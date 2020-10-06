Армения обвинила Азербайджан в обстреле Степанакерта, Баку продолжает "контрнаступление"
Министерство обороны Армении утверждает, что Азербайджан обстрелял столицу непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерт и начал наступление на юг региона. Официальный Баку, в свою очередь, приказал продолжать наступление.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Во второй половине дня азербайджанские вооруженные силы, бросив резервные силы и огромное количество военной техники, в том числе танки и артиллерию, на поле боя, начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения "Арцаха" (непризнанного Нагорного Карабаха. - Ред.) и Азербайджана", - заявила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.
По ее словам, 6 октября Азербайджан начал ракетный обстрел Степанакерта.
Ранее эксперты международной правозащитной организации Amnesty International подтвердили, что столицу Нагорного Карабаха обстреляли кассетными бомбами израильского производства.
Официальный Баку пока не комментировал обвинения в обстреле столицы непризнанной республики.
В то же время, министр обороны Азербайджана Закир Гисанов приказал "продолжить контрнаступление" в зоне конфликта и угрожает "адекватными шагами в ответ", если Армения применит военные системы "Искандер".
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Хоча це всього лише мови і до фізіологічних, генетичних та історичних чинників вони мають дуже відносне значення.
А Ердоган з Алієвим кажуть - "дві країни - один народ", то й що?
До речі не турки зараз у Криму татарів щімлять
Кабы совсем по армянски.
Как то глупо звучит фраза...
а теперь реальность . фото опубликованное в газете "Правда" летом 1941 года с характерной подписью. На самом деле солдат держит в руках немецкую автомобильную цепь противоскольжения, которая в гололедицу надевалась на покрышку колеса, а в остальное время ее просто возили в инструментальном ящике или в багажнике. В общем, это один из ярких образчиков, мягко говоря, не очень правдивой военной пропаганды.
Прикованный цепью
#армянский пулеметчик, чтобы не сбежал. Таки не сбежал...
Речь идет о глумлениях над мертвыми солдатами.
Мир сошел с ума.
Поедут на маскву и, не приведи господь, к нам.
Имеем слабо объяснимое свойство принимать разный непотриб.
Не могу понять.
1 вариант: ввели в бой
2 вариант: побросали на поле боя и пошли пешком
"бросив на поле боя" и "бросив в бой" имеют противоположный смысл.
Турки помнят про свои сакральные земли ...
"Філологи" явно "з другого боку", губки надули, брівки насупили.
А зміст новини ясний яснішого - вірмен луплять і не збираються зупинятись.
Азербайджан должен молча продолжать давить оккупантов.