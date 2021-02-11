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Новости Происшествия
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Эксперту, способствовавшему выведению из госсобственности стратегического нефтепровода, сообщено о подозрении, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Эксперту, способствовавшему выведению из госсобственности стратегического нефтепровода, сообщено о подозрении, - СБУ

Детективы НАБУ совместно со следователями СБУ задокументировали противоправные действия эксперта, заказные выводы которого способствовали незаконному выведению из государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного следствия установлено, что фигурант содействал в реализации схемы, организаторами которой были должностные лица коммерческой структуры.

Дело о праве собственности на участок государственной части магистрального нефтепродуктопровода годами рассматривалось в суде. Именно ложные выводы эксперта одного из государственных исследовательских институтов заставили суд пересмотреть решение в пользу заказчиков схемы, в результате чего указанный объект выбыл из государственной собственности и перешел коммерческой структуре.

Проведенной во время расследования экспертизой выводы ангажированного эксперта полностью опровергнуты.

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Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением услуг эксперта) и ч. 2 ст. 384 (составление и предоставление суду заведомо ложного заключения эксперта) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной схемы, возвращение стратегического объекта Государстве.

По данным источников Цензор.НЕТ речь идет о нефтепроводе "ПрикарпатЗападтранс". 

Таким образом, согласно схеме, ООО "ПрикарпатЗападтранс" безосновательно получило в собственность часть магистрального нефтепродуктопровода. В схеме фигурируют госслужащие Украины и чиновники Российской Федерации. 

Источник отмечает, что конечным бенефициаром схемы является Виктор Медведчук.

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Топ комментарии
+4
Понятно. При Порошенко такого не было.
http://directinvest.com.ua/ru/2019/03/13/belorusy-kupyat-nefteprovod-dlya-postavok-topliva-iz-rf-v-ukrainu/
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11.02.2021 16:09
+3
Источник отмечает, что конечным бенефициаром схемы является Виктор Медведчук.
Источник: https://censor.net/ru/n3247393
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11.02.2021 16:10
+2
в общем кум Пети и купил, только пЕСики скавчат что шоколадный не причем
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11.02.2021 16:23
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Это в каком году было?
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11.02.2021 16:06 Ответить
Понятно. При Порошенко такого не было.
http://directinvest.com.ua/ru/2019/03/13/belorusy-kupyat-nefteprovod-dlya-postavok-topliva-iz-rf-v-ukrainu/
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11.02.2021 16:09 Ответить
в общем кум Пети и купил, только пЕСики скавчат что шоколадный не причем
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11.02.2021 16:23 Ответить
Ясно же ж написано: "...Напомним, в марте 2016 года российская госкомпания Транснефть продала нефтепродуктопровод ПрикарпатЗападТранс, швейцарской компании International Trading Partners AG...". А до того, як тут вказується, багато рокив йшлі суди.
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11.02.2021 17:01 Ответить
Бакашка, а шо там с МедведоКоазкоам і яво пятоколонной службой?
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11.02.2021 16:08 Ответить
Источник отмечает, что конечным бенефициаром схемы является Виктор Медведчук.
Источник: https://censor.net/ru/n3247393
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11.02.2021 16:10 Ответить
А не треба було мертвечуку на ахметкине вугілля посягати. Зараз йому все згадають.
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11.02.2021 16:19 Ответить
а ведь говорили одной знакомой судье Ровенского хоз суда: "не связывайся с этим делом! .. затаскают потом в ГенПрокуратуру и СБУ!".. но нет!.. она выбрала не ту сторону..
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11.02.2021 16:30 Ответить
так її президент попросив!
і зовсім не для себе, а для кума. це ж інша справа.
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13.02.2021 10:32 Ответить
При Петре Алексеевиче такого бы никогда не случилось .
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12.02.2021 06:30 Ответить
 
 