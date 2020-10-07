Азербайджан заявил о ракетном обстреле Арменией нефтепровода. Ереван опровергает
По сообщению властей Азербайджана вооруженные силы Армении попытались обстрелять нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Ракетных ударов нанесли вечером 6 октября. В Ереване назвали это "наглой ложью".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.
Так, согласно данным, в Евлахском район около 21:00 по местному времени (20:00 по Киеву) был нанесен удар по участку трубопровода.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что трубопровод представляет собой крупнейший стратегический объект в регионе, а также занимает "особое место в энергетической безопасности Европы".
Там добавили, что "попытка террора" была предотвращена действиями армии Азербайджана.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла в Facebook заявление Баку, назвав его "наглой ложью".
"Мы неоднократно заявляли, что не нацеливаемся на нефтегазовые инфраструктуры, однако независимо от места дислокации все те военные объекты и цели, откуда ведется огонь по Карабаху, будут уничтожены", - написала она.
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Азербайджан стремится уничтожить свои газопроводы и прекратить поставки в европу.
Как видим - тупым вуйкам-зрадофилам это, как по маслу
Не зря 73% этой биомассы полные дебилы.
Деньги мимо раши текут!
Скрепы нищают,рабы волнуються.
РФ насоздавала конфликтов - а счас - в кадой влазить ?
Жопа не слипнется
Тут Белорусь ..
Тут Хабароск ..
Тут ДНР с ЛНР ..
Тут Крим ...
Тут санкции +санкции + санкции + санкции+ санкции + санкции є.-тоже ...
Стоит отметить, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан был создан как независимый от России путь транспортировки нефти из Азербайджана (позже и Казахстана) на мировые рынки. Проект, в который лоббировали и вкладывали инвестиции в т.ч. США и Британия, сразу после введения в эксплуатацию изменил расстановку сил в регионе не в пользу Кремля.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Армяшки удивляются, за что их ненавидят. За цены на заправках в том числе!