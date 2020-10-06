Армения обвинила Азербайджан в обстреле Степанакерта, Баку продолжает "контрнаступление"

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Министерство обороны Армении утверждает, что Азербайджан обстрелял столицу непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерт и начал наступление на юг региона. Официальный Баку, в свою очередь, приказал продолжать наступление.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Во второй половине дня азербайджанские вооруженные силы, бросив резервные силы и огромное количество военной техники, в том числе танки и артиллерию, на поле боя, начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения "Арцаха" (непризнанного Нагорного Карабаха. - Ред.) и Азербайджана", - заявила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, 6 октября Азербайджан начал ракетный обстрел Степанакерта.

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Ранее эксперты международной правозащитной организации Amnesty International подтвердили, что столицу Нагорного Карабаха обстреляли кассетными бомбами израильского производства.

Официальный Баку пока не комментировал обвинения в обстреле столицы непризнанной республики.

В то же время, министр обороны Азербайджана Закир Гисанов приказал "продолжить контрнаступление" в зоне конфликта и угрожает "адекватными шагами в ответ", если Армения применит военные системы "Искандер".

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