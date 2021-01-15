Разоблачена коррупционная схема по присвоению госсредств, выделенных на реконструкцию магистрального нефтепровода на Житомирщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины выявила присвоение средств, выделенных на реконструкцию магистрального нефтепровода в Житомирськой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, в 2018-2019 годах были проведены тендеры на капремонт и реконструкцию объекта для усиления противодиверсионной и антитеррористической защищенности. Общая стоимость предусмотренных работ составила почти 130 млн гривен.

Победителями в открытых торгах стали две столичные коммерческие структуры. Установлено, что фирмы не имеют надлежащей материально-технической базы и квалифицированных работников для выполнения соответствующих работ. Также на отдельных участках работ подрядчики ориентировочно вдвое завысили стоимость строительных материалов. Для реализации сделки они использовали подконтрольные фирмы с признаками фиктивности.

Во время обысков в помещениях подрядных организаций и непосредственных исполнителей работ правоохранители обнаружили первичную бухгалтерскую и другую финансовую документацию, "черную" бухгалтерию, печати фиктивных предприятий и почти четверть миллиона гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, а также точного размера нанесенного государству ущерба.





