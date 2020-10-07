Азербайджан заявил о ракетном обстреле Арменией нефтепровода. Ереван опровергает

По сообщению властей Азербайджана вооруженные силы Армении попытались обстрелять нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Ракетных ударов нанесли вечером 6 октября. В Ереване назвали это "наглой ложью".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.



Так, согласно данным, в Евлахском район около 21:00 по местному времени (20:00 по Киеву) был нанесен удар по участку трубопровода.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что трубопровод представляет собой крупнейший стратегический объект в регионе, а также занимает "особое место в энергетической безопасности Европы".



Там добавили, что "попытка террора" была предотвращена действиями армии Азербайджана.



Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла в Facebook заявление Баку, назвав его "наглой ложью".



"Мы неоднократно заявляли, что не нацеливаемся на нефтегазовые инфраструктуры, однако независимо от места дислокации все те военные объекты и цели, откуда ведется огонь по Карабаху, будут уничтожены", - написала она.

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