РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6325 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
14 747 92

Армения обвинила Азербайджан в обстреле Степанакерта, Баку продолжает "контрнаступление"

Армения обвинила Азербайджан в обстреле Степанакерта, Баку продолжает
Фото: AP

Министерство обороны Армении утверждает, что Азербайджан обстрелял столицу непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерт и начал наступление на юг региона. Официальный Баку, в свою очередь, приказал продолжать наступление.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Во второй половине дня азербайджанские вооруженные силы, бросив резервные силы и огромное количество военной техники, в том числе танки и артиллерию, на поле боя, начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения "Арцаха" (непризнанного Нагорного Карабаха. - Ред.) и Азербайджана", - заявила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, 6 октября Азербайджан начал ракетный обстрел Степанакерта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призывы к перемирию в Карабахе не имеют смысла, 30 лет переговоров ни к чему не привели, - глава МИД Турции Чавушоглу

Ранее эксперты международной правозащитной организации Amnesty International подтвердили, что столицу Нагорного Карабаха обстреляли кассетными бомбами израильского производства.

Официальный Баку пока не комментировал обвинения в обстреле столицы непризнанной республики.

В то же время, министр обороны Азербайджана Закир Гисанов приказал "продолжить контрнаступление" в зоне конфликта и угрожает "адекватными шагами в ответ", если Армения применит военные системы "Искандер".

Также смотрите: Армяне показали уничтожение двух азербайджанских танков. ВИДЕО

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+24
Азербайджан робе свою справу,вірменські окупанти повинні бути знищені.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:03 Ответить
+15
Вчера глянул телик ради интереса. Сейчас все мертведчуковские, пинчуковские, коломойские и ахметовские говноканалы переживают за армян.т.е сочувствуют гребанным оккупантам.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:10 Ответить
+14
в війні нема нічого доброго. но і окупант повинен розуміти що відплата немінуема...армянам краще вивести своі війська і сплатить репарацію за всі роки і жертви тіеі війни..
показать весь комментарий
06.10.2020 20:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Азербайджан робе свою справу,вірменські окупанти повинні бути знищені.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:03 Ответить
Ой та досить вам. Сагайдачний та Сірко з Байдою у трунах перевертаються, коли узнають, що турки, виявляється, найкращі друзі українців!
показать весь комментарий
06.10.2020 20:36 Ответить
На Січі,розмовляли турецькою,Хмельницький читав Сури з Корану арабською мовою,досить казочки розповідати-пра веру праваславную та іншу совдєпівську маячню
показать весь комментарий
06.10.2020 20:41 Ответить
А Сагайдачний під Хотином чи Варною з турками на якій мові розмовляв? Іван Сірко розмовляв турецькою з ким? І до чого тут, блд, "казочки розповідати-пра веру праваславную"?
показать весь комментарий
06.10.2020 20:49 Ответить
азері не турки, а потюрчені перси. А оскільки українці це здебільшого ослов'янені скіфо-сармати (тобто також перського походження) то азері по крові нам навіть рідніші ніж кацапи фіно-угри
показать весь комментарий
06.10.2020 22:05 Ответить
Тези про азєрів-потюрчених персів і слов'ян скіфосарматів - це, вибачте, брєд! А кацапи чухонці - це уральська група, азєри тюрки -алтайська. До речі, вірмени, як і слов'яни - індоєвропейці.
Хоча це всього лише мови і до фізіологічних, генетичних та історичних чинників вони мають дуже відносне значення.
показать весь комментарий
06.10.2020 22:17 Ответить
а ти спочатку запитай у іранців - ким вони вважають азейбарджанців. А в Ірані азейбаржанців живе набагато більше ніж в самому Азейбарджані
показать весь комментарий
06.10.2020 22:24 Ответить
Дуже аргументовано! На фіга та наука, треба просто запитати у іранців...
А Ердоган з Алієвим кажуть - "дві країни - один народ", то й що?
показать весь комментарий
06.10.2020 22:32 Ответить
по мові і культурі вони один народ - але не по крові. Так само як і всі слов'яни між собою генетично не рідня - їх об'єднує мова, культура та релігія. Тому й навіть кацапи фіно-угри вважають себе слов'янами
показать весь комментарий
07.10.2020 00:05 Ответить
Ары это гаплогруппа R1b, а украинцы в основном R1a - это разные гаплогруппы. R1a - индоарийская гаплогруппа, а R1b - кельтская европейская гаплогруппа.
показать весь комментарий
07.10.2020 01:05 Ответить
Найбільша частина "української" гаплогрупи R1a серед...киргизів! Індоарійці, ****...
показать весь комментарий
07.10.2020 11:41 Ответить
Патаму шо гены идентификаторы не влияют на фенотип, не реплицируются, но точно указывают на происхождение. Поэтому киргизы и узкоглазые от монголов, но происходят из Европы (уйгуры и юэджы).
показать весь комментарий
07.10.2020 13:08 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2020 23:29 Ответить
Дізнаються про православних кацапів та їх "подвиги" проти України і заспокояться.
показать весь комментарий
06.10.2020 23:21 Ответить
Маючи такого сусіда як кацапія, не дивно що турки наші, хоча і ненайкращі, але друзі.
До речі не турки зараз у Криму татарів щімлять
показать весь комментарий
07.10.2020 08:44 Ответить
Бросив технику на поле боя начали наступление...
Кабы совсем по армянски.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:05 Ответить
на поле боя не оказалось дорог-пришлось идти пешком
показать весь комментарий
06.10.2020 20:16 Ответить
на цензоре те еще юмористы
показать весь комментарий
06.10.2020 20:48 Ответить
Министерство обороны Армении утверждает, что Азербайджан обстрелял столицу непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерт и начал наступление на юг региона. Официальный Баку, в свою очередь, приказал продолжать наступление.Источник: https://censor.net/ru/n3223285

Как то глупо звучит фраза...
показать весь комментарий
06.10.2020 20:08 Ответить
Армяне хотят втянуть Парашу в региональную войну в рамках ОДКБ. Поэтому провоцирует Ереван Баку всеми средствами, что бы дать повод (казус белли) Мокшании. Но тогда должен и картофельный фюрер беларуссов в эту бойню сунуть и казахи те дак же.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:10 Ответить
картопляний фюрер поставляв азері Полонези і почувається незручно
показать весь комментарий
06.10.2020 22:08 Ответить
незручно спать на паталкє
показать весь комментарий
06.10.2020 22:32 Ответить
Або в почтовий ящик насрати.
показать весь комментарий
06.10.2020 23:22 Ответить
Ковдра зпадає.((((
показать весь комментарий
07.10.2020 09:42 Ответить
Азербайджан вынужден обстреливать оккупантов ракетами и продолжать контрнаступление, чтобы спасти тех же армян от совершения новых военных преступлений и преступлений против человечности, которые они уже успели натворить по привычке в т.ч. и в войне 2020.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:10 Ответить
Армян эвакуировать нужно, а не болтовней заниматься!
показать весь комментарий
06.10.2020 20:10 Ответить
Так армяне привязывают своих бойцов... цепью (!), чтобы те не сбегали с позиций. На выходных был видосик в ютубе.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:12 Ответить
Это глупо, т.к. увеличивает невосполнимые потери.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:15 Ответить
так поступали німці в роки війни.. приковували штрафніків до кулемета...в основном власовців..
показать весь комментарий
06.10.2020 20:21 Ответить
профессор Преображенский давал дельные советы не читайте советских газет перед едой Армения обвинила Азербайджан в обстреле Степанакерта, Баку продолжает контрнаступление - Цензор.НЕТ 2741
а теперь реальность . фото опубликованное в газете "Правда" летом 1941 года с характерной подписью. На самом деле солдат держит в руках немецкую автомобильную цепь противоскольжения, которая в гололедицу надевалась на покрышку колеса, а в остальное время ее просто возили в инструментальном ящике или в багажнике. В общем, это один из ярких образчиков, мягко говоря, не очень правдивой военной пропаганды.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:33 Ответить
https://twitter.com/newkc14/status/1312782281782833153?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F

Прикованный цепью
#армянский пулеметчик, чтобы не сбежал. Таки не сбежал...
показать весь комментарий
06.10.2020 20:47 Ответить
мой ответ был касательно ужасной отвратительной и при этом никем толком не подтвержденной привычки немцев приковывать кого попало и непременно к пулемету на истории про армянские извращения я как бы не покушался
показать весь комментарий
06.10.2020 20:53 Ответить
Принимается. У армян есть намного страшнее вещи, которые я не хочу выкладывать.
Речь идет о глумлениях над мертвыми солдатами.
показать весь комментарий
06.10.2020 21:10 Ответить
не уж извьте . тем более что я в этом особо и не сомневаюсь
показать весь комментарий
06.10.2020 21:17 Ответить
избавьте
показать весь комментарий
06.10.2020 21:25 Ответить
мабуть потрібно пашиняна проковать до іскандера та запулять у наступ
показать весь комментарий
06.10.2020 22:36 Ответить
еще и "немецкие фашисты"

Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі Степанакерта, Баку продовжує "контрнаступ" - Цензор.НЕТ 1605
показать весь комментарий
06.10.2020 21:18 Ответить
а то но мне больше нравятся обзывалки белополяки и белофины
показать весь комментарий
06.10.2020 21:23 Ответить
Были "исправительные батальоны" из преступников и политически неблагонадежных немцев. При чем тут власовцы?
показать весь комментарий
06.10.2020 20:45 Ответить
Азєрська туфта.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:37 Ответить
Азербайджан сегодня предложил создать зеленые коридоры
показать весь комментарий
06.10.2020 22:28 Ответить
В Турцию
показать весь комментарий
06.10.2020 23:14 Ответить
Вчера глянул телик ради интереса. Сейчас все мертведчуковские, пинчуковские, коломойские и ахметовские говноканалы переживают за армян.т.е сочувствуют гребанным оккупантам.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:10 Ответить
А скабеева кроет армян и требует вывести войска.
Мир сошел с ума.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:26 Ответить
Скабеева кроет армян потому, что Роися обосралась и ничем не может помочь.
показать весь комментарий
06.10.2020 21:35 Ответить
Подрашистникам . соотечественникам 🎒рюкзаковян
показать весь комментарий
06.10.2020 20:37 Ответить
В Украине сплошные журнашлюхи тварюки без чести и совести , за небольшим исключением
показать весь комментарий
06.10.2020 20:43 Ответить
Дай Боже сил и армянам и азерам, болею за обе нации. С тех пор как везде затишье вся надежда только на вас.Продолжайте наполнять ютуб хорошими видео.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:15 Ответить
ну ти і ізвращенец.. скориш за все лапоть. репоед..тіки ви все ніяк крові напитися неможете..
показать весь комментарий
06.10.2020 20:20 Ответить
Прочитай комментарии под темами где азеры лупят армяшь, так там одни лапти и репоеды.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:25 Ответить
ты удмурт?
показать весь комментарий
06.10.2020 21:02 Ответить
в війні нема нічого доброго. но і окупант повинен розуміти що відплата немінуема...армянам краще вивести своі війська і сплатить репарацію за всі роки і жертви тіеі війни..
показать весь комментарий
06.10.2020 20:18 Ответить
На фото к новости - разбомбленная сегодня казарма армянских незаконных формирований в Степанокерте.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:24 Ответить
Из азербаджана СМИ лепят "агрессора", хотя все наоборот.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:24 Ответить
"Давай, дави их, бл...!" Как завещали русские.. Азербайджан- вперед!
показать весь комментарий
06.10.2020 20:26 Ответить
Армения, готовь места, встречать своих братьев из Карабаха!
показать весь комментарий
06.10.2020 20:27 Ответить
Угу, как раз.
Поедут на маскву и, не приведи господь, к нам.
Имеем слабо объяснимое свойство принимать разный непотриб.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:30 Ответить
у Львові вірменська діаспора ще з монголо-татарських часів
показать весь комментарий
06.10.2020 22:14 Ответить
на подмацковских базарах.
показать весь комментарий
06.10.2020 21:03 Ответить
"бросив резервные силы и огромное количество военной техники, в том числе танки и артиллерию, на поле боя, начали широкомасштабное наступление"
Не могу понять.
1 вариант: ввели в бой
2 вариант: побросали на поле боя и пошли пешком
показать весь комментарий
06.10.2020 20:28 Ответить
"Бросив все силы".Так понятно ?
показать весь комментарий
06.10.2020 20:33 Ответить
Интуиция так подсказывает? Мне тоже. Но
"бросив на поле боя" и "бросив в бой" имеют противоположный смысл.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:56 Ответить
хто що кинув ...
показать весь комментарий
06.10.2020 23:43 Ответить
https://mod.gov.az/ru/news/zahvachennaya-podrazdeleniyami-azerbajdzhanskoj-armii-bronetehnika-protivnika-video-32708.html Захваченная подразделениями Азербайджанской Армии бронетехника противника -

Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі Степанакерта, Баку продовжує "контрнаступ" - Цензор.НЕТ 6861
показать весь комментарий
06.10.2020 23:37 Ответить
Є@онутьій русяз.
показать весь комментарий
06.10.2020 20:56 Ответить
Работал и с армянами ,и с азербайджанцами. Не заплатил армянин.Давно это было. Но я запомнил.
показать весь комментарий
06.10.2020 21:06 Ответить
Аналогічно, до цих пір пам'ятаю прізвище(саркісян).
показать весь комментарий
06.10.2020 21:15 Ответить
А меня Саркисович. Это отчество.
показать весь комментарий
06.10.2020 21:23 Ответить
После Карабаха на очереди будет Крым .
Турки помнят про свои сакральные земли ...
показать весь комментарий
06.10.2020 21:09 Ответить
https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hashtag_click #Азербайджанские войска захватили новые боевые позиции армянских банд. https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5?src=hashtag_click #Армяне спешно отступили https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hashtag_click #карабах
показать весь комментарий
06.10.2020 21:14 Ответить
В коментах багато претензій до стилістики, граматики.
"Філологи" явно "з другого боку", губки надули, брівки насупили.

А зміст новини ясний яснішого - вірмен луплять і не збираються зупинятись.
показать весь комментарий
06.10.2020 21:20 Ответить
Пох на ту Армению с ее видосиками и воплями.
Азербайджан должен молча продолжать давить оккупантов.
показать весь комментарий
06.10.2020 21:31 Ответить
Карабах бывшая территория Армянского Царства . Аналогия крым/раша . Армяне забрали свою территорию назад , азербайджан хочет вернуть землю под оккупацию. все равно как если бы украинцы вернули крым а росия попыталась его вернуть вооруженным путем .
показать весь комментарий
06.10.2020 22:28 Ответить
Если же очень коротко углубляться в сравнительно недавнюю историю этого региона, имеющую прямое отношение к современным событиям, то начать следует с начала ХІХ века, когда Российская империя, вдохновлённая успехами предыдущих завоеваний и присоединением Грузинского царства и кавказских княжеств, начала военную экспансию на южном Кавказе. В ходе войн с Турцией и Персией в 1800-1813 годах Россия заняла территорию нынешнего Азербайджана, включая Карабахское ханство, населенное в то время в подавляющем большинстве азербайджанцами.
показать весь комментарий
06.10.2020 22:34 Ответить
Армянское Царство существовало во времена Римской Империи , а ты мне даешь данные после того как степные кочевники захватили террриторию принадлежавшую более цивилизованным народам основав там османскую империю с дикими законами и правилами особенно для народов захваченных территорий.
показать весь комментарий
06.10.2020 22:46 Ответить
а до т.н. армянского царства там бродили динозавры. нужно отдать взад захваченую хитрожопыми арами землю рептилоидам?
показать весь комментарий
06.10.2020 22:54 Ответить
про рептилоидов и динозавров не знаю , но азербайджанцы имеют на карабах меньше прав чем армяне . азербайджан оказался владельцем значительно позже путем завоевания и миграции . точно так же московиты могут заявить что Крым исконно рузкий и никакого отношения к Украине не имеет ибо они его в руско-турецкой войне захватили .
показать весь комментарий
06.10.2020 23:00 Ответить
А мне, например, запомнилась резня армян в прошлом веке не доведенная турками до конца.
показать весь комментарий
06.10.2020 23:18 Ответить
Вааще при неатердальцах никаких арасраниев не существовало вааще. Так шо не жили ане там.
показать весь комментарий
07.10.2020 01:14 Ответить
ні, скоріше кранти
показать весь комментарий
06.10.2020 22:43 Ответить
не цікава війна - досі жодного запеклого вуличного бою
показать весь комментарий
06.10.2020 22:18 Ответить
та всі вже звикли, що на вулицях тільки менти воюють
показать весь комментарий
06.10.2020 22:44 Ответить
з протестувальниками
показать весь комментарий
06.10.2020 22:46 Ответить
Украине похер на вас хачей. Не хотели признавать Крым украинским? Теперь на себе испытайте аннексию.
показать весь комментарий
06.10.2020 22:51 Ответить
полностью согласен. и все ары должны быть как минимум изгнаны из нко.
показать весь комментарий
06.10.2020 22:55 Ответить
точно так же как росия изгнала всех украинцев из Крыма и части Донбасса ?
показать весь комментарий
06.10.2020 23:02 Ответить
никто не победит.
показать весь комментарий
07.10.2020 03:45 Ответить
Степанакерт - территория Азейбарджана... хотят стреляют, хотят нет... это их внутреннее дело.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:34 Ответить
 
 