального нафтопродуктопроводу роками розглядалася в суді. Саме помилкові висновки експерта одного з державних дослідних інститутів змусили суд переглянути рішення на користь замовників схеми, внаслідок чого згаданий об'єкт вибув із державної власності і перейшов комерційній структурі.

Здійсненою під час розслідування експертизою висновки заангажованого експерта повністю спростовано.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особою, що здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням послуг експерта) і ч. 2 ст. 384 (складання і надання суду завідомо неправдивого висновку експерта) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної схеми, повернення стратегічного об'єкта державі.

За даними джерел Цензор.НЕТ йдеться про нафтопровід "ПрикарпатЗахідтранс".

Таким чином, згідно зі схемою, ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс" безпідставно отримало у власність частину магістрального нафтопродуктопроводу. У схемі фігурують держслужбовці України і чиновники Російської Федерації.

Джерело зазначає, що кінцевим бенефіціаром схеми є Віктор Медведчук.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+4
Понятно. При Порошенко такого не было.
http://directinvest.com.ua/ru/2019/03/13/belorusy-kupyat-nefteprovod-dlya-postavok-topliva-iz-rf-v-ukrainu/
показати весь коментар
11.02.2021 16:09
+3
Источник отмечает, что конечным бенефициаром схемы является Виктор Медведчук.
Источник: https://censor.net/ru/n3247393
показати весь коментар
11.02.2021 16:10
+2
в общем кум Пети и купил, только пЕСики скавчат что шоколадный не причем
показати весь коментар
11.02.2021 16:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это в каком году было?
показати весь коментар
11.02.2021 16:06 Відповісти
Понятно. При Порошенко такого не было.
http://directinvest.com.ua/ru/2019/03/13/belorusy-kupyat-nefteprovod-dlya-postavok-topliva-iz-rf-v-ukrainu/
показати весь коментар
11.02.2021 16:09 Відповісти
в общем кум Пети и купил, только пЕСики скавчат что шоколадный не причем
показати весь коментар
11.02.2021 16:23 Відповісти
Ясно же ж написано: "...Напомним, в марте 2016 года российская госкомпания Транснефть продала нефтепродуктопровод ПрикарпатЗападТранс, швейцарской компании International Trading Partners AG...". А до того, як тут вказується, багато рокив йшлі суди.
показати весь коментар
11.02.2021 17:01 Відповісти
Бакашка, а шо там с МедведоКоазкоам і яво пятоколонной службой?
показати весь коментар
11.02.2021 16:08 Відповісти
Источник отмечает, что конечным бенефициаром схемы является Виктор Медведчук.
Источник: https://censor.net/ru/n3247393
показати весь коментар
11.02.2021 16:10 Відповісти
А не треба було мертвечуку на ахметкине вугілля посягати. Зараз йому все згадають.
показати весь коментар
11.02.2021 16:19 Відповісти
а ведь говорили одной знакомой судье Ровенского хоз суда: "не связывайся с этим делом! .. затаскают потом в ГенПрокуратуру и СБУ!".. но нет!.. она выбрала не ту сторону..
показати весь коментар
11.02.2021 16:30 Відповісти
так її президент попросив!
і зовсім не для себе, а для кума. це ж інша справа.
показати весь коментар
13.02.2021 10:32 Відповісти
При Петре Алексеевиче такого бы никогда не случилось .
показати весь коментар
12.02.2021 06:30 Відповісти
 
 